Nakim braniteljima Vukovar je opravdanje za upad u Splitu! Evo što o tome kaže prvi čovjek grada

Skupina koja je prekinula manifestaciju Dani srpske kulture u Splitu, pozvala se na Vukovar, incident opravdavaju obilježavanjem Dana sjećanja u istom mjesecu.

U Vukovaru je uoči obljetnice bila reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić koja je o ovom događaju razgovarala s gradonačelnikom Marijanom Pavličekom.

Na pitanje kako komentira incident u Splitu i činjenicu da se skupina pozvala na mjesec studeni u kojem se prisjećamo vukovarskih žrtava, Pavliček je odgovorio da žrtva Vukovara mora biti iznad svega.

"Mjesec studeni je mjesec pijeteta, sjećanja, velike simbolike, tuge i ponosa na ubijene. To je mjesec kada se sjećamo svih žrtava, strašnog zločina s elementima genocida. Nećemo nikad nikome dozvoliti da s jedne strane tu žrtvu omalovažava, ali isto tako ne možemo dozvoliti nikome da u ime te žrtve prijeti nekom drugom.

Tako bi žrtva pala u drugi plan, a mislim da su ovo dani kada upravo ta žrtva mora biti na prvom mjestu", rekao je Pavliček.

Kako kaže, nedvojbeno osuđuje incident u Splitu, ali naglašava da organizatori sličnih manifestacija moraju biti svjesni iznimne važnosti ovog mjeseca, kao i nadolazećih dana.

Upitan je li se srpska zajednica trebala suzdržati od ovakvih manifestacija u ovom periodu, Pavliček je odgovorio: "Ne, ja sam jasno rekao, mislim da svi moramo imati u vidu simboliku ovog mjeseca, ali jasno da osuđujemo ovo što se dogodilo".

"Ovo stvarno nije nikome trebalo, jer opet pada žrtva u neki drugi plan i nitko tko prijeti drugima se ne bi smio pozivati na žrtvu Vukovara.

Ovdje ljudi najbolje znaju što znači biti žrtva nasilja, biti žrtva zločina, genocida. Nadam se da će se ove tenzije smiriti", poručio je.

Premijer Andrej Plenković je rekao da u Hrvatskoj nema prostora nasilju, a pitao se i kome to folklor i desetogodišnja djeca mogu štetiti, te kako to vrijeđa osjećaje branitelja. Pavliček se osvrnuo i na njegov stav.

"Premijer je rekao svoj stav, ja kao prvi čovjek Vukovara sam rekao svoj, a on zastupa i većinu naših građana. Ovdje su ratne rane daleko svježije nego možda u ostatku Hrvatske. Mi ovih dana imamo pokope naših branitelja koji su pronađeni nakon 34 godine, a dio srpske zajednice o tome šuti, Beograd o tome šuti, pa naravno da su to teške rane. Ipak, ne opravdavam da se u ime žrtve prijeti nekom", nadodao je.

Kako je istaknula Bešić Đukarić, čini se da se u Hrvatskoj uvijek uoči obljetnice dogodi neki "folklor". Na pitanje što očekivati ove godine, Pavliček je poručio da neće dopustiti politizaciju i skupljanje jeftinih političkih poena uoči obljetnice.

"Kada imate stotine tisuća hodočasnika iz cijele Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, koji će izdvojiti zadnji cent kako bi došli u Vukovar pokloniti se toj žrtvi, zadnje što trebaju čuti je političko prepucavanje", rekao je te pozvao sve koji dolaze u Vukovar u nadolazećim danima u miru odaju počast.

