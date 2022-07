Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je redovnu tjednu konferenciju za novinare na kojoj je bilo riječi o odvozu otpada, Pelješkom mostu, infrastrukturnim pitanjima, ali i planovima za jesen.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo se na kreditni rejting grada ocijenivši da je to, među ostalim, i posljedica dobrog financijskog upravljanja. Spomenuo je inflaciju koja, kako kaže, ždere proračun te da će novi pozitivni kreditni rejting olakšati apsorpciju inflatornih udara.

Prijave na natječaj za Advent do kraja mjeseca

Osvrnuo se i na Advent naglasivši da je u suradnji s turističkom zajednicom grada Zagreba i Javnom ustanovom Maksimir započet model apliciranja na natječaj. Uz postojeći model licitacije, odsad će se pravni subjekti i firme moći prijavljivati preko natječaja. Nada se da će ovogodišnji Advent biti bolji nego posljednji predpandemijski te je pozvao sve zainteresirane da se prijave na natječaj do kraja ovog mjeseca.

Gradonačelnik je i najavio da će se sutra susreti s gradonačelnikom Mainza Michaelom Eblingom i to na inicijativu predsjednika gradske skupštine Joška Klisovića.

Stižu nove javnozdravstvene akcije

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je javnozdravstvene akcije u gradskim četvrtima u koje će biti uključene gradske četvrti, domovi zdravlja te Grad Zagreb. Projekt će započeti najesen, a sastojat će se od nutricionističkih savjetovanja, mjerenja krvnog tlaka i glukoze u krvi, ali i savjetovanja osoba s invaliditetom i posebnim potrebama. "Smatramo da je izuzetno važno da lokalna zajednica u susretima s građanima radi na prevenciji“, dodala je.

Na pitanje je li se moglo riješiti pitanje odvodnje u Škorpikovoj, Tomašević je rekao da nije, s obzirom na to da je riječ o kapitalnom projektu koji doseže 100 milijuna kuna. Dodao je da vodi razgovore s ministrom graditeljstva i prostornog uređenja Olegom Butkovićem o podvožnjaku u Gajnicama.

Na pitanje kako komentira najavu Mostova zastupnika u zagrebačkoj skupštini Trpimira Goluže da će podnijeti kaznenu prijavu njega zbog poslova u Gradskoj plinari Zagreb, Tomašević je odgovorio da se tu očito radi o političkom performansu. "Vidimo sam u medijima da je Goluža rekao da nije moja krivnja, ali da je moja odgovornost. Ne može biti odgovornosti ako nema krivnje. To su elementarne činjenice u pravu“. Dodao je da je na novoj gradskoj vlasti ostalo da saniraju gubitak od 370 milijuna kuna. Požalio se da mnogi poslovni subjekti nisu plaćali račune, no da su im svejedno isporučivali plin.

"Neće biti redukcija vode"

Tomašević je rekao da neće biti redukcije vode, objasnivši to činjenicom da brojni Zagrepčani odlaze tijekom ljeta na godišnji odmor izvan Zagreba, što posljedično dovodi do manje potrošnje vode. Dodao je da, u slučaju da dođe do suše, da će razmisliti o zatvaranju fontana.

Osvrnuo se još jednom na pitanje odvoza otpada. "Imali smo situaciju da je 30-ak od 87 kamiona bilo neispravno. Sad je taj broj pao ispod 10“. Pričao je i o restrukturiranju i zapošljavanju radnika u čistoći. „Raspisali smo natječaj za 50 radnika mjesta komunalnih radnika, a dobili smo 72 prijave. Za posao vozača stiglo je 85 prijava, a trebamo 20 radnika. Iz dana u dan zapošljavamo nove radnike“. Rekao je i da zbog sutrašnjeg sastanka s gradonačelnikom Mainza ne će prisustvovati otvorenju Pelješkog mosta, premda je dobio pozivnicu.

"Pozivnicu sam dobio, ali zbog posla i posjeta gradonačelnika neću se odazvati pozivu“.