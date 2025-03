Studiranje u nekoj od europskih metropola u subotu je bilo korak bliže za hrvatske učenike. U Zagrebu je, naime, održan Sajam svjetskog obrazovanja. Učenici i njihovi roditelji tako su u subotu mogli doznati informacije o fakultetima, školarinama i stipendijama.

Prema podacima UNESCO-a, broj hrvatskih studenata izvan zemlje premašio je 13.000 i raste. Time je Hrvatska treća zemlja EU-a po studiranju u inozemstvu.



Najčešći izbor hrvatskih studenata je Nizozemska. Ne čudi s obzirom na programe na engleskom jeziku, školarine od 2600 eura, a nizozemska Vlada nagrađuje trud pa studenti koji rade mogu dobiti i do 750 eura za troškove života.

Fakulteti u Irskoj tu su sa školarinama od 3000 eura, no tu su i stipendije koje se procjenjuju na osnovi obiteljskog dohotka. Izračun vas može dovesti do potpuno besplatnog studiranja i to nije sve...

