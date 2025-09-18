Milanović: "SDP ne zna gdje im je glava", Borzan: "Došlo je do nesporazuma"

Da je pitanje obraza kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati – s tim je riječima Zoran Milanović počeo kritiziranje glasanja zastupnika o amandmanu kojim se tražio embargo na izvoz oružja Izraelu.

"Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u parlamentu do jednoga glasaju protiv embarga na izvoz oružja u Izrael kompletan klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasovali protiv", rekao je Milanović

Nije poštedio ni SDP.



"SDP je glasao suzdržano to je kao plemenito, ne? Dakle ni oni ne znaju gdje im je glava, zašto su glasali suzdržano? Da prođe da Rheinmetall i dalje lifra oružje u Izrael, da netko gine a netko trpa peneze v žepeka. Zašto su SDP-ovci glasali suzdržano da se zabrani izvoz oružja u Izrael prekjučer, primaju od nekog poticaje? Zašto je Gordan Bosanac glasao za to mi je jasno tako bi svaki pristojan čovjek trebao glasat", kaže predsjednik.

Iz njegove bivše stranke razuvjeravaju. Amandman su, kaže, stavili kolege iz ekstremne ljevice. Na kritike Milanovića odgovara:



"Predsjednik Zoran Milanović i SDP imaju identičan stav o Gazi i o Izraelu, ovdje je očigledno došlo do nesporazuma", rekla eurozastupnica SDP-a Biljana Borzan.

Kako su na Milanovićeve riječi likovali u HDZ-u pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Josipe Krajinović.