HDZ likuje na društvenim mrežama: "Milanović umjesto Plenkovića ovaj put napao SDP"

Današnji istup Zorana Milanovića koji je prokomentirao usvajanje Rezolucije o Gazi u Europskom parlamentu privukao je pozornost HDZ-ovih community menagera.

Iako je predsjednik izrazio zgroženost time da je premijer Andrej Plenković dopustio da HDZ-ovi zastupnici glasaju protiv embarga na izvoz oružja Izraelu, HDZ-ovci su više likovali nad time što je Milanović valjda prvi put kritizirao SDP zbog iste te stvari.

"Od uobičajenih nasrtaja na HDZ i premijera Andreja Plenkovića čini nam se da je daleko veća vijest to što je PRH Milanović napao SDP-ove eurozastupnike jer su bili suzdržani po pitanju embarga za Izrael. Ustvrdio je da SDP ne zna gdje mu je glava. I odmah pohvalio možemovskog aktivista u Europskog parlamentu Gordana Bosanca jer je glasovao onako kako bi glasovala i komunistička Jugoslavija - da još uvijek postoji", napisali su HDZ-ovci u objavi na Facebooku.

SDP-ovi zastupnici jesu podržali Rezoluciju o Gazi, no oko embarga na oružje Izraelu ostali su njemu, a i mnogim biračima u Hrvatskoj, neobjašnjivo suzdržani.

"Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune. Kako je glasala hrvatska delegacija? Čini mi se da glasaju bez ikakve koordiancije sa SDP-om i želim vjerovati bez koordinacije s HDZ-om. Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u do jednog glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano, ni oni ne znaju gdje im je glava. Kao građanin Hrvatske i predsjednk bi htio čuti razlog zašto to rade. Primaju od nekoga poticaje? Zašto je Gordan Bosanac glasao za mi je jasno, tako bi svaki normalan čovjek trebao glasati. Hrvati imaju posebnu moralnu odgovornost upozoravati na takve stvari", rekao je danas Milanović na tu temu.