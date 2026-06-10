Peternel protiv vodiča za nastavnike, reagirao zbog pozdrava ZDS: "To je stvaranje nove mržnje prema vlastitoj prošlosti"

Igor Peternel (DOMiNO) osvrnuo se u srijedu u Sabotu na vodič za nastavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih "Obrazovanjem protiv antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu u Republici Hrvatskoj", ocijenivši ga skandaloznim. Asocira, kaže, na politički program stranke Možemo.

"Taj vodič stavlja pozdrav 'Za dom spremni' u isti koš sa simbolima poput '6MWE' i tvrdi da nošenje majice sa ZDS-om upućuje na slaganje s genocidnim ciljevima Holokausta. To nije obrazovanje, to je ideološka indoktrinacija", naglasio je.

'ZDS' nije sinonim za Holokaust, taj su pozdrav 1991. godine preuzele Hrvatske obrambene snage (HOS) i nije poziv na genocid, dodao je. Stava je da vodič kriminalizira hrvatski patriotizam i braniteljsku tradiciju.

"To je pokušaj da se cijela jedna strana hrvatske povijesti moralno izjednači s nacistima. Ako učitelj treba gotove nastavne jedinice koje djecu uče da je 'ZDS' jednako '6MWE', onda to nije obrazovanje protiv mržnje, to je stvaranje nove mržnje prema vlastitoj prošlosti. Ne smijemo dopustiti da se Holokaust koristi kao oružje za gušenje rasprave o Domovinskom ratu", pozvao je.