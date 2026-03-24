Pred vratima je prvi test za turističku sezonu, hoće li gosti zbog cijena povući ručnu? "Možda ćemo ih morati još podići..."

Pravi test krize i cijena, barem što se turizma tiče, bit će za Uskrs, kada stiže prvi veći val turista.

Istra se pritom istaknula kao posebno privlačna autodestinacija.

Više o posljedicama poskupljenja po turizam je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar razgovarala s Borisom Žgombom, predsjednikom Udruženja putničkih agencija HGK.

"Booking za Uskrs, bar onaj dio koji je na papiru, je dobar i na razini onoga što smo i planirali. Očekujemo da će Uskrs biti na dobrom nivou", započeo je Žgomba.

Međutim, ističe da je booking usporio, čak i prije krize na Bliskom istoku. "Sada se događa vrlo jednostavna stvar. Gosti u ovim neizvjesnim vremenima biraju opciju da kasno bukiraju jer objektivno ne znaju što će biti sutra i hoće li biti nekih problema ili neće", pojasnio je.

Naglašava da je osim sigurnosni, problem i ekonomski. Eksplozija cijena energenata, ističe, sigurno će stvoriti probleme u globalnom turizmu.

"Uvijek je postojala borba za svakog gosta, no ako potražnja sada bude manja, sigurno će se ta borba pojačati", nadodao je.

Upitan znači li to da ćemo morati spustiti cijene, Žgomba ističe da je moguće sasvim suprotno. "Možda ćemo dignuti cijene, i to ne samo mi. To ovisi o inputu, inflaciji i svim ovim događajima. Može se dogoditi da će cijene ići gore", rekao je. Ipak naglašava da smatra da do tog scenarija neće doći. "Borit ćemo se s onim što imamo", nadodao je.

Nadodao je da vrijednost Hrvatske leži i u tituli autodestinacije, no ni to se ne treba gledati jednoznačno. "Autodestinacija je dobra, ali budimo realni, ne voze auti na zrak. Ipak, očekujemo odljev gostiju iz destinacija koje su bliže ratnim sukobima", poručio je.

"Ima stotinu mogućih scenarija. U ovom trenutku se moramo koncentrirati na Uskrs i onda korak po korak dalje", zaključio je.