Lideri EPP-a stigli u Zagreb: Ovo su teme o kojima se razgovaralo iza zatvorenih vrata

Gosti Andreja Plenkovića stizali su tijekom petka u Zagreb na godišnje okupljanje lidera Europske pučke stranke. Održani su bilatelarni sastanci, a i svi zajedno razgovarat će o istim temama – prioritetima Europe, odnosima s SAD-om, novom financijskom planu, ekonomiji, gospodarstvu, energetici.
Neizostavna tema su i žarišne točke u svijetu, kao i ruska agresija na Ukrajinu.
Ovaj dvodnevni događaj u Zagrebu prati Jasmina Bojić koja je izvijestila kako je najvažnija poruka koja je u petak poslana - jedinstvo Europske unije.
"Okupljeni čelnici smatraju da se Europa s brojnim problemima s kojima je suočena najbolje može nositi ako članice budu jedinstvene. Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima u petak niz izaslanstava, održani su bilateralni sastanci, a poslije podne preselili su se u centar grada gdje se iza zatvorenih vrata razgovaralo o demografiji. Potom su se uputili na radnu večeru", kazala je.
Jasmina Bojić
Foto:
DNEVNIK.hr
O sigurnosnim aspektima ovog događaja i koliko on znači za Hrvatsku Bojić je razgovarala s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem.
"Ovo je veliko priznanje Hrvatskoj, HDZ-u, pa ako hoćete i Andreju Plenkoviću, za sve što smo radili. Potpuno je jasno da je hrvatska međunarodna pozicija jača nego ikad, to se vidi i recentno po nizu imenovanja u važnim europskim institucijama", kazao je Božinović.
Rekao je kako je organizacija ovakvog događaja uvijek sigurnosno izazovna, ali da Hrvatska u tome već ima iskustva.
"Drago mi je, što sam čuo, da je bilo minimalno zastoja u prometu, a ostalo se rješava kako treba", rekao je Božinović.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.