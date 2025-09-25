Zatvorenici napali pravosudne policajce: "Nije riječ o incidentima nego o trendu, zatvorski sustav pucа po šavovima"

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) upozorio je u četvrtak da su dvojica službenika pravosudne policije fizički napadnuta u srijedu u zagrebačkom zatvoru, te pozvao na donošenje hitnih mjera kako se takvi napadi više ne bi ponavljali.

"Oba napada dogodila su se jučer tijekom obavljanja redovitih poslova nadzora i pretrage zatvorenika, unutar sigurnosnog sustava ustanove. U jednom je slučaju službenik fizički napadnut udarcem, a u drugom je zatvorenik prijetio improviziranim skrivenim oružjem", izvijestio je Sindikat.

Navodi se da je zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji službenika situacija stavljena pod kontrolu, no i upozorava da nije riječ o izdvojenim incidentima, već o trendu koji je posljedica kroničnog nedostatka službenika, pravne praznine u statusu i ovlastima i demotivirajućih koeficijenata.

"Zakon o pravosudnoj policiji je u pripremi, ali vrijeme do njegova stupanja na snagu sustav možda neće izdržati. Zato tražimo hitnu uredbu koja će jasno definirati radna mjesta i odgovornosti, urediti koeficijente u skladu s opterećenjem i rizikom, omogućiti sustavno zapošljavanje i zadržavanje kadra te vratiti povjerenje u sustav", ističu SDLSN u priopćenju.

U takvim okolnostima nema ni interesa da se itko zaposli u zatvorskom sustavu, a bez hitnih mjera nije moguće garantirati sigurnost ni za zatvorenike niti za službenike.