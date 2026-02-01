SDP predlaže kraće radno vrijeme za istu plaću: "To nije nešto što se može presjeći sjekirom, treba nam..."

Kraće radno vrijeme za istu plaću moguće je i izvedivo, poručili su iz SDP-a u novoj Programskoj deklaraciji.

Smatraju da se gospodarstvo mora voditi pametnije te da bi kraće radno vrijeme povećalo kvalitetu života i produktivnost radnika, a dugoročno utjecalo i na produljenje životnog vijeka.

Ilustracija: Dokumentacija Foto: Dnevnik Nove TV

Naglašavaju da se mjera mora razviti kroz socijalni dijalog, a u prijelaznom razdoblju tvrde - država treba pomoći uspostavi modela, između ostalog i drukčijim oporezivanjem.

Ilustracija: Ugostiteljstvo Foto: DNEVNIK.hr

"Ono što je jučer bila polazišna tema je dan manje, ali smo apsolutno svjesni ekonomskog modela koji Hrvatska danas ima, a koji je okrenut prema rentijerstvu i uslužnim djelatnostima. To nije nešto što se može presjeći danas sjekirom, treba jako puno komuniciranja i promjena cijelog ekonomskog modela da bi skraćeni radni tjedan imao smisao. Treba se promijeniti i porezna politika, a u konačnici i cijela strategija našeg gospodarstva", rekao je Mišel Jakšić, potpredsjednik SDP-a.

Mišel Jakšić, potpredsjednik SDP-a Foto: DNEVNIK.hr

