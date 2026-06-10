U Slavoniji tijekom radova pronađene tri mine: "Viknuo sam da i bager čuje, da svi ne poginemo"

U posljednjih 10-ak dana čak su tri mine iz Domovinskog rata pronađene na arheološkom nalazištu kod Nuštra nedaleko od Vukovara.

Pronađene mine u Slavoniji - 4 Foto: Vijesti u 17

U srijedu u prijepodnevnim satima, pronađena je treća. Riječ je o protutenkovskoj mini koju je koristila JNA i koja je zatekla arheologe i radnike na nalazištu kada ju je bager nehotice iskopao i otkrio.

Iako je Vukovarsko-srijemska županija očišćena od mina, struka govori da nema pravih jamstava i da je moguće da mina još ima, pogotovo ovakvih suvremenih koje detektori metala teško mogu otkriti.

Pronađene mine u Slavoniji - 3 Foto: Vijesti u 17

Pirotehničari Hrvatske policije detonacijom su uklonili minu, a ozlijeđenih i žrtava na nalazištu nema.

"Bager je zemlju bacao, zatrpavao, voditeljica je u jednom trenutku viknula ‘mina’. Ja sam viknuo jačim glasom da bi i bager čuo, da se pomjeri naprijed, da ne ide ovamo više da ne bi zagrabio, da ne bi svi poginuli", ispričao je radnik na nalazištu Hrvoje Tomljanović.

Hrvoje Tomljanović Foto: Vijesti u 17