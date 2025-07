Majka dvoje djece iz Splita ispričala je neugodno i uznemirujuće iskustvo s plaže Žnjan, koje se dogodilo u nedjelju poslijepodne, dok je sa svojom djecom boravila na kupanju.

"Krenula sam se prevući i ugledam da su vrata jedne kabine napola otvorena. Taman da ću ući kad s vrata ugledam korpulentnijeg muškarca i vidim da se čudno ponaša. Brzo zatvorim vrata. Za to vrijeme oslobodila se kabina do njega i uđem u nju. Čim sam ušla u kabinu začujem njegovo stenjanje! Bilo je jasno šta radi. Zgrozila sam se, odvratno. Raditi to na javnom mjestu usred bijela dana", ispričala je šokirana Splićanka za Slobodnu Dalmaciju.

Ističe da ju je posebno potresla činjenica da se s njom nalazila i njezina 12-godišnja kći, koja se također trebala presvući.

"Samo sam je uzela za ruku i povukla natrag na plažu. Nisam htjela da to vidi ili doživi", otkrila je.

Žena se pita gdje su komunalni redari, tko nadzire javne sadržaje i kako je moguće da se ovakve stvari događaju usred dana na jednoj od najposjećenijih splitskih plaža.