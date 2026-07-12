Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"DIO POSLA"

VIDEO Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću: "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno"

PišeI. B., 12. srpnja 2026. @ 08:36 komentari
Stanje apartmana
Stanje apartmana Foto: Instagram/verekraljica/Screenshot
Video objavljen na društvenim mrežama izazvao je brojne reakcije.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Sudac Pinheiro pokazuje crveni karton
    JE LI MOGUćE?

    Najbizarnija VAR odluka u povijesti poslala Argentinu u polufinale
  2. Ilustracija
    U VIJETNAMU

    Užasna tragedija: Prevrnuo se turistički brod, još se zbrajaju mrtvi
  3. Slovenska policija tragala za Srđanom Aleksićem
    NAKON PLJAČKE

    Ovo su detalji dramatične akcije u kojoj je umro Aleksić: U susjedstvu pucao na policiju i držao taoca
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću
"DIO POSLA"
VIDEO Snimila u kakvom stanju su turisti ostavili kuću: "Što god otvorim, nađem nešto novo odvratno"
Radno vrijeme trgovina u nedjelju, 12. srpnja
RADNE NEDJELJE
Planirate u kupovinu? Provjerite popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje
Dvoje mrtvih, šestero ozlijeđenih u pucnjavi na festivalu u Torontu
NAPAD U KANADI
Užas na festivalu! Dvoje ubijenih u pucnjavi, ima ozlijeđenih
Požar na Korčuli
SMIRILA SE BUKTINJA
Kiša donijela predah vatrogascima na otoku: "Dočekali smo svitanje..."
Pola radnika u Hrvatskoj ima plaću manju od 1319 eura, a štednja je nemoguća
PROSJEK ZARADE
"Imam osjećaj kao da samo radim za hranu": Pola radnika u Hrvatskoj ima plaću manju od 1319 eura
SAD pokrenuo napade na Iran, Teheran zatvorio Hormuški tjesnac
RASTU NAPETOSTI
Opasna eskalacija na Bliskom istoku: "Na svaku odmazdu žestoko ćemo odgovoriti"
Petnaest osoba poginulo u prevrtanju turističkog broda u Vijetnamu
U VIJETNAMU
Užasna tragedija: Prevrnuo se turistički brod, još se zbrajaju mrtvi
Naoružani pljačkaš tijekom bijega pucao na policiju, pronađen je mrtav
NAKON PLJAČKE
Ovo su detalji dramatične akcije u kojoj je umro Aleksić: U susjedstvu pucao na policiju i držao taoca
Drava najniža u povijesti mjerenja: Na površinu isplivali nesvakidašnji prizori i priče iz prošlosti 2:38 3
stara garnika
Drava najniža u povijesti mjerenja: Na površinu isplivali nesvakidašnji prizori i priče iz prošlosti
Policija traži Srđana Aleksića
obustavljena velika potraga
Srđan Aleksić pronađen mrtav u susjedstvu! Upucao je čovjeka pa pobjegao
U Istri poginuo motorist, cesta zatvorena za promet
OČEVID U TIJEKU
Poginuo motorist, cesta zatvorena za promet
Dvoje mrtvih, šestero ozlijeđenih u pucnjavi na festivalu u Torontu
NAPAD U KANADI
Užas na festivalu! Dvoje ubijenih u pucnjavi, ima ozlijeđenih
Oglasili se iz Anušićeva ministarstva: "Milanović je obmanuo hrvatsku javnost" 3
Nastavak sukoba
Oglasili se iz Anušićeva ministarstva: "Milanović je obmanuo hrvatsku javnost"
EU uvodi digitalni euro 3
Digitalno, i još digitalnog
Europa radi na novom načinu plaćanja, građani sumnjičavi: "Nije mi to baš..."
Vučić i SPC osudili presudu patrijarhu Porfiriju i crkvi u Sloveniji 3
NOVE TENZIJE
Vučić žestoko reagirao na presudu patrijarhu Porfiriju: "To pokazuje odnos..."
Pola radnika u Hrvatskoj ima plaću manju od 1319 eura, a štednja je nemoguća 3
PROSJEK ZARADE
"Imam osjećaj kao da samo radim za hranu": Pola radnika u Hrvatskoj ima plaću manju od 1319 eura
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Policija traži Srđana Aleksića
obustavljena velika potraga
Srđan Aleksić pronađen mrtav u susjedstvu! Upucao je čovjeka pa pobjegao
Naoružani pljačkaš tijekom bijega pucao na policiju, pronađen je mrtav
NAKON PLJAČKE
Ovo su detalji dramatične akcije u kojoj je umro Aleksić: U susjedstvu pucao na policiju i držao taoca
Petnaest osoba poginulo u prevrtanju turističkog broda u Vijetnamu
U VIJETNAMU
Užasna tragedija: Prevrnuo se turistički brod, još se zbrajaju mrtvi
show
Objavljeni su detalji posljednjeg ispraćaja Tamare Lazić Strugar u Hrvatskoj 0:54 11
''zauvijek u našim srcima''
Objavljene su informacije o posljednjem ispraćaju kćeri poznatog hrvatskog fotografa
Novinar Nove TV Ivan Forjan dobio sina 0:54 6
