"Puno folklora sa slovom U": Puhovski o večerašnjem dočeku rukometaša

Doček rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu prešao je put od sigurno dogovorenog događaja u organizaciji Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, preko otkazanog događaja, pa sve do događaja čije je organiziranje preuzela vlada RH.

Kamen spoticanja i uzrok prvotnog otkazivanja je inzistiranje rukometnih reprezentativaca da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson, koji ima zabranu izvođenja u gradskim prostorijama, kao i na svim događajima koje organizira Grad, jer je na koncertu u prosincu prošle godine na početku pjesme "Bojna Čavoglave" uzviknuo ustaški pozdrav "Za dom spremni".

Današnju eskalaciju sukoba između Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske.za DNEVNIK.hr prokomentirao je analitičar i politolog Žarko Puhovski.

"To nije državni udar, kako kaže SDP. Ako išta, SDP je sad odjednom stranka koja inzistira na domoljublju, pa bi oni zapravo trebali biti na strani dočeka na Trgu. Ovo je produbljivanje političkog sukoba. Iz Zagreba nisu mogli prijeći preko odluka Gradske skupštine i to je ispravno da je Tomašević tako postupio. No, Grad ne bi trebao odbijati da netko drugi to organizira", smatra Puhovski.

Prema Puhovskom, svaki povod za produbljivanje političkog sukoba je dobar, pa i doček rukometaša, i sad svaka strana odrađuje svoj dio posla. I to nije problematično.

"Ono što je problem je to što je čitav sport u rukama desnice. A to je zbilja loše i specifično hrvatska stvar jer nigdje drugdje nije takav slučaj. Na sportskim događajima naši sportaši drže ruku na srcu za vrijeme himne, što je HDZ-ova izmišljotina. Svi moraju pozdravljati himnu kao HDZ. Desnica monoplizira sport", upozorava Puhovski.

"Borba za patriotizam"

Umjesto da se poštuju odluke legalno izabrane lokalne vlasti u Zagrebu, iznad njih su želje nekih 15 rukometaša, a ono što u tome čudi Puhovskog je kako je moguće da 15 mladih ljudi ima identičan glazbeni ukus i svi baš vole Marka Perkovića Thompsona.

"Velike stvari su sad u igri. Borba za patriotizam. Mada, to kod nas nije zapravo patriotizam, tj. domoljublje, nego je ovdje riječ o rodoljublju. A ono je puno problematičnije od domoljublja. No ono što ovo nije - nije državni udar. Kod nas se voli histerizirati. Nije državni udar, ali je cinizam spram milijunskih žrtava fašizma", upozorava politolog.

Puhovski dodaje da će ovo ojačati i Andreja Plenkovića i Tomislava Tomaševića jer će obojica moći proglasiti pobjedu pred svojim simpatizerima. Tomašević je dosljedno proveo odluku Gradske skupštine, a Plenković je još malo pomaknuo HDZ udesno.

Od samog dočeka Puhovski očekuje da će biti žestokog desnog cirkusa, čak i jačeg nego inače, jer to je sad u prkos odlukama zagrebačkog gradonačelnika.

"Puno folklora sa slovom U očekujem", najavio je Puhovski za večerašnji doček rukometaša.

