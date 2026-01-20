Nakon upozorenja sindikata, gužve na hitnom u KBC-u Zagreb odjednom nestale: "Dogodio se čarobni štapić"

U jednom danu i do 400 pacijenata stigne na objedinjeni hitni bolnički prijem KBC-a Zagreb. Svi su adekvatno zbrinuti i nema govora o kolapsu, tvrde iz uprave bolnice.

"Objedinjeni bolnički hitni prijem KBC-a Zagreb nije pred kolapsom i da na njemu ne vlada kaos", rekao je Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb.

Da je kaos i da stanje više nije održivo, apelirali su prije nekoliko dana iz sindikata KBC-a. Danas blaži pristup. Tijekom vikenda se, tvrdi šefica sindikata, dogodio čarobni štapić.

"Jer se znatno primijeti manji dolazak pacijenata koji nisu 4. i 5. stupnja trijaže, također vidimo da je i manji broj i hitne i saniteta, što je naočigled", kazala je Tanja Leontić, predsjednica sindikata KBC-a Zagreb.

Pacijenti 4. i 5. stupnja nisu hitni pacijenti, no često dolaze na hitni prijem, što pridonosi gužvi.

"4. i 5. kategorija su obično pacijenti koji nisu životno ugroženi i ne zahtijevaju akutno zbrinjavanje problema. Takvih pacijenata je 60–70 posto dnevno", rekao je Fran Borovečki, ravnatelj KBC-a Zagreb.

Što još muči vodstvo i zaposlenike KBC-a Zagreb, a što pacijente pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove Tv Ivane Kopčić.