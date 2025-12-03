RADNA NEDJELJA
Planirate kupovinu? Evo koje su trgovine i centri otvoreni ove nedjelje
Piše DNEVNIK.hr,
03. prosinca 2025. @ 13:16
Donosimo detaljan popis trgovina otvorenih ove nedjelje.
Na popisu provjerite koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje, 7. prosinca.
Superkonzum
Zagreb:
Tragedija
Strašna nesreća na A3: Kamion udario pješakinju (33) i odbacio je u drugu traku. Preminula je
UZNEMIRUJUĆE
VIDEO Dječaku (13) dali pištolj: Pred 80.000 ljudi na stadionu pucao u muškarca koji mu je ubio obitelj
SRETNI DOBITNIK
Izvučen je Eurojackpot! Pogledajte kamo ide veliki dobitak
- Ul. grada Vukovara 275
- Turinina 11
- Gračanska cesta 208
- Sarajevska 6
- Rudeška cesta 169A
- Zagrebačka avenija 94
- Dankovečka 95
- Sisačka cesta 2
- Zagrebačka avenija 108
- Dubrava 241
- Velimira Škorpika 5
Rijeka:
Osijek:
- Sjenjak 133
- Ive Tijardovića 4A
Lidl
Zagreb:
- Nova cesta 7
- Donje Svetice 46
- Zadarska ulica 79
- Ulica Julija Knifera 10
- Dubrava 33
- Oranički odvojak 1
- Risnjačka ulica 1
- Oreškovićeva 3C
- Aleja javora 3
- Radnička cesta 232
- Ljubljanska avenija 2
- Velimira Škorpika 25
- Kobiljačka cesta 54
Rijeka:
- Osječka 67/A
- Petra Jurčića 2a
Osijek:
- Ulica J. J. Strossmayera 350
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
- Zeleno polje 8 A
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
Kaufland
Zagreb:
- Ventilatorska cesta 1, Lučko
Osijek:
Plodine
Zagreb:
- Karla Metikoša 4
- Štefanovečki zavoj 10
- Vice Vukova 2
- Ljubljanska avenija 2 B
- Haleuša 1
Rijeka:
- Ružićeva 29
- Ružice Mihić 20
- Osječka 50
- Vukovarska 87
- Zvonimirova 3
- Zametska 96
Osijek:
- J. J. Strossmayerova 343
- Huttlerova 30
Interspar
Zagreb:
- Kolakova 14, Dubrava
- Slavonska avenija 11D
- Ulica Vice Vukova 6
- Avenija V. Holjevca 62
- Ulica kneza Branimira 181
- Jankomir 33
- Škorpikova 34/2
Rijeka:
- Janka Polića Kamova 81A
- Ulica Maria Gennaria 18
- Liburnijska ulica 1
Osijek:
Split:
Tommy
Rijeka:
- Drage Gervaisa 39/1
- Danijela Godine 6 A
- Alda Colonella 2
- Ulica Save Jugo Bujkove 1
- Vere Bratonje 28
- Bože Vidasa 14
Split:
- Put Brodarice 6
- Domovinskog rata 93
- Miroslava Krleže 1
- Bušićeva 8 A
- Matice hrvatske 1
- Kranjčevića 45
- Ruđera Boškovića 18 A
Eurospin
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Zagrebačka ul. 49G, Sisak
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ljudevita Šestica 7, Karlovac
- Koprivnička ulica 34A, Ludbreg
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Zagrebačka 52, Požega
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Stop shop, Ðakovo
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 343A, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
- Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje:
- Arena Centar Zagreb
- Avenue Mall Zagreb
- City Center One Zagreb East
- Supernova Garden Mall
- Point Zagreb
- Z centar Zagreb
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Designer Outlet Croatia
- Supernova Buzin
- Park & Shop Sesvete
- Stop shop Velika Gorica
- Ikea
- Designer Outlet Roses
- Supernova Sisak West
- Supernova Sisak East
- Supernova Karlovac
- Supernova Križevci
- Lumini Varaždin
- Supernova Varaždin
- Stop shop Ludbreg
- Stop shop Čakovec
- Supernova Koprivnica
- Stop shop Daruvar
- Supernova Požega
- Stop shop Gospić
- Stop shop Labin
- Stop shop Pazin
- Supernova Colosseum
- Supernova Slavonski Brod
- Galerija Poreč
- Stop shop Đakovo
- Stop shop Vinkovci
- Tower center Rijeka
- ZTC Rijeka
- Portanova Osijek
- Mall Osijek
- Stop shop Osijek
- Joker Split
- City Center One Split
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj koje rade ove nedjelje potražite na stranici radne-nedjelje.com.