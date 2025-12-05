Profesora FPZG-a osudili krovna novinarska udruga i njegov fakultet: "Neprihvatljiv rječnik od nekoga tko obrazuje novinare"

Uprava Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu (FPZG), Klub studenata tog fakulteta te Hrvatsko novinarsko društvo (HND) oštro su u petak osudili seksističku i vulgarnu uvredu koju je izvanredni profesor FPZG-a Boris Havel na društvenim mrežama uputio novinarki Maji Sever.

Havel je na društvenim mrežama, uz fotografiju sudionika antifašističkih prosvjednih marševa, objavio komentar u kojem je korišten vulgarni i seksistički rječnik kojim se omalovažava novinarka Maja Sever.

"Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu oštro osuđuje svaku vrstu diskriminacije, uključujući seksizam i javno vrijeđanje i ponižavanje bilo koje osobe, u ovom slučaju novinarke Maje Sever", objavio je FPZG.

Fakultet napominje kako "snažno podupire slobodu govora i javnih nastupa svojih zaposlenika, međutim, nastavnici i zaposlenici dužni su voditi računa o dobrobiti i interesima Fakulteta i Sveučilišta, kao i o poštivanju temeljnih ljudskih i profesionalnih načela za koje obrazuju studente".

Vele promatrači sa strane: “J*b*š skup na kojem je Maja Sever najljepša.” pic.twitter.com/2i8X4fruv2 — Boris Havel (@BorisHavel) November 30, 2025

"Privatno iznesene izjave profesora Borisa Havela ni na koji način ne predstavljaju Fakultet političkih znanosti niti Sveučilište u Zagrebu, stoga se Fakultet od njih oštro ograđuje. Odgovorna, uvažavajuća i pristojna komunikacija minimum je koju javnost s pravom očekuje od sveučilišnih nastavnika", stoji u priopćenju.

Fakultet je najavio da će, u skladu s internim pravilnicima i Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, razmotriti sve relevantne okolnosti vezane uz Havelove izjave i poduzeti odgovarajuće mjere.

Studenti: Havel diskriminira i degradira novinarsku struku

Klub studenata FPZG-a (KSFPZG) prvi je javno osudio Havelove izjave koje smatra neprimjerenima za sveučilišnog profesora koji predaje studentima i mladima. "KSFPZG nije za cenzuru niti će ikada biti, ali ako profesor i akademik može iznositi seksistička stajališta bez javne prozivke, mi kao akademski građani, smatramo da je naša dužnost reagirati na iznesena stajališta."

Objavom na društvenoj mreži X profesor Havel prenosi seksističke poruke i diskriminira sudionice, samim time i svoje kolegice s fakulteta, koje su došle izraziti svoje mišljenje kroz protestni marš protiv fašizma, upozoravaju studenti.

Klub studenata osvrnuo se na još jednu objavu profesora Havela u kojoj se implicira da mediji ne prenose istinu, ustvrdivši da u njoj Havel "izričito degradira novinarsku struku".

"Novinari su često meta napada i prijetnji u Hrvatskoj, a ovdje se radi o osobi koja je profesor i radi na fakultetu gdje se predaje novinarstvo", navode studenti.

"S obzirom da je vidljivo da profesor ima tendenciju dijeliti neprovjerene informacije" Klub studenata smatra da bi mogao malo naučiti od profesora novinarstva na kolegiju novinarska etika ili osnove novinarstva.

HND: Ozbiljan profesionalni i etički prekršaj

I Hrvatsko novinarsko društvo (HDN) najoštrije osuđuje seksističku i vulgarno formuliranu uvredu koju je profesor Havel javno uputio novinarki Maji Sever, svojoj članici te predsjednici Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara.

"Takav rječnik i način obraćanja nedopustivi su u svakom kontekstu, a posebno su neprihvatljivi kada dolaze od osobe koja predaje na instituciji odgovornoj za obrazovanje budućih novinarki, novinara i politologa", naveli su.

HND također upozorava kako je upotreba vulgarnih, seksualiziranih uvreda prema bilo kome ozbiljan profesionalni i etički posrtaj. "Kad se to pritom upućuje novinarki koja obnaša najviše funkcije u organizacijama koje štite profesionalna prava medijskih radnika u Hrvatskoj i Europi, onda to cilja obezvrjeđivanju rada naših strukovnih institucija", naveli su.

"Odgovorna uprava sigurno bi već zatražila barem javnu ispriku dr. Havela, ako ne i razmislila o njegovu statusu na FPZG-u", naveli su iz HND-a u priopćenju objavljenom prije nego što je reagirao sam fakultet.

HND je pozvao FPZG da postupi odgovorno i zaštiti novinare/ke, među kojima su se brojni školovali upravo na njemu, da upozori na neodrživu mržnju upućenu prema novinarima i novinarstvu, ali prije svega da se pobrine da buduće novinare i politologe obrazuju ljudi vrijedni tradicije koju FPZG baštini.

"Dr. Boris Havel nakon svojih ispada to sigurno ne zaslužuje", naveli su potpisnici priopćenja HND-a Hrvoje Zovko, Chiara Bilić, Drago Hedl.