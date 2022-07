153. je dan rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je zapovjednika specijalnih operacija u istočnoj Ukrajini.

Rusija je rano ujutro raketirala Harkiv i Mikolaiv, gađajući primarno civilnu infrastrukturu

Rusi nastavljaju jačati svoje pozicije u Zaporižju i Hersonu, očekujući protunapad Ukrajinaca

Zelenski pozvao Europu da na "plinski rat" odgovori proširenjem sankcija Rusiji

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

13:46 Rusija planira napustiti Međunarodnu svemirsku postaju (ISS) nakon 2024. godine, objavio je AFP.

#BREAKING Russia to quit International Space Station (ISS) 'after 2024': Roscosmos official pic.twitter.com/JVNgZN0avZ — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2022

13:28 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Europsku uniju da sankcijama i otkazivanjem trgovinskih sporazuma odgovori na "ruski teror i ucjene".

⚡️Zelensky urges EU to respond to Russia’s blackmail, terror.



President Volodymyr Zelensky said in an address to the nation that the European Union should respond to the crises created by Russia by strengthening sanctions and ending trade relations. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 25, 2022

12:49 Članice Europske unije postigle su dogovor u utorak da smanje potrošnju plina za 15% za vrijeme nadolazeće zime, u nadi da će se u budućnosti u potpunosti odcijepiti od ruskih energenata. Grčka će tražiti izuzeće od ove odluke, do ožujka iduće godine.

BREAKING: EU countries reach pact to cut gas use by 15% through next winter as the prospect of a full cut-off from Russian supplies grows increasingly likely https://t.co/ggmV0vjXHs pic.twitter.com/bPlkxJlSi6 — Bloomberg (@business) July 26, 2022

Postavljeni ciljevi smanjene potrošnje plina trebali bi biti postignuti u razdoblju između 1. kolovoza 2022. godine i 31. ožujka 2023.

11:52 Ukrajinski ministar pravosuđa Denis Maljuska je, u suradnji s latvijskim ministrom pravosuđa Jānisom Bordānsom, započeo dogovor za zapljenu ruske državne imovine u inozemstvu.

Rusko državno zlato i rezerve sa stranih burzi u vrijednosti od 300 milijardi eura nalaze se u inozemstvu, prema procjenama ukrajinskog ministra. Najveću prepreku zapljeni ove imovine u korist privatnih i državnih ukrajinskih pravnih osoba, na čije poslovanje izravno utječe ruska agresija, predstavlja princip imuniteta državne imovine.

11:15 Ruska vojska je bombardirala tri okruga u regiji Dnjipropetrovsk, priopćio je vođa regionalne administracije Valentin Rezničenko.

Rusi su ispalili stotinjak raketa iz nekoliko bacača mina u Nikopolju. Prema preliminarnim izvještajima, jedna osoba je poginula, jedna je ozlijeđena, a oštećeno je 11 privatnih kuća.

Na preostalim mjestima u regiji Rusi su pogodili skladišta, urbanu infrastrukturu i privatne kuće. Rakete su pogodile i transformator, što je ostavilo nekoliko sela bez struje. Osmero ljudi je ozlijeđeno u napadima, tri škole su uništene i nekoliko kuća je oštećeno.

Rezultat bombardiranja regije Dnjipropetrovsk - 3 Foto: Telegram

Rezultat bombardiranja regije Dnjipropetrovsk - 2 Foto: Telegram

10:49 Vođa regionalne vojne administracije Serhij Hajdaj objavio je kako su Ukrajinske oružane snage uspile odbiti ukupno četiri ruska napada u Luhansku, dok borbe još uvijek traju na mjestu pete ofenzive.

"Prošlo je skoro mjesec dana otkad se neprijatelj približio granici našeg područja i, da bi ju prešao, žrtvuje vojnike i opremu i spaljuje sela u Luhansku i Donjecku. Okupatori ne trebaju ljude - trebaju referendum", rekao je.

I Hrvatska je na Putinovoj crnoj listi, donosimo detalje nove odluke i što ona znači

10:36 Rusi su rano ujutro raketirali civilna područja i infrastrukturu u Harkivu. Prema neslužbenim izvorima, jedna od raketa pogodila je dječje nogometno igralište, a druga je pala blizu ulaza u metro.

"Dvije su me eksplozije probudile ujutro oko 4:40 sati. Teroristička država otvoreno gađa civilne objekte", napisala je na Twitteru analitičarka Maria Avdeeva.

Two explosions got me out of bed at 4:40 am. Russia fired S-300 missiles at Kharkiv from Belgorod. One hit children's football field, the second near the entrance to the metro. Terrorist state is openly shelling civilian objects. pic.twitter.com/NcNln2D6xL — Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 26, 2022

10:11 Rusi se trude ojačati svoje pozicije u pokrajinama Zaporižje i Herson - pripremaju se za protunapad ukrajinskih obrambenih snaga.

Ruski okupatori kopaju rovove na području nuklearne elektrane Zaporižje i skrivaju oružje i vojnu opremu u stambenim objektima, piše Institut za proučavanje rata. Također, trude se popraviti most Antonov u okupiranoj regiji Herson, kojeg su Ukrajinci oštetili.

