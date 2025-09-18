Milanović ljut: "Ne želim vjerovati da je Plenković to dopustio"

Povodom 30. obljetnice Vojne operacije Una 95 predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijence kod spomenika hrvatskim braniteljima u Dvoru i Hrvatskoj Dubici.

Govor u UN-u

Novinari su nakon prigodnog programa Milanovića pitali o njegovom nadolazećem govoru na sjednici Opće skupštine UN-a. Rekao je da će tema njegova govora biti Palestina. "U onoj mjeri kojoj itko ikoga sluša nakon što američki predsjednik održi govor. To ćete možda slušati vi u Hrvatskoj, ali Palestina", rekao je naglasivši kako je to još jedna tema oko koje UN ne može napraviti ništa.

"To su stvari o kojima treba govoriti jer je to pitanje ljudskosti u 21. stoljeću. Nama su nabijali na nos svašta, jako često i bez razloga. Ne da nemamo nikakvog kompleksa, nego moramo biti odgovorni i - kada prepoznamo loše ili ne dao Bog zlo u svijetu - o tome govoriti. Bio netko Hrvat, Nijemac ili Izraelac, pravila su ista za sve", istaknuo je Milanović.

Embargo na oružje

Ustvrdio je da Izrael u svom naoružanju ovisi o SAD-u te je oštro kritizirao europsku vojnu pomoć. "Da im Europljani izvoze oružje? Embargo je trebao biti na snazi već godinama. Oni ne prestaju i neće prestati masakrirati te ljude. Mi to ne možemo zaustaviti, ali možemo zabraniti izvoz ubojnih sredstava iz Europe u Izrael", istaknuo je predsjednik te pojasnio zašto se to još nije dogodilo.

"Zato što postoji određeni interes industrijskih krugova u Europi kojima trenutno ne ide proizvodnja automobila, ali se vesele proizvodnji granata i metaka. I to je u redu, ali ne da ih se izvozi u Izrael". Kritizirao je zatim i naše europarlamentarce istaknuvši kako nije nevažno kako oni glasaju u EU parlamentu.

Pohvalio Možemo!

"Naglašavam. Naši. Hrvatski. Oni nisu nikakvi europski zastupnici, kao da mi seljaci to ne razumijemo, a ja sam tamo bio dok su se oni igrali u pješčaniku. To je 12 hrvatskih zastupnika koji predstavljaju Hrvatsku, a onda u okviru svoje stranke i birača. Tu polažu račune, a ne svojim drugarsko stranačkim klubovima u Bruxellesu gdje im Nijemci i ovi veći kažu kako će glasati", naglasio je Milanović i nastavio. "Radi se o ljudima koji imaju ogromne plaće i primat će ogromne mirovine".

Komentirao je i glasanje HDZ-ovih zastupnika. "Ne želim vjerovati da je premijer Andrej Plenković dopustio da mu svi do jedan eurozastupnik glasa protiv embarga na izvoz oružja Izraelu".

"SDP je glasovao suzdržano. To je, kao, plemenito. Ni oni ne znaju gdje im je glava. Zašto su glasali suzdržano? Da prođe, da Rheinmetall i dalje lifra oružje u Izrael i da netko gine, a da si netko trpa peneze u džepek", rekao je predsjednik i naglasio kako to nije pitanje stranačke pripadnosti, već pitanje ljudskosti.

"Htio bih čuti zašto to rade? Ja kao građanin Hrvatske, a usput i predsjednik Republike htio bih čuti razlog zašto to rade. Zašto su glasali suzdržano, primaju li od nekoga poticaje?" zapitao se te pohvalio stranku Možemo!, rekavši kako su oni jedini od hrvatskih zastupnika glasali za embargo.