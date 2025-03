Duboki ciklonalni vrtlog s vlažnim zrakom u nedjelju će se iz Jadrana sporo premještati na jug Sredozemnog mora. Istodobno sa sjeverozapada jačat će greben anticiklone koji će donijeti malo sunca i u unutrašnjosti. Početkom tjedna u sjevernom dijelu zemlje i dalje neće biti posve stabilno jer će po visini prolazno prodrijeti nestabilan zrak.



U nedjelju ujutro i prijepodne u unutrašnjosti promjenjivo i pretežno oblačno. Uglavnom u gorskom području i ponegdje u središnjim predjelima povremeno će pasti malo kiše. Na Jadranu pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Zapuhat će umjeren sjeverac, a na istoku sjeverozapadnjak. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a u gorskom području od 4 do 7 stupnjeva Celzijevih stupnjeva.



Sredinom dana u središnjoj Hrvatskoj još će ponegdje biti malo kiše, a zatim slijede češća sunčana razdoblja. Mjestimice će još puhati umjeren sjeverac. Najviša temperatura oko 14 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo ponegdje uz malo kiše, a može biti i kraćih sunčanih razdoblja. Mjestimice će puhati umjeren sjeverozapadnjak. I ovdje poslijepodne temperatura oko 14 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše. U Gorskom kotaru moguća su i kraća sunčana razdoblja. Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U gorju vjetar slab do umjeren, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura koja će prema kraju dana slabjeti. Najviša temperatura od 9 u Gorskom kotaru do 18 ponegdje na moru.



U Dalmaciji pretežno sunčano. Jedino je u unutrašnjosti i na jugu još moguć poneki pljusak. Puhat će umjerena i jaka bura, a prema otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 18 do 20 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti promjenjivo, u utorak i pretežno oblačno. Mjestimice kiša ili pljusak, u ponedjeljak i utorak u najvišim predjelima i malo snijega. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac. U srijedu danju malo toplije.



Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Uglavnom u ponedjeljak lokalno kiša, pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita.



Prema sadašnjem materijalu u četvrtak i veći dio petka pretežno sunčano, a osobito u unutrašnjosti, zamjetno toplije. Čini se da od petka na subotu slijedi novi prodor vlažnog, a zatim i osjetno hladnijeg zraka.