Snimke na koje se Institut poziva isto pokazuju ruske trupe kako prevoze tenkove, vojnu opremu i pješadiju kroz naseljena područja na sjeveru i jugu Melitopolja. Vjerojatno se kreću u smjeru regije Herson.

10:05 Glavni stožer Ukrajinskih oružanih snaga objavio je nove procjene ruskih gubitaka u prvih 153 dana rata.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/rvz8cbP5o4 — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2022

9:40 Ruske snage napale su lučku infrastrukturu u južnoj ukrajinskoj regiji Mikolaiv, rekao je u utorak gradonačelnik Oleksandr Senkevič.

"Pokrenut je veliki raketni udar na jug Ukrajine iz smjera Crnog mora, uz korištenje zrakoplovstva", rekao je on za ukrajinsku državnu televiziju, ne iznoseći detalje o posljedicama udara.

Prošle subote Rusija je napala još jednu južnoukrajinsku luku Odesu, samo dan nakon što je postignut dogovor o isporuci žita s Ujedinjenim narodima, Turskom i Ukrajinom.

Dogovor o žitu ima za cilj omogućiti siguran prolaz za pošiljke žitarica u i iz ukrajinskih luka, koje Rusija blokira od svoje invazije 24. veljače. Rusija je okrivila Ukrajinu za zaustavljanje isporuka miniranjem lučkih voda.

7:23 Veliki požar izbio je u skladištu nafte u okrugu Budimovski u samoproglašenoj nepriznatoj Narodnoj Republici Doneck nakon što su ukrajinske trupe granatirale pokrajinu, prema izvješćima lokalnih medija.

Za sada nema izvještaja o žrtvama ili ozlijeđenima, izvijestila je ruska novinska agencija Tass citirajući novinara s mjesta događaja.

In temporarily occupied #Donetsk, an oil depot is burning in the Budyoniv district of the city. pic.twitter.com/CKgQt6khIc — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2022

Ukrajinski mediji također su podijelili snimke s mjesta događaja.

6:16 Ruski plinski div Gazprom naglo je povećao tlak u plinovodu koji isporučuje ruski plin u Europu bez prethodne najave, priopćio je u utorak ukrajinski državni operater plinovoda.

Takvi skokovi tlaka mogli bi dovesti do hitnih slučajeva, uključujući puknuća cjevovoda, a operateri cjevovoda dužni su unaprijed obavijestiti jedni druge o njima, priopćila je ukrajinska tvrtka.

Gazprom nije bio dostupan za komentar.

Rusija je nastavila isporučivati plin kroz Ukrajinu iako su dvije zemlje u ratu. U ponedjeljak je Gazprom priopćio da je njegova opskrba Europe plinom preko Ukrajine taj dan iznosila 41,7 milijuna kubičnih metara, u odnosu na 41,2 milijuna kubičnih metara dan ranije.

I Hrvatska je na Putinovoj crnoj listi, donosimo detalje nove odluke i što ona znači

5:00 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u ponedjeljak Europu da na "plinski rat" koji vodi Rusija "odgovori" proširenjem europskih sankcija Moskvi. "Danas smo čuli nove plinske prijetnje Europi. Unatoč popuštanju u vezi s turbinom za Sjeverni tok, Rusija neće nastaviti opskrbu europskih zemalja plinom kao što se ugovorom obvezala", rekao je Zelenski u dnevnoj videoporuci, komentirajući najavu Gazproma da će ponovno drastično smanjiti dopremu plina Europi. Smjerao je na stajalište Rusije, koja je već dvaput u lipnju smanjila opseg svojih isporuka uz obrazloženje da plinovod ne može normalno raditi bez turbine koja je bila na popravku u Kanadi, a u Rusiju nije vraćena zbog zapadnih sankcija.

Ilustracija Foto: Shutterstock/Afp

Njemačka i Kanada kasnije su se dogovorile da će vratiti opremu u Rusiju, ali turbina još nije dopremljena. "Ovo je otvoreni plinski rat koji Rusija vodi protiv ujedinjene Europe. Nije ih briga što će biti s ljudima, kako će patiti - od gladi zbog blokade luka do smrzavanja na zimu, siromaštva... i okupacije. To su samo različite vrste terora", istaknuo je ukrajinski predsjednik.

Ilustracija Foto: Afp forum

"Zato morate odgovoriti. Ne razmišljajte o tome kako ćete vratiti turbinu, nego proširite sankcije", zaključio je.

Zapad optužuje Moskvu da se koristi energentima kao oružjem, odgovarajući na sankcije koje su joj uvedene nakon invazije na Ukrajinu. Plinovod Sjeverni tok koji Rusiju povezuje s Njemačkom preko Baltičkog mora strateški je važan za opskrbu plinom Europe, koja je veoma ovisna o ruskim energentima.

Događanja o ratu u Ukrajini i kako je prošao 152. dan rata, pročitajte OVDJE.