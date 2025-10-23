Poljoprivrednik pobijedio državu! Na sudu dokazao da na natječaju nije trebao ostati bez zemljišta

Poljoprivrednike u općini Čađavica ekipa Provjerenog je posjetila i prije tri godine.

Na Brankovoj farmi je tada bilo 120 muznih krava i sedmero zaposlenih. Danas, tri i pol godine nakon natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, svoje krave više nema, a farma je zatvorena.

Do ruba egzistencije odvedeno je još nekoliko poljoprivrednika i posjednika koji na natječaju za zakup državnog zemljišta nisu dobili zemljište, odnosno ostali su bez njega. Bunili su se, polagali nade u županiju i Ministarstvo poljoprivrede koji su natječaj na kraju i blagoslovili.

Sada je jedan od njih dokazao da je to bilo nepravedno. Ivica Bosak dobio je pravomoćnu presudu. Sud je izričito napisao kako su mu povrijeđena prava i da se iz tražene dokumentacije itekako moglo utvrditi da se bavi poljoprivredom na istom mjestu duge 22 godine, odnosno dokazati domicilnost, što su mu na natječaju osporavali.

"Ja sam vjerovao u naše hrvatsko pravosuđe da jednom mora doći do istine prave, da se razjasni što je odrađeno na općini Čađavice", pojasnio je za Provjereno zašto nije odustajao.

Provjereno istražuje što će ovaj mali korak i presuda značiti za Ivicu, ali i ostale koji su u međuvremenu morali prestati baviti poljoprivredom.

