Kaos u zatvoru: Nakon napada, pravosudni policajci upozoravaju - "Stvaraju se uvjeti za tragediju"

Dvojica službenika pravosudne policije fizički su napadnuta u srijedu u zagrebačkom zatvoru, tijekom obavljanja redovitih poslova nadzora i pretrage zatvorenika.

"U jednom je slučaju službenik fizički napadnut udarcem, a u drugom je zatvorenik prijetio improviziranim skrivenim oružjem", izvijestio je Sindikat pravosudne policije koji se danas i službeno oglasio povodom fizičkih napada na policajce i pokušaja paljenja ćelija u zatvorima.

"Još jednom naglašavamo kako se, nažalost, ostvaruju predviđanja na koja Sindikat pravosudne policije Hrvatske već godinama upozorava", napomenuli su.

Ističu da manjak pravosudnih policajaca i prekapacitiranost zatvora predstavljaju izravnu prijetnju sigurnosti i zaposlenika i zatvorenika.

"Upravo ta kombinacija već dugo stvara uvjete za tragediju, a naša ranija upozorenja nažalost su nerijetko bila proglašavana širenjem nemira ili preuveličavanjem stvarnog stanja", stoji u priopćenju Sindikata.

"Pravosudni policajci, unatoč svemu, profesionalno i savjesno obavljaju svoje dužnosti, svakodnevno izlažući svoje živote opasnosti. No, kada je trebalo vrednovati njihov rad prilikom donošenja Zakona o plaćama, njihova žrtva i doprinos nisu bili prepoznati – dodijeljeni su im niži koeficijenti u odnosu na srodne službe, poput policije. Time je nanesena nepravda koja dodatno demotivira ljude na prvoj liniji sigurnosti zatvorskog sustava", dodaje se.

Iz Sindikata podsjećaju da godinama upozoravaju na ove probleme.

"Stoga nas raduje što su se sada i drugi sindikati koji djeluju u zatvorskom sustavu odlučili jasno progovoriti i podržati pravosudne policajce. Nažalost, da je takva zajednička snaga postojala prilikom donošenja Zakona o plaćama, situacija bi danas možda bila drukčija. Posljednji događaji najbolji su dokaz koliko je opasno probleme gurati pod tepih. Svako odgađanje rješavanja nagomilanih poteškoća dodatno povećava rizik od novih nemilih scena", tvrde.

"Sindikat pravosudne policije Hrvatske nastavit će dosljedno inzistirati na poboljšanju radnih uvjeta za pravosudne policajce i sve zaposlene u zatvorskom sustavu, pravednom materijalnom vrednovanju njihovog rada, kroz izjednačavanje s drugim sigurnosnim službama te sistemskoj modernizaciji zatvorskog sustava kako bi se smanjila prekapacitiranost i povećala sigurnost", dodali su.

Od Ministarstva pravosuđa i uprave očekuju bržu i snažniju angažiranost u rješavanju ovih nagomilanih problema.

"Svako daljnje odgađanje može imati ozbiljne i nepopravljive posljedice. Sindikat pravosudne policije Hrvatske ostat će glas pravosudnih policajaca i svih onih koji, u vrlo teškim uvjetima, svojim radom održavaju sigurnost i stabilnost zatvorskog sustava Republike Hrvatske", zaključili su iz Sindikata.