Objavljeni detalji o posljednjim ispraćajima Nicoliera i trojice vukovarskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je informacije o posljednjim ispraćajima i ukopu četvorice hrvatskih branitelja ekshumiranih iz masovnih grobnica na Ovčari i na Petrovačkoj doli, koji su identificirani 29. listopada, a koji će se obaviti u skladu sa željama obitelji.

Pozvali su pritom na mirno i dostojanstveno odavanje počasti ubijenim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je uobičajena praksa da se detalji vezani za ukop posmrtnih ostataka identificiranih hrvatskih branitelja i civila dogovaraju s članovima obitelji, sukladno njihovim željama o mjestu i vremenu ukopa te da im ministarstvo u tome pruža svu potrebnu potporu.

"Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu", poručio je Medved i pozvao sve da poštuju želje svake obitelji, iskazavši spremnost pružiti im punu potporu u organizaciji.

Kako su izvijestili iz Ministarstva hrvatskih branitelja, nakon što su obavljeni razgovori s članovima obitelji, u ministarstvu je održan i sastanak vezan uz pružanje potpore u organizaciji posljednjih ispraćaja i ukopa četvorice hrvatskih branitelja "zbog velikog interesa javnosti i očekivanog dolaska većeg broja građana na posljednje ispraćaje, a kako bi se isti proveli mirno i dostojanstveno".

Sastanku su, uz predstavnike Ministarstva, nazočili i predstavnici Grada Vukovara, Policijske uprave vukovarsko-srijemske i Policijske postaje Vukovar, Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar i ratni zapovjednici.

Napomenuli su da javnost, kao i krovne udruge iz Domovinskog rata, putem medija obavještavaju o svim ukopima identificiranih hrvatskih branitelja i civila, kada je obitelj suglasna s tim.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak, 6. studenoga, u 13 sati, na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj moli da se sredstva namijenjena za kupnju cvijeća i svijeća uplate na račun Udruge sv. Bone u Vukovaru.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara bit će u petak, 7. studenoga, u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Dragutina Štica bit će također na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, sukladno želji obitelji bez medijskog praćenja.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Josipa Batarela bit će na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu, a o terminu ukopa Ministarstvo će obavijestiti naknadno.

"Pozivamo sve koji dolaze na posljednje ispraćaje i ukope hrvatskih branitelja da mirno i dostojanstveno odaju počast žrtvama", poručili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

Zbog očekivanog dolaska većeg broja građana na posljednje ispraćaje u Vukovar, detalje o regulaciji prometa i uputama o parkiralištima za autobuse i druga vozila pravodobno će izvijestiti Policijske uprava vukovarsko- srijemska, stoji u priopćenju.