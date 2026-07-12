VIDEO Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću: "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno"

Žena čija obitelj iznajmljuje kuću turistima podijelila je na društvenim mrežama video u kojem pokazuje u kakvom je stanju kuća nakon odlaska gostiju.

Prizori ih, rekla je, nisu iznenadili, ali da je ovaj put situacija bila posebno neugodna.

U videu je pokazala dio nereda koji je ostao iza gostiju te je poručila da je riječ o "blagoj katastrofi".

"Ovo je samo dio kako su nam Englezi ostavili kuću. Moji imaju vilu za iznajmljivanje i ovo je blaga katastrofa. Uvijek kad se ovo dogodi, uvijek budu Englezi. Sve je ovo u opisu posla, ja to sve razumijem, ali opet, u jednu ruku, to je bilo toliko odvratno da se ne može opisati", govori u snimci.

Dodaje kako je tijekom čišćenja stalno nailazila na nova neugodna iznenađenja. "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno što su nam ostavili", kaže.

Istaknula je da je svjesna kako su ovakve situacije dio posla kada se kuća iznajmljuje turistima, no tvrdi da ju je razina nereda ipak iznenadila. "Kažem, to se dogodi kad iznajmljuješ, to je tako, ali ne možeš vjerovati koliko je odvratno", zaključila je.