Nakon upozorenja sindikata, gužve na hitnom u KBC-u Zagreb odjednom nestale: "Dogodio se čarobni štapić"
Piše DNEVNIK.hr,
20. siječnja 2026. @ 20:17
komentari
Nakon što je sindikat KBC-a Zagreb poslao poruku javnosti da hitnoj treba hitna pomoć i da bi sustav mogao doživjeti kolaps, oglasila se uprava bolnice. Takav scenarij odbacuje, a u međuvremenu čarobno su riješene i gužve na hitnom prijemu.
Podijelite
U jednom danu i do 400 pacijenata stigne na objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Zagreb. Svi su adekvatno zbrinuti i nema govora o kolapsu, tvrde iz uprave bolnice.
"Jer se znatno primijeti manji dolazak pacijenata koji nisu 4. i 5. stupnja trijaže, također vidimo da je i manji broj i hitne i saniteta, što je naočigled", kazala je Tanja Leontić, predsjednica sindikata KBC-a Zagreb.
Pacijenti 4. i 5. stupnja nisu hitni pacijenti, no često dolaze na hitni prijem, što pridonosi gužvi.
"4. i 5. kategorija su obično pacijenti koji nisu životno ugroženi i ne zahtijevaju akutno zbrinjavanje problema. Takvih pacijenata je 60–70 posto dnevno", rekao je Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb.
Što još muči vodstvo i zaposlenike KBC-a Zagreb, a što pacijente pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove Tv Ivane Kopčić.