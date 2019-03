"Skica nesreće koja je bila sačinjena ukazuje na to da nije izgubio svijest neposredno prije sudara. Ni na kasnijem zdravstvenom pregledu nije spominjao sinkopu", kazao je između ostalog u obrazloženju presude Horvatinčiću sudac Ivan Jurišić.

Višegodišnja pravosudna trakavica oko Tomislava Horvatinčića danas nešto iza 13 sati dobila je svoj najnoviji nastavak - Horvatinčić je (nepravomoćno) osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je u kolovozu 2011. smrtno stradalo dvoje talijanskih nautičara.

"Skica nesreće koja je bila sačinjena ukazuje na to da nije izgubio svijest neposredno prije sudara. Ni na kasnijem zdravstvenom pregledu nije spominjao sinkopu", kazao je između ostalog u obrazloženju presude sudac Ivan Jurišić. "Vijeće stoga nije prihvatilo da je prije sudara izgubio svijest. Mogao je shvatiti čin i ostvariti svoju volju. Bila je i dobra vidljivost", dodao je sudac.

Skica učinjena nekoliko sati nakon nsereće - nije bila dokaz

Skicu o kojoj je govorio sudac Jurišić prvi je put objavilo Provjereno, u emisiji objavljenoj 19. listopada 2017. godine. Sačinio ju je sam Horvatinčić, i to na sam dan nesreće, u 15:15 sati. Na njoj je precizno iscrtao smjer u kojem je išao jahtom Santa Marina, kao i položaj jedrilice u trenutku sudara. Skica sadrži vrijeme nesreće, koja se dogodila nešto poslije 11 sati, i njegova dva potpisa.

No, ona je iz sudskih spisa na prvim dvama suđenjima bila izdvojena kao nevaljani dokaz, i to još 19. veljače 2015. "Okrivljenik mora dobiti sva potrebna upozorenja, koja on u takvoj vrsti ispitivanja ne dobiva, nego on priča ono što on priča bez ikakva upozorenja", rekao je tada Horvatinčićev odvjetnik Veljko Miljević.

Na drugom suđenju, koje je okončano 13. listopada 2017. godine, Horvatinčića je sutkinja Maja Šupe oslobodila svih optužbi. "Sud je prihvatio obranu Horvatinčića, pogotovo u onom dijelu da je utužene prigode doživio sinkopu, dakle gubitak svijesti. (...) Nedostatak njegove reakcije, odnosno nepoduzimanje ikakvog manevra u zadnjoj fazi mimoilaženja, na udaljenosti od nekih 250 do 300 metara, daje potporu činjenici da je nakratko bio bez svijesti", obrazložila je tada sutkinja Šupe. Podsjetimo, Šupe je Horvatinčića na prvom suđenju proglasila - krivim. Ta je pak presuda pala zbog bitnih povreda kaznenog postupka.

Obrat na trećem suđenju

Presuda koja je donesena na drugom suđenju ukinuta je jer su razlozi za oslobađajuću presudu u znatnoj mjeri proturječni, zbog čega je Županijski sud u Zadru nije ni mogao preispitati. Za zadarsko sudsko vijeće posebno je bila neprihvatljiva sinkopa, odnosno privremeni gubitak svijesti kao razlog zbog kojeg je sutkinja Šupe Horvatinčića oslobodila krivnje, jer to tijekom sudskog postupka nije dokazano.

Na trećem je suđenju konačno u sudski spis uključena skica nesreće koju je sačinio Horvatinčić. Naime, svjedočio je umirovljeni lučki kapetan i magistar pomorskog prometa Boris Seljanovski, koji je izjavio da je Horvatinčić vlastoručno nacrtao skicu pomorske nesreće, i to nedugo nakon što se dogodila.

Nakon njegova svjedočenja Horvatinčićevi odvjetnici Branko Baica i Veljko Miljević zatražili su od suca Jurišića izuzeće Horvatinčićeve skice i zapisnika lučkog kapetana iz sudskog spisa, ponavljajući da se radi o nezakonitom dokazu jer njihov branjenik nije izviješten o svojim pravima te zbog činjenice da je suautor te skice bio i lučki kapetan Seljanovski.

No sudsko vijeće odbilo je zahtjev obrane te skicu i zapisnik uvrstilo u sudski spis kao zakoniti dokaz. Skica se na koncu pokazala ključnom u procjeni je li Horvatinčić doista doživio sinkopu, a na čemu se u velikoj mjeri temeljila njegova obrana.

