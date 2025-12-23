Tko je krivac za inflaciju? Prozvani odgovorili guverneru Vujčiću: "Mi smo zadnji u lancu!"

Nakon što je guverner središnje banke kao najveće krivce za inflaciju prozvao rast plaća te cijene hotelskog smještaja i ugostiteljskih usluga, danas stižu reakcije.

Dok poslodavci upozoravaju na rekordan raskorak prosječne plaće u javnom i privatnom sektoru, iz zagrebačkog Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika poručuju - većina njih cijene nije dizala onoliko koliko su rasli ulazni troškovi.

"Mi smo zadnji u lancu. Mi nabavljamo robu od trgovaca koji su itekako digli cijene, nama su se ulazni troškovi itekolko povisili, koji su uzrok da su cijene otišle i kod nas", rekao je Zlatko Puntijar, ceh ugostitelja, OK Zagreb.



"Kad gledate zadnjih pet godina, ukupna primanja zaposlenih su porasla 26 posto, produktivnost upola manje, kad god imate takav raskorak posljedica je inflacija", rekao je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.

Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a Foto: DNEVNIK.hr