Zaklada Ana Rukavina sinoć je, u suradnji s Novom TV i Gradom Zagrebom održala jubilarni 20. božićni humanitarni koncert Želim život, koji je i ove godine okupio brojne građane u znak zajedništva, solidarnosti i podrške plemenitoj misiji Zaklade.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 15 Foto: Nova TV

Tradicionalni koncert još je jednom podsjetio na snagu humanosti i važnost kontinuiranog ulaganja u spašavanje života i unaprjeđenje hrvatskog zdravstvenog sustava.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 14 Foto: Nova TV

Ovaj izniman događaj organiziran je povodom obilježavanja 19. obljetnice plemenite misije Zaklade, koja je uz nesebičnu podršku građana pomogla spasiti čak 207 života. Za vrijeme koncerta i njegovog emitiranja uživo na programu i online platformama Nove TV, građani su svojim pozivima i donacijama donirali više od 260.000 eura za daljnji rad Zaklade.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 13 Foto: Nova TV

Koncert je bio prilika za iskazivanje zahvale svim građanima koji su tijekom godina podržavali rad Zaklade te ujedno sjećanje na prerano preminulu Anu Rukavinu Erceg, čiji je poziv za pomoć inspirirao stvaranje ove hvalevrijedne inicijative.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 12 Foto: Nova TV

Na pozornici su nastupili ugledni glazbenici hrvatske estrade, među kojima su bili Tajči, Magazin, Luka Nižetić, Grupa Vigor, Maja Šuput, Plavi orkestar, Alka Vuica, Vatra, Matija Cvek, Prljavo kazalište, Franka Batelić i Psihomodo Pop.

Svojim emotivnim i zabavnim izvedbama dodatno su pridonijeli toplini večeri te podržali humanitarnu akciju čiji je cilj prikupljanje sredstava za stručno usavršavanje liječnika specijalista i specijalizanata na području hematologije i srodnih specijalizacija.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 11 Foto: Nova TV

Do sada je održano 20 koncerata Želim život i 12 Koncerata za život (Zagrebačka filharmonija).

"Još jednom smo osjetili koliko su ljubav, solidarnost i zajedništvo snažni kada se udružimo oko plemenitog cilja. Koncert ‘Želim život’ i ove je godine bio poruka nade svima koji se svakodnevno suočavaju s teškim bolestima. Zahvaljujući velikodušnosti građana, prikupljena su značajna sredstva kojima nastavljamo Aninu misiju spašavanja života i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Godinama nakon Aninog poziva na solidarnost, njezina ljubav prema životu i drugima i dalje živi kroz svaku donaciju, svaku pruženu ruku i svaku podršku radu Zaklade. Upravo vi dokazujete da zajedno možemo učiniti velike stvari i stvarati stvarne promjene. Od srca zahvaljujem svima koji su uz nas i koji svojim povjerenjem i dobrotom nastavljaju čuvati i ostvarivati Anin san“, izjavila je gospođa Marija Rukavina, upraviteljica Zaklade Ana Rukavina

"Veliki odaziv i snažna podrška naših gledatelja još su jednom potvrdili koliko zajedno možemo učiniti, koliko plemenitosti postoji među ljudima i kolika se dobrota rađa kada se snage udruže. Koncert Želim život, realiziran u partnerstvu sa Zakladom Ana Rukavina, snažan je primjer vrijednosti koje Nova TV kontinuirano njeguje kroz svoje društveno odgovorne inicijative.

Zahvaljujem svima koji su svojim angažmanom, predanošću i srcem doprinijeli ovom projektu. Kada vidimo koliko je ljudskih života ovim putem dotaknuto i spašeno, osjećamo duboku zahvalnost i ponos što Želim život ostavlja trajan i pozitivan trag u društvu", izjavio je Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 7 Foto: Nova TV

Zaklada Ana Rukavina kontinuirano ulaže u budućnost hrvatskog zdravstva kroz financiranje stručnog usavršavanja mladih zdravstvenih djelatnika.

Od početka svojeg rada 2007. godine, Zaklada je hrvatskom zdravstvu donirala 4.380.000 eura vlastitih sredstava za opremu i projekte, a u unaprjeđenju sustava pomažu i omogućujući mladim zdravstvenim djelatnicima stručno usavršavanje na vrhunskim svjetskim klinikama u području hematologije i pedijatrije.

U 2025. godini Zaklada je omogućila i financirala stručno usavršavanje za četiri mlada liječnika u europskim centrima izvrsnosti u ukupnom iznosu od 114.258,22 eura.

Od 2014. godine do danas Zaklada je u projekte stručnog usavršavanja uložila više od 557.000 eura, čime je ukupno petnaestoro zdravstvenih djelatnika, 14 liječnika i jedna medicinska sestra, dobilo priliku za edukaciju u vrhunskim svjetskim klinikama u području hematologije i pedijatrije.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 4 Foto: Nova TV

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 3 Foto: Nova TV

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 6 Foto: Nova TV

Stečena znanja i iskustva po povratku primjenjuju u radu s pacijentima u Hrvatskoj, čime se izravno podiže kvaliteta zdravstvene skrbi.

Zaklada Ana Rukavina svojim je ustrajnim i nesebičnim radom omogućila značajan napredak u proširenju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te osnivanje javne Banke krvi iz pupkovine u sklopu KBC-a Zagreb.

Zahvaljujući tim naporima, Hrvatski registar danas broji ukupno 68.396 potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, od kojih je 67.075 tipizirano. Najvrjednije od svega, nadu za spas života dobilo je 207 oboljelih osoba.

Diljem Republike Hrvatske do danas je organizirano je 524 akcije upisa u Hrvatski registar, od čega ih je u ovoj godini održano 24, čime se kontinuirano jača baza potencijalnih darivatelja i povećavaju šanse za pronalazak odgovarajućeg darivatelja oboljelima.

Zajedno za život: Jubilarni koncert Želim život ponovno okupio Hrvatsku i prikupio više od 260.000 eura - 2 Foto: Nova TV

Prema izvješću Svjetskog registra za 2023. godinu, javna Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina zauzima visoko deveto mjesto među 57 država članica po broju pohranjenih doza matičnih stanica krvi iz pupkovine na 10.000 stanovnika. Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica redovito se svrstava među prvih 15 država članica Svjetskog registra po broju upisanih darivatelja na 10.000 stanovnika.

Sinoćnji koncert u sklopu humanitarne akcije "Želim život" još je jednom okupio brojne građane koji su zajedničkim snagama podržali rad Zaklade Ana Rukavina.

Prikupljena sredstva omogućit će nastavak ključnih projekata Zaklade, pružajući oboljelima i njihovim obiteljima nadu, podršku i konkretnu pomoć. Ovaj događaj još je jednom potvrdio da zajedništvo i ulaganje u znanje čine stvarnu i trajnu razliku.

Galerija 11 11 11 11