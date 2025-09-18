Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
PUKLA LJUBAV?

Milanović: "SDP ne zna gdje im je glava", Borzan: "Došlo je do nesporazuma"

Piše Josipa Krajinović/DNEVNIK.hr, 18. rujna 2025. @ 20:34 komentari
Milanović kritizirao pomoć Izraelu
Milanović kritizirao pomoć Izraelu Foto: DNEVNIK.hr
Pravu pomutnju izazvao je Zoran Milanović koji je oštre kritike uputio hrvatskim europarlamentarcima. Prozvao je zastupnike HDZ-a koji su kaže glasovali protiv zabrane izvoza oružja Izraelu iz Europske unije, ali ni SDP nije poštedio jer su bili suzdržani. Jedino je pohvalio Možemo.
Najčitanije
  1. Spašavanje radnika 6
    ostali prignječeni

    FOTO Užas u Slavoniji: Na radnike se srušio zid
  2. Novi incident s bespilotnom letjelicom u Poljskoj - 5
    Dovršena istraga

    Otkriveno tko je upravljao dronom u Poljskoj: Krivac ipak nije Bjelorus
  3. Policija u Los Angelesu
    Strava u Hollywoodu

    U parkiranoj Tesli pronađena mrtva maloljetnica: Pravi šok uslijedio je kad se saznalo čiji je auto
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Ponuda Slovenije oko NE Krško
Dogovor sa Slovenijom
NE Krško će se ugasiti, a što će onda Hrvatska? "Ponuda je - dobit ćete struju ako će je biti"
Prvi put otkad je predsjednik, Milanović je kritizirao stranku kojoj je nekad bio na čelu
PUKLA LJUBAV?
Milanović: "SDP ne zna gdje im je glava", Borzan: "Došlo je do nesporazuma"
Sindikati se pripremaju za pregovore s Vladom
nerealni rast
Sindikati se pripremaju za pregovore s Vladom, traže povećanja plaća: "Država s time mora prestati"
Ubojstvo Charlieja Kirka izazvalo val otkaza i suspenzija u Americi: Nastradao i Jimmy Kimmel
Ismijavao i predsjednika
Trump sretan zbog suspenzije poznatog voditelja: "Rekao je užasnu stvar o ubijenom Kirku i nije talentiran"
Policija lovi, pravosuđe pušta: Krijumčari često prolaze s uvjetnim kaznama
UNOSAN KRIMINAL
Kriminalci sve više prelaze na ove aktivnosti, a stručnjak za sigurnost naglašava: "Brutalni su jer ih nije briga za..."
Opasna tvar na tavanu posvađala nadležnosti
Incident u Zagrebu
Opasna tvar na tavanu posvađala nadležne, reporterka Dnevnika Nove TV otkrila na kome je odgovornost
FOTO Dramatična intervencija u Slavoniji! Vatrogasci spašavali radnike prignječene ispod zida
ostali prignječeni
FOTO Užas u Slavoniji: Na radnike se srušio zid
Poljska i dalje u stanju visoke pripravnosti: Otkrili tko je poslao dron iznad vladine zgrade
Dovršena istraga
Otkriveno tko je upravljao dronom u Poljskoj: Krivac ipak nije Bjelorus
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Dva dana nakon je umrla
tuga u susjedstvu
Adni (26) je pozlilo na vlastitom vjenčanju: Umrla je dva dana poslije
Veliki štrajkovi u Francuskoj: Očekuje se dolazak stotine tisuća ljudi
Kaos u Francuskoj
Kaos u europskoj zemlji! Na ulice izlazi 800 tisuća ljudi, a posebna opasnost su crni blokovi: "Ovo je horor"
Stravična smrt u Hollywoodu: Policija pozvana zbog smrada iz napuštene Tesle
Strava u Hollywoodu
U parkiranoj Tesli pronađena mrtva maloljetnica: Pravi šok uslijedio je kad se saznalo čiji je auto
Milanović: EU ne zabranjuje izvoz oružja u Izrael zbog interesa industrije
Embargo na oružje
Milanović ljut: "Ne želim vjerovati da je Plenković to dopustio"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
FOTO Dramatična intervencija u Slavoniji! Vatrogasci spašavali radnike prignječene ispod zida
ostali prignječeni
FOTO Užas u Slavoniji: Na radnike se srušio zid
Poljska i dalje u stanju visoke pripravnosti: Otkrili tko je poslao dron iznad vladine zgrade
Dovršena istraga
Otkriveno tko je upravljao dronom u Poljskoj: Krivac ipak nije Bjelorus
Profesor i poduzetnik žali se da nema kadrova u privatnom sektoru zbog visokih plaća u javnom
KRITIKE VLADINIH MJERA
