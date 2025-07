Galerija 6 6 6 6

Ima nešto posebno u tom trenutku kad ujutro otvorite oči, a jedino što čujete su cvrčci i valovi. Nema buke, nema žurbe. Samo sol na koži, sunce koje se prelijeva preko terasa i pogled koji stvarno ostavlja bez riječi. Ako ste ikad maštali o mjestu na kojem vrijeme teče sporije, a sve što vam treba je nadohvat ruke, možda vam se ovo svidi.

Ako vam sve to zvuči kao dom iz snova, niste jedini. Upravo se ova vila na Korčuli, smještena doslovno nekoliko koraka od mora, trenutačno nudi na platformi Bijelo jaje. Nije riječ o "bilo kojoj kući". To je prostor s dušom, savršeno uklopljen u mirno mediteransko okruženje, za one koji znaju što traže.

Život uz more bez žurbe: Mjesto na kojem dan počinje uz šum valova (Foto: Marco Polo nekretnine)

U jednom od onih tiših dalmatinskih mjesta, nedaleko od Vele Luke i Blata na Korčuli, smjestila se kuća kakva se ne gradi svaki dan. Prvi red do mora. Toliko blizu da s terase možete vidjeti trag broda koji je prošao prije nekoliko minuta. A kad kažemo terasa, mislimo na onu pravu – široku, prostranu, okrenutu prema pučini, kao stvorenu za jutarnju kavu ili večernju čašu vina pod zvijezdama.

Kad je terasa dnevni boravak, a more prvi susjed

Ova vila prostire se na tri etaže, pažljivo uklopljene u krajolik i zamišljene tako da možete birati želite li je koristiti kao jednu veliku obiteljsku oazu ili je podijeliti na više funkcionalnih cjelina. U suterenu se već sada nalazi potpuno uređen stan koji izgleda kao da je netko spojio udobnost gradske vile s dušom dalmatinske kuće. Tu je velika spavaća soba s vlastitom kupaonicom i masažnom kadom, garderoba, još jedna soba za goste ili rad, dnevni boravak koji se otvara prema moru... I, naravno – ta terasa.

Gornje etaže su pak prava prilika za one koji vole dodati vlastiti pečat. Dva stana čekaju završnu ruku. I možda baš vašu ideju kako bi trebalo izgledati idealno mjesto pod suncem. Sve je već povezano i unutarnjim i vanjskim stepenicama, pa možete lako kombinirati i spajati prostore kako vam srce želi.

Kuća zbog koje ljeto traje cijelu godinu

A kad vam stigne društvo? Nema problema. Parkirnih mjesta ima za više automobila, a prema postojećem projektu moguće je napraviti i bazen sa strane kuće, savršeno uklopljen u mediteranski ugođaj.

Ono što ovu kuću izdvaja od drugih nije samo njezina lokacija. Iako, realno, biti prvi red do mora nije mala stvar, nego i osjećaj da je svaka cigla, svaki kut, osmišljen s idejom uživanja. Ne pretjerano, ne razmetljivo, već baš onako kako treba: s mjerom i osjećajem za more, sunce, ljeto i život.

Ako ste jedan od onih koji ljeto ne želi samo za tjedan dana godišnjeg, već sanja o mjestu na kojem može stvarno usporiti, disati punim plućima i gledati more svaki dan, ova kuća neće vam biti "nekretnina". Bit će vam dom.

Za sve koji žele život u skladu s morem, bez žurbe i buke, ova vila na Korčuli pravo je malo otkriće. Ako srce već lupa malo brže, vrijedi baciti oko na ponudu Bijelog jajeta. Jer dom je više od četiri zida, a ovdje je svaki kutak priča za sebe.



