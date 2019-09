Prati nas stabilno, uglavnom sunčano te vrlo toplo pa i vruće vrijeme. U nedjelju će biti vedro u većini Hrvatske.

Još neko vrijeme ostajemo u polju visokog tlaka, a do utorka neće biti niti značajnijih fronti u blizini: ovo ljetno vrijeme se, dakle, nastavlja još koji dan. Nedjeljno jutro bit će sunčano, na Jadranu i toplo, a u unutrašnjosti svježe.

Na kopnu je opet mjestimice moguća kratkotrajna magla. Na moru će puhati uglavnom umjerena, samo ponegdje i jaka bura. Jutarnja temperatura u kopnenom dijelu od 10 do 13, u gorju malo niža, a na Jadranu većinom između 19 i 23 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj danju će uglavnom prevladavati sunčano i bit će ugodno toplo: očekuje se da najviša dnevna temperatura bude oko 25 stupnjeva. Slično će biti i u Slavoniji i Baranji - pretežno sunčano te također vrlo toplo uz temperaturu između 25 i 27 stupnjeva.

Jedino će u gorju tijekom dana biti umjerene naoblake, no i tu će uglavnom prevladavati sunčano, kao i na sjevernom Jadranu. Bura će sredinom dana okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će se približiti 30 stupnjeva. U gorju manje toplo, ali isto ugodno, od 22 do 25.

U Dalmaciji u nedjelju sunčano, vrlo toplo, čak i vruće. Ujutro će puhati bura, danju zapadnjak, sjeverozapadnjak, a ponegdje uz obalu i jugozapadnjak. Temperatura će još jednom vrlo vjerojatno porasti do 30 stupnjeva.

Temperatura mora je najčešće 23 ili 24, još uvijek je ugodno za kupanje i treba to iskoristiti. Tako se zdravlje priprema za zimu.

Prognoza za tri dana

Ovo lijepo ljetno vrijeme na kopnu će potrajati još dan, dva. U ponedjeljak sunčano i vrlo toplo. U utorak također toplo, no krajem dana već će biti pljuskova, a najavit će to i promjenu vremena te još jedno osjetno zahladnjenje.

U prvom dijelu srijede ponegdje kiša i pljuskovi, potom djelomično razvedravanje. S obzirom da će zapuhati i jak vjetar sa sjevera, temperatura će se u mnogim krajevima spustiti ispod 20 stupnjeva.

Na Jadranu također u ponedjeljak sunčano, u utorak već malo više oblaka, a u noći na srijedu kiša i pljuskovi, osobito na sjevernom dijelu. Do srijede i vruće, a onda uz jaku i olujnu buru stiže osvježenje. Ono će se naravno na našem jugu najmanje osjetiti. No do srijede su ipak još tri dana pravog rujanskog ljeta.