Poduzetnik o inflaciji: "Cijena sata rada keramičara veća je od one sveučilišnog profesora ili liječnika"
show
Pogledajte neugodan trenutak između Kate Middleton, kraljice Camille i Melanije Trump
video je viralan
Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Tko je sin Željka Krušlina Kruške, Filip Krušlin?
jeste li znali?
Tko je šarmantni sin Željka Krušlina Kruške? Naš je hvaljeni sportaš, a poznat je i izvan Hrvatske
zdravlje
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
Važna informacija
Previše ovog vitamina može povećati rizik od raka!
5 dodataka prehrani koji mogu naštetiti vašoj jetri
Oprez!
5 dodataka prehrani koji mogu naštetiti vašoj jetri
zabava
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
Zanimljivo
Prizor iz zoološkog vrta u Sarajevu zgrozio posjetitelje, a stigao je i odgovor uprave vrta
Ovaj kviz otkriva tko je pravi znalac, a tko smo pogađa odgovore
Pokažite što znate!
Ovaj kviz otkriva tko je pravi znalac, a tko smo pogađa odgovore
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društven mreže
Zanimljivo
Samo u Dalmaciji! Scena ispred trgovine oduševila društvene mreže
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Srbi moderniziraju oklopna vozila, ovo su detalji
Kupili ih od Mađara
Srbi moderniziraju oklopna vozila, ovo su detalji
sport
Gordon Schildenfeld nije više trener Vukovara
Već treća smjena
Pala još jedna trenerska glava u SHNL-u: Ostvario povijesni plasman, ali...
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
TJEDAN NAKON POBJEDE
UFC neugodno iznenadio Antu Deliju! Kako je ovakvo što uopće moguće?
Livaković nakon velike drame predstavljen u Gironi: "Modrić mi je lijepo govorio..."
Objasnio situaciju
Livaković nakon velike drame predstavljen u Kataloniji: "Modrić mi je lijepo govorio..."
tv
U dobru i zlu: Sada će cijela obitelj biti pod pritiskom - zašto je to napravila?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sada će cijela obitelj biti pod pritiskom - zašto je to napravila?
MasterChef: Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
ZANIMLJIV ODABIR!
Hrabro i otkačeno - ovim se jelom definitivno nitko nikada nije predstavio žiriju MasterChefa!
Skrivena sudbina: Donio joj je dobre vijesti, ali može li vratiti njezino povjerenje?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Donio joj je dobre vijesti, ali može li vratiti njezino povjerenje?
putovanja
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
Za razgibavanje
Kviz općeg znanja: 15 pitanja za mentalni fitness
Najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Ogromna zabava!
Odlična ideja za izlet: Otvoreno najveće dječje igralište u Hrvatskoj
Tjedni jelovnik fina i brza jela 15. 9. do 21. 9. 2025.
Tjedni jelovnik
Zasitna su, fina i rade se bez puno muke: Sedam predobrih jela za svaki dan ovog tjedna
novac
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Znate li da postoji kolač posvećen Robertu Redfordu?
Žene su oduševljene
Imamo recept za kolač nazvan po Robertu Redfordu, provjerite zašto se tako zove
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Zagreb špica: Majica sa simpatičnim natpisom u street style izdanju
BAŠ SIMPATIČNO
"Draga mama"... Majica s porukom nasmijala je žene u centru Zagreba
sve
Pogledajte neugodan trenutak između Kate Middleton, kraljice Camille i Melanije Trump
video je viralan
Neugodnjak! Pogledajte čudan trenutak razgovora Camille i Melanije o kojem svi pričaju
Kralj Charles prvi je britanski monarh na rimokatoličkom sprovodu u 400 godina
''Ovo je velik korak...''
Povijesni trenutak na tužnom ispraćaju! Kralj Charles prekršio stoljetnu tradiciju
Tko je sin Željka Krušlina Kruške, Filip Krušlin?
jeste li znali?
Tko je šarmantni sin Željka Krušlina Kruške? Naš je hvaljeni sportaš, a poznat je i izvan Hrvatske
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene