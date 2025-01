Mit einem Messer auf ein wehrloses Kind loszugehen, das noch nicht versteht, was geschieht, weil die Welt aus Kinderaugen oft friedlich erscheint, ist einfach nur schlimm. 😔



Ruhe in Frieden. 🕊️



Ihr wisst, was am 23. Februar 2025 zu tun ist. 💙#Aschaffenburg pic.twitter.com/diG3hqGiUV