U Slavoniji tijekom radova pronađene tri mine: "Viknuo sam da i bager čuje, da svi ne poginemo"

U srijedu u prijepodnevnim satima, pronađena je treća. Riječ je o protutenkovskoj mini koju je koristila JNA i koja je zatekla arheologe i radnike na nalazištu kada ju je bager nehotice iskopao i otkrio.
Iako je Vukovarsko-srijemska županija očišćena od mina, struka govori da nema pravih jamstava i da je moguće da mina još ima, pogotovo ovakvih suvremenih koje detektori metala teško mogu otkriti.
Pronađene mine u Slavoniji - 3Foto:
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Pirotehničari Hrvatske policije detonacijom su uklonili minu, a ozlijeđenih i žrtava na nalazištu nema.
"Bager je zemlju bacao, zatrpavao, voditeljica je u jednom trenutku viknula ‘mina’. Ja sam viknuo jačim glasom da bi i bager čuo, da se pomjeri naprijed, da ne ide ovamo više da ne bi zagrabio, da ne bi svi poginuli", ispričao je radnik na nalazištu Hrvoje Tomljanović.