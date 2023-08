Od zidina zarade milijune, ali žele smanjiti broj turista. Gradonačelnik poručuje: "Mogli smo postati ugrožena spomenička baština, ali..."

Redovi na ulasku na najveću dubrovačku atrakciju - zidine. Jer ovaj pogled većina gostiju ne želi propustiti.

"Nevjerojatno, Dubrovnik je je sve što sam mislio da će biti, malo i više od očekivanja, tura zidinama je bila jako dobra", rekao je Bill iz SAD-a.

Pročitajte i ovo Turkalj za čelnika VSOA-e Hoće li doći kraj prepucavanju između dva brda? Čeka se potez predsjednika Milanovića

Nakon prelaska na euro šetnja zidinama zaokružila se na čak 35 eura po osobi. Kao i uvijek, ima onih kojima je to skupo, ali i onih kojima nije.

"Preskupo je da budem iskrena, da. Postoji i Dubrovnik kartica pa je povoljnije, ali svejedno, 35 eura je zbilja puno", komentirale su Delaura i Eda.

Pročitajte i ovo Karlovačka županija Pripreme za oluju: "Hrvatske vode izdale su upozorenje, pripremili smo vreće s pijeskom"

"Uzeli smo Dubrovnik pass uz koju možemo vidjeti puno toga, nadam se da ćemo obići muzeje i sva lijepa mjesa, tako da smo zadovoljni", komentirao je Michael iz Njemačke.

Prošle godine zidine je posjetilo oko 700.000 ljudi, a 2019. čak milijun i 200 tisuća. Društvo prijatelja dubrovačke starine, udruge koja upravlja zidinama, uvjerava manji broj gostiju jamči sigurnost i zadovoljstvo.

Pročitajte i ovo Nova opasnost Slovenci upozoravaju: Mogla bi pasti mjesečna količina kiše, očekuju se bujične poplave. U pripravnosti i vojska

Dubrovačke zidine do danas bilježe broj posjeta od oko 300.000, do kraja godine očekuje se kako će se ta brojka popeti na 800.000 posjetitelja. Daleko je od rekorda iz 2019., no iz društva poručuju rekordi im nisu ni cilj.

"U situacijama kada smo imali po 3, 4 kruzera događale su se one velike gužve, kako na Pilama tako i na zidinama. Tada je bila upitna i sigurnost. Apsolutno, zidine su otprilike dva kilometra, fortifikacijski sustav rađen za vojnike i obranu", objasnio je Maro Kapović iz Društva prijatelja dubrovačke starine.

Što kaže gradonačelnik

Najvažnija stavka su prihodi. U 2023. godini očekuje se 28 milijuna eura - 7 milijuna eura od PDV-a direktno će u državnu blagajnu - ostatak novca podijelit će se između Grada i Društva - novac društva kao i uvijek ići će za obnovu i održavanje kulturne baštine.

Pročitajte i ovo Vrijedi li? Gledaju u oči najgorim zločincima, a za to dobiju sitniš: "Za dva eura će me netko ubiti vani, a kad mi sjedne naknada za vođenje računa, još sam i u minusu"

Dubrovnik pokušava biti i destinaciju uz koju se, kao prvi epitet, ne vežu gužve. O tome je s dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem razgovarala reporterka Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Iako nema gužvi unutar zidina, istaknula je reporterka, gužve na prometnicama u gradu i na prilazima gradu i ove su godine nebrojeno puta blokirale čitav grad.

"Više od 8000 taksi vozila je na dubrovačkim prometnicama i jedino moguće je uvođenje zabrana, uvođenje zone posebnog režima, posebno oko povijesne jezgre, koja će onda smanjiti utjecaj taksi vozila i, ja vjerujem, značajno doprinijeti smanjenju pritiska na prometnice"; rekao je Franković i objasnio kako će zabrane stupiti na snagu od 1. travnja iduće godine.

Pročitajte i ovo Pred Oluju Domovinski pokret traži prekid financiranja SNV-a: "Pupovac relativizira velikosrpsku agresiju"

U posljednje se vrijeme govori i o ograničavanju kreveta u apartmanima, pa je Klaić Saulačić upitala dubrovačkog gradonačelnika kako planira riješiti broj prekomjernih kreveta.

"Treba napraviti sve studije, posebno onu nosivog kapaciteta, koje će jasno utvrditi čega imamo previše, a čega nedovoljno. Ako zbrojimo sve krevete u Dubrovniku, imamo 48.000 kreveta, od čega trećina otpada na hotelski smještaj", rekao je Franković i dodao kako je to previše.

Na pitanje reporterke kada će se nešto promijeniti, Mato Franković najavio je kako će se maksimalan broj kreveta za povijesnu jezgru znati do kraja godine, a onaj za cijeli grad u roku godinu dana.

"Grad Dubrovnik je prvi u Hrvatskoj usvojio plan upravljanja. Grad Dubrovnik je prvi grad koji će do prosinca ove godine imati izrađenu studiju nosivog kapaciteta povijesne jezgre, a onda ćemo znati i koliko kreveta grad može podnijeti", zaključio je Franković.

Gradonačelnik Dubrovnika smatra i kako nedostaje Zakon o turizmu koji bi uveo reda.

"Nismo samo mi ti koji imamo problem. O Veneciji će se u rujnu odlučivati kao o ugroženoj spomeničkoj baštini. To se Dubrovniku nije dogodilo, a moglo se dogoditi 2017., ali uvođenjem programa Poštujmo grad izbjegli smo navedeno", na kraju je rekao Franković.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.