Medicinska sestra Marija će predvoditi Kolonu sjećanja: "Bilo je grozno, Glavaševića je ranio šrapnel, Nicoliera sam vidjela nekoliko puta"

Kolonu sjećanja ove godine predvodit će vukovarske braniteljice. Među njima će biti i Marija Meden.

"Osjećam se ponosno i drago mi je poslije toliko godina da se netko sjetio i braniteljica i našeg sudjelovanja u ratu, pomoći i svega ostalog", rekla je Meden.

Marija Meden, vukovarska braniteljica Foto: DNEVNIK.hr

Nosit će posebne šalove, a u koloni ih se očekuje osamdesetak. Mnoge su danas teško pokretne.

"Kontaktirala sam dosta mojih kolegica koje su isto ponosne i koje nisu ni bile u Vukovaru sad par godina unazad, pokušat će sve da izdrže taj put do groblja", nadodala je Meden.

Vukovarski gradonačelnik poručuje – žrtva Vukovara na prvom je mjestu i ne treba služiti za prikupljanje političkih bodova.

"U tom trenutku, u Koloni sjećanja, nije bitan niti Marijan, niti Andrej, niti Zoran. Bitna je samo žrtva Vukovara i molim da ovi dani sjećanja prođu upravo u tom tonu", poručio je Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara.

Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara (HS) Foto: DNEVNIK.hr

Dobrodošli su, kaže gradonačelnik, svi dobronamjerni, bez obzira na svjetonazor. Vijence SNV-a i SDSS-a dan prije, 17. studenog, ipak ne očekuje.

"Smatram da bi bacanje vijenaca u Dunav bila provokacija, definitivno, jer taj datum nema nikakve veze, izabran je politički kako bi se pokušala izjednačiti krivnja", nadodao je Pavliček.

Mjesec studeni Vukovarcima je najteži mjesec u godini. Kao ratna medicinska sestra, Marija je svjedočila najbolnijim trenucima, o čemu je napisala i knjigu.

"Obujam posla je bio nenormalan, dnevno je znalo stići 60 ranjenika, trebalo je to obraditi, smjestiti, voditi brigu o njima. Poslije smo bili bez vode, bez hrane maltene, bez materijala sanitetskog, ma bilo je grozno", ispričala je Meden.

Kroz njezine ruke prošli su branitelji i civili, naknadno pronađeni na Ovčari.

"Siniša Glavašević... 4. studenog, na svoj rođendan, je bio ranjen šrapnelom u lice i došao je, malo smo mu tu ranu obradili, doktorica Bosanac je rekla da ostane u bolnici, međutim on se vratio u Radio Vukovar. Jean-Michela Nicoliera, kojemu je sutra sahrana, isto sam vidjela par puta", nadodala je Meden.

Tko će predvodit komemoraciju? - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Vukovarskim herojima mnogi su se došli i u srijedu došli pokloniti.

"Obići ćemo i bistu, bolnicu, malo muzej, pa ćemo gledati neko mjesto gdje ćemo ručati", ispričala je Mira Kovačević.

"Došla sam ovdje kako bi proučila povijest, što se ovdje prije događalo, tako kao turistica", rekla je Doris iz Švicarske.

Službeni program Dana sjećanja trajat će od 7. do 21. studenog.

"Ljudi kao ljudi, emotivni su, dolazit će dok su živi, ja to gledam tako. Ne može se dobro zaboraviti. Ne može se ničija žrtva zaboraviti", rekao je Ivan Mijić iz Vukovara.

Tko će predvodit komemoraciju? - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Već u četvrtak, na sprovodu Jean-Michela Nicoliera, očekuje se do 20 000 ljudi.