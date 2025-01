Događaj je to koji je označio politički kraj Jugoslavije i početak stvaranja samostalnih država. Tim povodom u Zagrebu su se okupili neki od hrvatskih i slovenskih delegata s kongresa, kao i brojni članovi SDP-a.

"Mi smo znali da raspadom Saveza komunista Jugoslavije to je prvi korak u raspadu tadašnje zajedničke države, iako to oni koji su nas pratili sa zavišću, s pljeskom, to nisu osjećali" izjavio je Milan Kučan, bivši predsjednik Slovenije.

"Hrvatska se zalagala za reforme koje bi omogućile ravnopravnost svih republika unutar federacije, no zbog sve jačih centralističkih pritisaka, Hrvatska delegacija je također napustila kongres čime je dala jasan signal o nemogućnosti zajedničkog političkog djelovanja", izjavio je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.

