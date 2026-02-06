Selak Raspudić: "Nećemo podržati Tomaševićev zaključak o dočeku rukometaša"

Zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Marija Selak Raspudić u petak je najavila da njihov Klub na idućoj sjednici Gradske skupštine neće podržati odluku gradonačelnika Tomislava Tomaševića koja se odnosi na zaključak o dočeku rukometaša, jer je riječ o njegovoj samovolji.

Na konferenciji za novinare Kluba gradskih zastupnika Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista, Raspudić je najavila da će oni podržati drugu inicijativu, koja će se, kako pretpostavljaju, odnositi na preispitivanje ustavnosti Zakona o prostornom uređenju u ingerencijama lokalne samouprave.

"Što se tiče dviju inicijativa koje su najavljene za nadolazeću Gradsku skupštinu prije svega želim reći da su one u startu obesmišljene i da ih je obesmislio gradonačelnik Tomašević jer je već rekao što će Gradska skupština odlučiti, on je unaprijed sve dogovorio. To je presedan u demokratskom upravljanju Gradom Zagrebom", poručila je.

To pokazuje, dodala je, jedan tip "nasrtaja na diobu vlasti kada govorimo o upravljanju Gradom Zagrebom", jer je Tomašević konstatirao da se dogovorio s predsjednikom Gradske skupštine da će na idućoj sjednici izglasati dvije odluke koje se odnose na ocjenu ustavnosti određenih odluka Vlade, odnosno zakonskih propisa.

"Tomašević je prejudicirao što će Gradska skupština odlučiti. Tako nešto se nije usudio niti Milan Bandić koji je bio poznat po takozvanom šerifovskom upravljanju Gradom Zagrebom", istaknula je.

Najavila je da njihov Klub na sjednici Gradske skupštine neće podržati odluku koja se odnosi na zaključak o dočeku rukometaša jer je, kako je rekla "poligon za Tomaševićevo rješavanje vlastite frustracije proizašle iz činjenice da je političkom samovoljom odlučio zabraniti doček rukometaša na način na koji su oni izrazili želju".

Selak Raspudić kaže da je tu isključivo riječ o političkoj samovolji Tomaševića koja nije imala uporište niti u Zaključku Gradske skupštine, jer se radilo o pjesmi ("Ako ne znaš šta je bilo" koju izvodi Marko Perković Thompson) koja nikome, pa ni gradonačelniku Tomaševiću nije bila sporna, a nije imala uporište niti u drugim odlukama koje su se donosile.

"Mi nemamo niti jednu odluku nekog gradskog tijela ili Gradske skupštine koja je primjenjiva na situaciju dočeka rukometaša", ustvrdila je.

Postoje samo dva dokumenta koja na neki način posredno mogu biti vezana s ovom situacijom, objasnila je. Prvi je Zaključak Gradske skupštine koji je "načelne prirode" i odnosi se isključivo na sankcioniranje govora mržnje, što je samorazumljivo i što je inače ustavna vrednota, a donekle bi se mogla povezati i odluka o općim uvjetima Arene Zagreb koji su mijenjani sa ciljem da se Thompsonu onemogući drugi koncert, te propisuju da osoba koja koristi pozdrav Za dom spremni neće idućih pet godina moći nastupati. Ali samo u prostoru Arene Zagreb, navela je, te nema govora o gradskim trgovima ili drugim prostorima kojima upravlja Grad Zagreb.

Ocijenila je i da smo u situaciji radikalne polariziranosti koja nije dobra, jer je netko za Thompsona, a netko za Tomaševića. "A možda još i više od toga - vrtimo se u onom ustaško-partizanskom krugu u koji nas se svjesno gura od pamtivijeka naše političke scene", poručila je Selak Raspudić te apelirala da se u gradu Zagrebu fokusiramo na demokraciju, na demokratske procese.