Obitelj s četvero djece iz Kabla, nedaleko od Bjelovara ostala je bez krova nad glavom nakon što je u četvrtak ujutro buknuo požar koji im je pred očima progutao cijelu kuću.

Požar je krenuo iz štaglja, zahvatio sijeno i proširio se na kuću. Do dolaska vatrogasaca, obitelj je uz pomoć susjeda pokušala sama ugasiti požar, no pomoći nije bilo. Sve je izgorjelo do temelja. Uspjeli su spasiti tek novčanik s dokumentima. Vlasnik kuće je vatrogasac Kristijan Slunjski koji je puno puta spašavao tuđe domove, a sad je ostao bez svog.

Obitelj je trenutno smještena kod rođaka nedaleko Bjelovara. Krivac za požar je navodno struja. Slavica Novosel kažu kako su najžalosnija djeca kojoj je vatra progutala najdraže igračke, a to su bicikli. "Sve smo izgubili, nije lako". Djeca su u trenutku požara na sreću bila ispred kuće i igrala su se.

Kristijan Slunjski kaže kako je jučer morao spašavati svoju imovinu. "Jučer sam sa svojim kolegama spašavao svoj dom. Napravili smo koliko smo mogli. Požar su prva vidjela djeca. Javili su mojoj mami, s njom su izletila van. Krenuli su sami gasiti, ali to je već bilo poprilično zahvaćeno vatrom“.

Napominje kako su trenutno kod rođaka, a da im je načelnik Dražen Draganić ponudio općinski stan kao privremeni smještaj. "Ljudi nude pomoć. Danas mi telefon ne prestaje zvoniti. Javljaju se ljudi kojima je gore od mene“. Ipak naglašava kako djeci trebaju obuća i odjeća jer uskoro počinje škola. "Sve je izgorjelo, nema ničega".

