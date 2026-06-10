"Gladan svijet je nestabilan svijet": Upozorenje koje bi svi svjetski lideri trebali shvatiti ozbiljno

Ratni sukob u Iranu uzrokovao je drastičan skok cijena goriva i hrane na svjetskoj razini, što je dovelo do "devastirajućeg koktela" za najranjivije stanovništvo svijeta. Svjetski program za hranu (WFP) upozorava da su zbog manjka sredstava prisiljeni donositi nezamislive odluke: uskraćuju pomoć onima koji su gladni kako bi prehranili one koji su na samom rubu smrti.

Zatvaranje strateškog prolaza kroz Hormuški tjesnac dovelo je do eksponencijalnog rasta troškova goriva, što je izravno podiglo cijene hrane diljem svijeta. Uz to, ključne isporuke gnojiva iz regije, prijeko potrebne za poljoprivrednu proizvodnju u državama poput Sudana, potpuno su blokirane.

Carl Skau, vršitelj dužnosti izvršnog direktora WFP-a, u razgovoru za CNN opisao je zastrašujuću situaciju na terenu. Dok su potrebe u zemljama poput Afganistana, Šri Lanke i Somalije dosegnule vrhunac, financiranje ove organizacije drastično je palo, piše CNN.

Najveći šok predstavlja pad donacija od strane Sjedinjenih Američkih Država, inače vodećeg donatora. Dok je 2024. godine američka pomoć iznosila više od 4 milijarde dolara, za 2026. godinu osigurano je tek oko 731 milijun dolara.

"U najsiromašnijim zemljama svijeta, kada cijena hrane poraste 20 do 30 posto, ljudi jednostavno jedu 20 do 30 posto manje", upozorava Skau.

Teške moralne dvojbe

Situacija je toliko teška da humanitarci na terenu moraju provoditi brutalnu trijažu. Skau navodi primjer iz Afganistana gdje se, zbog nedostatka resursa, moraju donositi odluke o tome tko uopće zaslužuje pomoć:

"Nemamo resursa za pomoć svim kućanstvima koje vode žene s djecom. Moramo li reći: 'U redu, pomoć dobivaju samo ona s više od petero djece'? To znači da ona s četvero djece ne dobivaju ništa, a znamo kakav će to masivan utjecaj imati na njih", pojašnjava Skau.

WFP se već godinama bori s krizama, od pandemije koronavirusa do rata u Ukrajini, no Skau naglašava kako se ovakav pad financiranja - od čak 40 posto u odnosu na prethodnu godinu - nije dogodio nikada prije. Uz to, troškovi distribucije rastu. Primjerice, dijelovi Južnog Sudana suočeni su s gladi, a do njih se može doći jedino skupim zračnim mostom, što dodatno iscrpljuje ionako oskudne resurse.

Iako WFP nastavlja pregovore s donatorima, poruka Carla Skaua je jasna: "U interesu je samog SAD-a i ostatka svijeta boriti se protiv globalne gladi, jer gladan svijet je nestabilan svijet."

Dok se svijet nakon svake najave Donalda Trumpa (sve manje) nada otvaranju Hormuškog tjesnaca i okončanju sukoba, iz WFP-a poručuju da će oporavak trajati dugo. Za milijune ljudi koji danas liježu praznih želudaca, svaki dan čekanja na političku stabilnost znači korak bliže smrti.