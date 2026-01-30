Lideri EPP-a stigli u Zagreb: Ovo su teme o kojima se razgovaralo iza zatvorenih vrata

Gosti Andreja Plenkovića stizali su tijekom petka u Zagreb na godišnje okupljanje lidera Europske pučke stranke. Održani su bilatelarni sastanci, a i svi zajedno razgovarat će o istim temama – prioritetima Europe, odnosima s SAD-om, novom financijskom planu, ekonomiji, gospodarstvu, energetici.

Neizostavna tema su i žarišne točke u svijetu, kao i ruska agresija na Ukrajinu.

Ovaj dvodnevni događaj u Zagrebu prati Jasmina Bojić koja je izvijestila kako je najvažnija poruka koja je u petak poslana - jedinstvo Europske unije.

"Okupljeni čelnici smatraju da se Europa s brojnim problemima s kojima je suočena najbolje može nositi ako članice budu jedinstvene. Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima u petak niz izaslanstava, održani su bilateralni sastanci, a poslije podne preselili su se u centar grada gdje se iza zatvorenih vrata razgovaralo o demografiji. Potom su se uputili na radnu večeru", kazala je.

Jasmina Bojić Foto: DNEVNIK.hr

O sigurnosnim aspektima ovog događaja i koliko on znači za Hrvatsku Bojić je razgovarala s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.

"Ovo je veliko priznanje Hrvatskoj, HDZ-u, pa ako hoćete i Andreju Plenkoviću, za sve što smo radili. Potpuno je jasno da je hrvatska međunarodna pozicija jača nego ikad, to se vidi i recentno po nizu imenovanja u važnim europskim institucijama", kazao je Božinović.

Rekao je kako je organizacija ovakvog događaja uvijek sigurnosno izazovna, ali da Hrvatska u tome već ima iskustva.

"Drago mi je, što sam čuo, da je bilo minimalno zastoja u prometu, a ostalo se rješava kako treba", rekao je Božinović.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.