čestitamo od srca!
Naš novinarski par objavio najljepšu moguću vijest: ''Došao je baš na mamin rođendan!''
Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera u Dubaiju 0:54 11
još traje istraga
Influencerica poginula nakon pada s 27. kata nebodera, jedna slučajnost ledi krv u žilama
zdravlje
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Nova studija
Sve više mladih dobiva rak, a novo istraživanje otkriva mogući razlog
Zašto žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom?
Odgovor je dalo 27.931 žena
Zašto žene češće doživljavaju orgazam same nego s partnerom?
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
Mogu ih raditi gotovo svi
Vježbe u moru za kralježnicu: 4 jednostavna pokreta koji rasterećuju leđa i vrat bez napora
zabava
Slika s naplatnih kućica podijelila Hrvate: "Zbog ovakvih stvari ne poštujem prometne zakone"
Što kažete?
Slika s naplatnih kućica podijelila Hrvate: "Zbog ovakvih stvari ne poštujem prometne zakone"
Mađarske turiste na parkiralištu dočekao pomalo neobičan odbor za doček
Što reći?
Mađarske turiste na parkiralištu dočekao pomalo neobičan odbor za doček
"Nakon engleskih smradova": Iznajmljivač podijelio snimku nereda, prizor šokirao i pjevačicu
Kako ih nije sram?
"Nakon engleskih smradova": Iznajmljivač podijelio snimku nereda, prizor šokirao i pjevačicu
tech
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
Najčešći oblik prijevaaraa
Domaći stručnjaci upozoravaju: Laka zarada na kriptovalutama je urbani mit, a to najbolje koriste prevaranti
sport
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
JE LI MOGUćE?
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
VIDEO Potresna snimka preminulog nogometaša iz svlačionice: Suigrači u euforiji, a on...
KAKVA TUGA
VIDEO Potresna snimka preminulog nogometaša iz svlačionice: Suigrači u euforiji, a on...
VIDEO Nevjerojatna situacija na SP-u: Lopta pogodila kabel uoči akcije iz koje je Engleska zabila?
nova kontroverza
VIDEO Nevjerojatna situacija na SP-u: Lopta pogodila kabel uoči akcije iz koje je Engleska zabila?
tv
Daleki grad: Moraju pobjeći dok se situacija ne smiri
DALEKI GRAD
Moraju pobjeći dok se situacija ne smiri
Daleki grad: Tko je glumac koji unosi nemir u napetoj seriji "Daleki grad"?
DALEKI GRAD
Tko je glumac koji unosi nemir u napetoj seriji "Daleki grad"?
Tajne prošlosti: Kako glumci ove serije pokazuju ljubav prema najbližima
TAJNE PROŠLOSTI
Kako glumci ove serije pokazuju ljubav prema najbližima
putovanja
"Sve što vam je doista potrebno stane u jedan ruksak": Rita i Noud o Caminu koji se ne zaboravlja 1:44 71
Ne miruju u mirovini
"Sve što vam je doista potrebno stane u jedan ruksak": Rita i Noud o Caminu koji se ne zaboravlja
Recept za neodoljive pljeskavice koje slast duguju - tikvicama
Pune okusa
Recept za neodoljive pljeskavice koje slast duguju - tikvicama
Kviz općeg znanja: Za one koji ne priznaju neteme 10
15 pitanja
Kviz općeg znanja koji će uspješno riješiti samo rijetki
novac
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Snažan interes javnosti
Koliko točno vrijedi promotivni spot s Johnom Malkovichem? 
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Zagreb špica: Temperley London haljina i Gucci torba u street style izdanju 6
SAVRŠENO!
Ljepotica iz Zagreba u "anđeoskom" izdanju koje tako dobro krši pravila ljetne mode
Tri greške s orhidejama koje radimo tijekom ljeta
VAŽNO!
Štete korijenu: Tri (ne)popravljive greške s orhidejama koje radimo tijekom ljeta
Trudnica iz Zagreba golog trbuha u negliže-suknji 18
I obožavane natikače
Trudnica sa zagrebačke špice: Goli trbuh i negliže-suknja za izdanje koje prkosi vrućinama
sve
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
JE LI MOGUćE?
VIDEO Argentina slavila nakon najbizarnije VAR odluke u povijesti: Pogledajte glupost koja je Švicarcu donijela crveni karton
VIDEO Potresna snimka preminulog nogometaša iz svlačionice: Suigrači u euforiji, a on...
KAKVA TUGA
VIDEO Potresna snimka preminulog nogometaša iz svlačionice: Suigrači u euforiji, a on...
Zagreb špica: Temperley London haljina i Gucci torba u street style izdanju 6
SAVRŠENO!
Ljepotica iz Zagreba u "anđeoskom" izdanju koje tako dobro krši pravila ljetne mode
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene