Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Na arheološkom nalazištu

U Slavoniji tijekom radova pronađene tri mine: "Viknuo sam da i bager čuje, da svi ne poginemo"

Piše Tin Kovačić, DNEVNIK.hr, 10. lipnja 2026. @ 17:30 komentari
Pronađene mine u Slavoniji - 3
Pronađene mine u Slavoniji - 3 Foto: Vijesti u 17
Riječ je o protutenkovskoj mini koju je koristila JNA.
Najčitanije
  1. Sladoled
    Prisjelo im

    Naručili dva sladoleda, a papreni račun ostavio ih bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"
  2. Ranko Ostojić
    Tisuće lajkova

    Ostojić jednom rečenicom poklopio HDZ: "Bolje stoka nego..."
  3. Daizen Maeda i Josip Juranović
    OPA!

    Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
U Slavoniji tijekom radova pronađene tri mine
Na arheološkom nalazištu
U Slavoniji tijekom radova pronađene tri mine: "Viknuo sam da i bager čuje, da svi ne poginemo"
Plenković stigao u Istru: Očekuje se izjava za medije
U posjetu Istri
USKORO UŽIVO Plenković stigao u Poreč: Očekuje se izjava za medije
Uhićen 70-godišnjak zbog mučenja životinja
Užas kod Benkovca
Uhićen muškarac koji je zlostavljao životinje: U dvorištu držao desetke pasa i zaštićene kornjače
Peternel: Vodič za nastavnike je skandalozan
U SABORU
Peternel protiv vodiča za nastavnike, reagirao zbog pozdrava ZDS: "To je stvaranje nove mržnje prema vlastitoj prošlosti"
Bračni par u Kaliforniji preživio napad crnog medvjeda
Drama u Kaliforniji
Branili se sjekirom i bocom vode: Bračni par preživio napad crnog medvjeda
Netanyahu odgovorio na prozivke: "Antisemitski diktator nam ne može držati lekcije"
Reakcija iz Izraela
Netanyahu odgovorio na prozivke: "Antisemitski diktator nam ne može držati lekcije"
Naručili dva sladoleda, a papreni račun ostavio ih bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"
Prisjelo im
Naručili dva sladoleda, a papreni račun ostavio ih bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"
Ostojić jednom rečenicom odgovorio HDZ-u na prozivke Sandre Benčić
Tisuće lajkova
Ostojić jednom rečenicom poklopio HDZ: "Bolje stoka nego..."
Visoki kazneni sud Glavašu potvrdio presudu na sedam godina zatvora
priopćenje visokog kaznenog suda
Potvrda suda: Branimir Glavaš je ratni zločinac
Voda bitnija od rata: Kako su desetljeća neodrživog gospodarenja i ratna razaranja doveli Iran do ruba ekološkog sloma
produbljena kriza
VIDEO Iran na rubu katastrofe: Satelitske snimke otkrile nešto pogubnije od ratnih operacija
Rat u Iranu ima neočekivane posljedice diljem svijeta: "Uzimamo od gladnih da bismo nahranili one koji umiru"
TRIJAŽA UMIRUĆIH
"Suočavamo se s najvećom krizom u povijesti!" Zbog rata se našli pred stravičnim izborom
HDZ objavio kompilaciju izjava zastupnica stranke Možemo!: Optužuju ih za licemjerje i dvostruke kriterije
STOKA SITNOG ZUBA
"Šampionke licemjerja": HDZ žestoko udario po zastupnicama Možemo! novim videom
Raste bijes iznajmljivača zbog najavljenih nameta 49
Pokrenuta peticija
Digla se bura zbog najavljenih nameta, prikupili tisuće potpisa u jednom danu: "Ljudi su bijesni, izaći će na ulice"
Izrael pod raketnom paljbom iz Irana: Sirene odjekuju zemljom, Ben-Gvir poručio "Teheran mora gorjeti" 20
IDEMO ISPOČETKA
Iran pokrenuo masovni raketni napad na Izrael: "Ovo je tek početak, slijede još razorniji udari"
HDZ odgovorio Sandri Benčić 10
NASTAVLJAJU PREPUCAVANJE
HDZ uzvratio Benčić: "Pokazala je svoje pravo lice. Ako smo mi stoka, onda je to i..."
Benčić priznala da je HDZ nazvala "stokom" 7
POLITIČKE TENZIJE
Oglasila se Benčić nakon objavljene snimke: "Jesam, rekla sam to"
Naručili dva sladoleda, a papreni račun ostavio ih bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura" 7
Prisjelo im
Naručili dva sladoleda, a papreni račun ostavio ih bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"
HDZ objavio snimku Sandre Benčić: "Evo kako je nazvala Malenicu i kolege iz većine. Da, dobro ste čuli" 6
"progresivna, kulturna, suptilna"
HDZ objavio snimku Sandre Benčić: "Evo kako je nazvala Malenicu i kolege iz većine. Da, dobro ste čuli"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Naručili dva sladoleda, a papreni račun ostavio ih bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"
Prisjelo im
Naručili dva sladoleda, a papreni račun ostavio ih bez teksta: "Mislila sam da su rekli 14 eura"
Ostojić jednom rečenicom odgovorio HDZ-u na prozivke Sandre Benčić
Tisuće lajkova
Ostojić jednom rečenicom poklopio HDZ: "Bolje stoka nego..."
Voda bitnija od rata: Kako su desetljeća neodrživog gospodarenja i ratna razaranja doveli Iran do ruba ekološkog sloma
produbljena kriza
VIDEO Iran na rubu katastrofe: Satelitske snimke otkrile nešto pogubnije od ratnih operacija
show
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! 43:37 30
mali je nevjerojatan!
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
Kako izgleda dom Alke Vuice? Bazen, umjetnine i detalji koji otkrivaju njezin jedinstveni stil
prava umjetnička oaza
Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen
Zoran Milanović sa suprugom Sanjom privukao poglede na otvorenju izložbe 43:37 16
dobro raspoloženi
Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
zdravlje
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Većina ljudi ga izvodi pogrešno
Heimlichov zahvat može spasiti život u nekoliko sekundi – evo kako ga pravilno izvesti
Kupus dijeta: Možete li zaista izgubiti 4,5 kg u samo 7 dana?
Donosimo jelovnik, recept i iskustva
Kupus dijeta: Možete li zaista izgubiti 4,5 kg u samo 7 dana?
Jesu li lezije opasne? Evo koje promjene mogu biti potpuno bezazlene, a koje znak ozbiljne bolesti
Piše liječnik
Jesu li lezije opasne? Evo koje promjene mogu biti potpuno bezazlene, a koje znak ozbiljne bolesti
zabava
Scena iz Dubrovnika nasmijala publiku: Ovako diva ide na pecanje
Odlično
Scena iz Dubrovnika nasmijala publiku: Ovako diva ide na pecanje
"Brate, ovog ima samo na Balkanu": Urnebesna snimka skupila više od 6 milijuna pregleda
Ups!
"Brate, ovog ima samo na Balkanu": Urnebesna snimka skupila više od 6 milijuna pregleda
"Postoje dvije vrste djevojaka na ljetovanju": Kontrast nasmijao promatrače, koja je vaš tip?
Ljubav na prvi pogled
"Postoje dvije vrste djevojaka na ljetovanju": Kontrast nasmijao promatrače, koja je vaš tip?
tech
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
Bizarno otkriće u Bugarskoj
Rimski sarkofag služio kao stol u kafiću na plaži: "To vjerojatno nije izoliran slučaj"
sport
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
OPA!
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
Procurila cijela Adidasova garnitura nove opreme Vatrenih! Pogledajte što su nam pripremili
stižu promjene
Procurila cijela Adidasova kolekcija nove opreme Vatrenih! Pogledajte što su nam pripremili
Nogometaš preminuo u 27. godini života od raka koljena
Tužna vijest
Nogometaš preminuo u 27. godini života od raka koljena
tv
Crno more: Kucnuo je čas - vrijeme ja da mu sve priznaju
CRNO MORE
Kucnuo je čas - vrijeme ja da mu sve priznaju
Tajne prošlosti: Njezinim mukama nema kraja 1:00
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Njezinim mukama nema kraja
Daleki grad: Otkrio je šokantnu istinu – njihova je ljubav započela iz interesa
DALEKI GRAD
Otkrio je šokantnu istinu – njihova je ljubav započela iz interesa
putovanja
Balkan Experience vlak 8
Balkan Experience
Ovo putovanje vlakom po Balkanu rijetki si mogu priuštiti – ima dvije stanice i u Hrvatskoj
Tjedni jelovnik lagana jela od 8.6. do 14.6.2026. 5
Tjedni jelovnik
7 laganih i finih jela idealnih za ljeto koje ćemo kuhati ovoga tjedna s guštom
Pečene tikvice iz pećnice: Njihovo hrskavo savršenstvo gotovo za samo 15 minuta
Mljac!
Pečene tikvice iz pećnice: Njihovo hrskavo savršenstvo gotovo za samo 15 minuta
novac
Sukob u Nacionalu. Većinski vlasnik uredniku htio oduzeti domenu, ali nije uspio
Nema mirnog rješenja
Sukob u Nacionalu. Većinski vlasnik uredniku htio oduzeti domenu, ali nije uspio
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Recepti s tikvicama na jednom mjestu
Nema do tikvica
Imamo 20 jako finih, brzih i jednostavnih ideja za ručak s tikvicama
Ponuda bijelih haljina u trgovinama - modeli koji se nose cijelo ljeto 16
UVIJEK OMILJENE
Bijele haljine sve su što trebamo ovog ljeta, pronašle smo 15 divnih modela već od 18 eura
Sanja Musić Milanović u tamnoplavoj košulji i bijeloj suknji 6
ELEGANTNO IZDANJE
Sanja Musić Milanović nosi suknju koju obožavaju žene svih generacija, mnogima je najljepši ljetni model
sve
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
OPA!
Nogometaši Japana napustili svoju bazu na Svjetskom prvenstvu: Više to nisu mogli gledati
Balkan Experience vlak 8
Balkan Experience
Ovo putovanje vlakom po Balkanu rijetki si mogu priuštiti – ima dvije stanice i u Hrvatskoj
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! 43:37 30
mali je nevjerojatan!
Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene