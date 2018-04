Pred praznom sabornicom Dinko Cvitan podnio je izvješća za sada već daleku 2015. i 2016. godinu. Već se zna njegov nasljednik, kojeg na glasanju neće podržati zastupnici Živog zida. Kako bi objasnio poziciju svoje stranke, u Dnevnik Nove TV gostovao je predsjednik Živog zida, Ivan Vilibor Sinčić.

Predsjednik Živog zida, Ivan VIlibor Sinčić, komentirao je rad dosadašnjeg državnog odvjetnika Dinka Cvitana i njegovog nasljednika Dražena Jelinića.

"Dinko Cvitan u svoje četiri godine nije pokazao rezultate i sada bi njegov rad trebao naslijediti čovjek koji je bio njegov zamjenik i koji je sve to nadgledao", rekao je Sinčić. "To je nastavak kadrovske politike kontinuiteta i HDZ ga stavlja da ni on ne bi progonio ljude", dodao je.

Sinčić je komentirao i izjave Dinka Cvitana koje je izrekao tijekom saborske rasprave o svojim izvješćima za 2015. i 2016. godinu.

"Osim da ima korumpiranih kadrova, Cvitan je rekao da bi se USKOK, umjesto švercom sira čija je cijena par tisuća kuna, trebao na godišnjoj razini baviti s 10 slučajeva ozbiljnog organiziranog kriminala. S time se slažem", rekao je Sinčić.

Živi zid na glasanju u petak neće podržati Jelinića, ali je Sinčić otkrio kakav bi trebao biti kandidat kojeg bi njegova stranka podržala.

"To bi morao biti netko kalibra Dalije Orešković, netko tko je mlad, stručan i neovisan o sadašnjem sustavu Državnog odvjetništva. Netko te struke tko nema veze sa strukturama koje su se nasljeđivale od Bajića", rekao je.

"Zatvoreni krug može se presjeći nekim tko je izvan tog sustava. Ima još takvih nepoznatih ljudi, to je nova generacija koja stasa u Hrvatskoj", zaključio je Sinčić.

