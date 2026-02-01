SDP predlaže kraće radno vrijeme za istu plaću: "To nije nešto što se može presjeći sjekirom, treba nam..."

Smatraju da se gospodarstvo mora voditi pametnije te da bi kraće radno vrijeme povećalo kvalitetu života i produktivnost radnika, a dugoročno utjecalo i na produljenje životnog vijeka.
Ilustracija: DokumentacijaFoto:
Dnevnik Nove TV
Naglašavaju da se mjera mora razviti kroz socijalni dijalog, a u prijelaznom razdoblju tvrde - država treba pomoći uspostavi modela, između ostalog i drukčijim oporezivanjem.
Ilustracija: UgostiteljstvoFoto:
DNEVNIK.hr
"Ono što je jučer bila polazišna tema je dan manje, ali smo apsolutno svjesni ekonomskog modela koji Hrvatska danas ima, a koji je okrenut prema rentijerstvu i uslužnim djelatnostima. To nije nešto što se može presjeći danas sjekirom, treba jako puno komuniciranja i promjena cijelog ekonomskog modela da bi skraćeni radni tjedan imao smisao. Treba se promijeniti i porezna politika, a u konačnici i cijela strategija našeg gospodarstva", rekao je Mišel Jakšić, potpredsjednik SDP-a.