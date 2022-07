Pelješki most dan uoči otvaranja - 1

Središnja svečana ceremonija otvorenja Pelješkog mosta počinje u 20 sati, no program otvorenja traje cijeli dan. Pelješkim mostom posjetitelji mogu prošetati od 10 sati.

Europska komisija je u lipnju 2017. odobrila Hrvatskoj 357 milijuna eura iz sredstava kohezijske politike za izgradnju mosta kojim se najjužniji dio zemlje i grad Dubrovnik povezuju s ostatkom Hrvatske

Most ima 13 raspona, a pet glavnih je duljine 285 metara. Postavljen je na šest armiranobetonskih pilona visine 33 metra. Ima dvije vozne i dvije zaustavne trake koje služe za održavanje mosta

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

8:41 Budnicom više lokalnih orkestara, limenu glazbu i nastupom mažoretkinja u Brijesti je počeo svečani program. Nastavit će se utrkom trkača. Lađari će se utrkivati ispod mosta.

8:15 Branitelji koji su došli iz Vukovara prvi su prošli preko Pelješkog mosta. Građanima će pristup mostu biti omogućen oko 10 sati.

8:00 Ispucani su plotuni kojima je najavljena velika svečanost otvorenja Pelješkog mosta, koja će trajati cijeli dan.

7:50 Redovan promet Pelješkim mostom krenut će u ponoć. Most, čija je cjelokupna čelično-betonska konstrukcija ispod i iznad vode zajedno teška kao 30 Eiffelovih tornjeva, najveći je hrvatski infrastrukturni projekt financiran iz EU-ovih fondova s bespovratnih 357 milijuna eura (85 posto troškova), a na njemu je tijekom deset godina radilo nekoliko vlada.

Most je integralne hibridne konstrukcije s 13 raspona, od kojih je pet glavnih (centralnih) raspona duljine 285 metara, šest centralno postavljenih armiranobetonskih pilona visine 33 metra te dvije trake zajedno sa zaustavnom trakom, koja će služiti za održavanja mosta.

Prelazi preko morskog tjesnaca širine 2140 metara, dug je 2404 metra, s plovidbenim profilom ispod mosta 200 puta 55 metara, a glavni i odgovorni projektant mu je Marjan Pipenbaher.

Gospodarski je iznimno značajan za cijelu državu, ponajprije Dubrovačko-neretvansku županiju, a njegovim otvaranjem dokinut će se teritorijalni diskontinuitet nastao prije više od 300 godina, kada je tadašnja Dubrovačka republika prepustila dio obale Otomanskom carstvu.

5:30 Kako se gradio Pelješki most, pogledajte OVDJE.

5:00 Povodom svečanosti otvorenja Pelješkog mosta za građane je predviđen bogat glazbeni, kulturno-umjetnički i sportski program, koji će započeti u 8 sati prigodnim izvođenjem budnice na samom Mostu.

Program će se nastaviti utrkom DU MOTION s početkom u 9 sati, nakon čega od 10 sati slijede nastupi lokalnih kulturno-umjetničkih društva.

Također, tijekom cijelog dana posjetitelji će imati priliku upoznati se s bogatom kulturno-umjetničkom baštinom i običajima gradova i općina s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Pristup odmorištu Brijesta odvijat će se isključivo preko prometnog čvora Brijesta te će za posjetitelje biti osiguran određen broj parkirnih mjesta.

Od 10 sati Pelješki most bit će otvoren za sve građane i posjetitelje koji žele prošetati do prvog pilona. Sa strane Komarne mostu će se moći pristupiti organiziranim prijevozom mini-busovima od 10 do 16 sati (polazak s parkirališnog prostora iz turističkog naselja Klek).

U 20:15 počinje centralna svečanost na odmorištu Komarna, dok će svi zainteresirani građani prijenos svečanosti otvorenja Pelješkog mosta moći pratiti putem videozida na odmorištu Brijesta. Pozivaju se građani da svojim dolaskom uveličaju svečani trenutak otvorenja Pelješkog mosta te budu dio ovog povijesnog događaja.