Prazne septičke jame kraj naselja, usjeva, čak i eko-vinograda! Jeftinije im je platiti kazne, nego legalno čišćenje

Poljoprivrednici u Petrijevcima, pomalo i u strahu, uspjeli su snimiti traktore i cisterne koje istresaju sadržaje septičkih jama i to tik uz njihove eko-voćnjake.

"Ovuda pored našeg imanja prolaze cisterne koje odvoze fekalije i to na dan znaju po 17 puta. Ispumpavaju septičke, razvale put i onda ja to moram sve to popravljati", rekao je Ivica Pavičić, eko proizvođač.

Nije riječ o jednoj neodgovornoj osobi. Ima ih nekoliko. U općini su svjesni tog problema. Šalju upozorenja, opomene, ali ovaj način pa i rizik od kazne je jeftiniji.

"Problem postoji ne od danas, jučer, prekjučer. Problem je od pedesetak godina otkad su se počele septičke jame, kupaonice. Kažnjavano je jer smo imali da netko u samom naselju ispusti u oborinski odvodni kanal", objasnio je Ivo Zelić, načelnik Petrijevca.

Na oranicama završi sve što ide u septičku jamu plus sav kućni otpad, deterdženti, plastika. Eko proizvodnja zahtijeva pridržavanje strogih propisa i standarda. Izlijevanje septičkih jama, zadnje je što im treba.

"Te fekalije mogu čak da budu pogubne i za biljke", poručio je Pavičić.

Zastrašujuće je to što biljke nisu jedine na udaru.

Nekoliko je lokacija na kojima se neodgovorno ispumpavaju septičke jame što je, naravno, i ozbiljan zdravstveni problem. I po ljude i po divljač koja je ovdje brojna", donosi reporter Dnevnika Nove TV, Tin Kovačić.

Legalno ispumpavanje septičkih jama osigurano je od strane poduzetnika koji se time bave, ali se to plaća. Sustav odvodnje otpadnih voda riješio bi problem. Izgradnja je počela još 2006. godine, ali nikad nije dovršena.

"U tijeku je izgradnja i uređaj pročišćavanje i vjerujem da ćemo do kraja godine priključiti sve i onda ovaj problem riješiti. Dugo traje, zato što je izgradnja samog sustava preskupa", napomenuo je Zelić.

Cijena zdravlja, ovoga je puta, nažalost, puno prihvatljivija.

