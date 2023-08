Hoće li doći kraj prepucavanju između dva brda? Čeka se potez predsjednika Milanovića

Premijer Andrej Plenković potpisao je danas prijedlog za njegovo imenovanje i proslijedio ga predsjedniku Zoranu Milanoviću na supotpis. Iz Vlade poručuju kako ne vide nikakve prepreke za imenovanjem čelnog čovjeka vojne agencije sa svim propisanim ovlastima, a i kako bi se osiguralo da sve funkcionira.

Osim što je bio na funkciji zapovjednika Zapovjedno-operativnog središta unutar Glavnog stožera, Ivan Turkalj je obnašao različite funkcije u vojnom sustavu.

Pročitajte i ovo Optužen za zavjeru Trump dolazi na sud: "Ovih dana gledamo pravi politički cirkus koji bi se mogao pretvoriti u političku tragediju"

"Na potezu je sad predsjednik Republike, a to kakav potez će on povući i hoće li ga uopće povući te kada će se to dogoditi to se još uvijek ne zna. Najnoviji kamen spoticanja su čini se ova paketna imenovanja. Naime, u Oružanim snagama Republike Hrvatske ispražnjeno je 15-ak mjesta i iz Ureda predsjednika su uvjetovali imenovanje čelnika vojne tajne službe imenovanjem svih tih ostalih ispražnjenih mjesta", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV, Petra Buljan.

"Činilo se da će to doista i biti tako i da će ovoj sagi doći kraj do srijede, no tada je Dnevnik Nove TV iz Vlade dobio informacije da nisu sva ta ispražnjena mjesta jednake važnosti i da se ne imenuju svi ti ljudi na jednak način, jednakim procedurama, ali i da ne mogu ispoštovati ovaj rok 10.8. kako bi se imenovao šef vojne tajne službe", poručila je reporterka.

"Tajnu službu sada samo privremeno vodi brigadir Ante Kujundžić i 10. kolovoza on ostaje i bez tih operativnih ovlasti koje ima. Pitanje je sada što će se događati i hoće li predsjednik Milanović ustuknuti pred svojim zahtjevima i pristati i potpisati ovaj dokument kojeg je Plenković već danas potpisao i dati čelno mjesto tajne vojne službe brigadnom generalu Ivanu Turkalju", objasnila je Buljan.

Pročitajte i ovo Kolaps na A1 Iz HAC-a nakon vatrene buktinje koja je progutala kamion pohvalili vozače, ali i ukazali na sramotnu praksu nekih

"Ako to učini, čeka se ostatak procedure. Na neko kratko vrijeme morat će i svoj godišnji odmor prekinuti saborski zastupnici. Morat će se okupiti saborski odbor za nacionalnu sigurnost i ako oni daju pozitivno mišljenje na ovog kandidata, onda ćemo konačno dobiti čelnika vojne tajne službe. Ako se to ne dogodi, kako stvari stoje nastavit će se ovo dobacivanje između dva brda, a jedina vojna tajna služba u Hrvatskoj i dalje će biti bez svojeg čelnog čovjeka", zaključila je Buljan.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.