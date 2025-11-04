Obavijesti Foto Video Pretražite
MARIJAN PAVLIČEK ZA DNEVNIK NOVE TV

Nakim braniteljima Vukovar je opravdanje za upad u Splitu! Evo što o tome kaže prvi čovjek grada

04. studenoga 2025.
Marina Bešić Đukarić i Marijan Pavliček - 2
Marina Bešić Đukarić i Marijan Pavliček - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Neki splitski branitelji incident opravdavaju obilježavanjem Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Evo što o tome kaže gradonačelnik Marijan Pavliček
Incident u Splitu pravda se obljetnicom u Vukovaru, oglasio se prvi čovjek: "Njihova žrtva mora biti iznad svega, ovdje su rane daleko svježije..."
MARIJAN PAVLIČEK ZA DNEVNIK NOVE TV
Nakim braniteljima Vukovar je opravdanje za upad u Splitu! Evo što o tome kaže prvi čovjek grada
vijesti
show
zdravlje
zabava
tech
sport
tv
putovanja
novac
lifestyle
sve
