Jedva se može samostalno obući, kuhanje mu je postalo gotovo nemoguće, bicikl više ne može voziti, a ne može ni zaraditi novac za vlastitu egzistenciju. Luki Ercegu promijenio se život zbog neispravnog stroja. Vlasnik tvrtke u čijem je vlasništvu stroj tvrdi da nije kriv jer mu nije osobno gurnuo ruku u stroj. Zakon kaže drugačije, ali Erceg još nije dobio nikakvu odštetu.

Luka Erceg bio je zaposlen kao osobni asistent Saveza udruge invalida rada. Prijatelj ga je pozvao da tijekom vikenda odu raditi u firmu Marija Franića jer mu je plaća kao asistentu bila izuzetno mala. Radili su na strojevima koji drobe stabljike konoplje i pripremaju je za daljnju obradu. Strojevi su proizvedeni u Kini, upitne kvalitete, a mladići su počeli raditi bez ikakve ranije obuke.

"Prvi dan smo već tamo došli pogledati te strojeve. Oni su već bili u polufunkciji i Marijo Franić je čak i pozvao tog nekog bravara da to pogleda. Bravar je rekao da bi se sve trebalo nanovo raditi, da su ti strojevi loše vareni i da zaštita nije bila dobro pričvršćena", ispričao je Erceg.

Strojevi, dodaje, nisu dobro drobili konoplju i većinu onoga što je stroj obradio morali su ponovno u njega vraćati.

"Prijatelj je bio na prvom stroju. Ja sam ubacivao taj materijal, a stroj je izbacivao nekih 10 metara do mene, do drugog stroja. Ja sam taj obrađeni materijal iz prvog stroja ubacivao u drugi i u tom momentu se taj prvi stroj zablokirao. Dok su oni to odštopavali, ja sam ubacivao taj ostatak koji je bio na podu i zapetljao mi se dio konoplje za rukavicu i povuklo mi je šaku", rekao je.

"Ja sam počeo vikati, urlati da mi pomognu. Taj prijatelj i Marijo su me stavili u kombi i odvezli do hitne i to je u biti to", dodao je.

Operacija je u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Dubrava trajala punih pet sati. Liječnici mu šaku nisu uspjeli spasiti i ne postoji naknadna operacija koja bi mu pomogla.

Franić ga niti jednom nije posjetio

Sve to dogodilo se prije godinu dana. Vlasnik firme niti jednom ga nije posjetio u bolnici, niti kasnije dok se oporavljao.

"Što sam ja točno napravio? Jesam ja gurnuo ruku čovjeku u stroj? Mi smo trebali ući u neki radni odnos gdje moja firma plaća njima po obavljenom poslu, po nekim radnim satima. I išli smo probno gledati kako bi obavili posao", rekao je Franić u razgovoru s novinarkom Provjerenog Barbarom Majstorović Ivezić.

Odvjetnik Rafael Krešić objasnio je da zakon upravo tu odgovornost sasvim suprotno tumači.

"Prvenstvena obveza svakog poslodavca je osigurati sigurno funkcioniranje strojeva za rad i odgovarajuću obuku i zdravstvenu osposobljenost svojih radnika. U slučaju kad to nije učinjeno, postoji kaznena odgovornost, prvenstveno direktora društva ili onih osoba zaduženih za sigurnost na radu koje on odredi", rekao je Krešić.

"Tu se može raditi o kaznenom djelu dovođenja u opasnost, a u slučaju da takva nesreća rezultira teškim posljedicama – bilo ozljeđivanjem, bilo smrću radnika – može se raditi o teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti", dodao je.

Franić tvrdi da nije odgovoran za nesreću

Franić za svoje proizvode tvrdi da su kombinacija dizajna, kreativnog i odgovornog razmišljanja, arhitekture i organske kemije kojima je cilj mu je objasniti i osvijestiti ljude o materijalima koji nas okružuju te načinima na koji ih koristimo. No, o zaštiti na radu ne zna, čini se, ništa.

"Nemam odgovor na ništa jer jednostavno nisam niti iskusan u ovakvim situacijama, niti sam, jednostavno nisam, ne da nisam očekivao to nego apsolutno bez ikakvog razmišljanja glupost napravili", rekao je.

Ipak, radi se o kaznenom djelu koje se progoni po službenoj dužnosti. No, zasad, osim iskaza u policiji, se ništa nije dogodilo.

"U slučaju takve nesreće, kaznenu prijavu podnosi policija. Nakon što odgovarajuće službe izađu na teren, nema nikakve potrebe da sam oštećeni radnik, odnosno žrtva, poduzima nekakve pravne korake. Za njega taj postupak do pravomoćnog okončanja vodi Državno odvjetništvo", objasnio je Krešić..

Novinarka Provjerenog poslala je upit Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, a u odgovoru stoji da su izvidi još uvijek u tijeku.

Obećao obitelji novu kuću pa nije napravio ništa

Poduzetnik Franić u medijima je poznat po neuspješnom projektu – gradnji kuće u Donjoj Milinogi pokraj Petrinje. Naime, obitelji čija je kuća u potpunosti stradala u potresu obećana je izgradnja kuće od industrijske konoplje.

"Mi smo spavali u autu tri dana poslije potresa, ja sam tad bila u sedmom mjesecu trudnoće", ispričala je Kristijana, čija je kuća uništena.

Objekt su gradili volonteri te je u godinu dana napravljena samo drvena konstrukcija. U jednom trenutku nestalo je novca koji je prikupljen donacijama.

"Franić je to potrošio na neke svoje vlastite potrebe. Mi smo nazvali Franića, a on je urlao na nas, prijetio policijom, svim mogućem. Mi smo rekli da nazove policiju, dođe u dvorište, neka pokaže račune", rekla je Kristijana.

Međutim, Franić tvrdi da nije kriv za propast projekta.

"Ja sam jednostavno dostavio materijal i tehnologiju, a ne izvođač ili neki čovjek koji se dogovara tamo da će raditi kuću", rekao je.

S obzirom da se s organizatorom gradnje kuće Ivanom Viliborom Sinčićem slikao po predizbornim skupovima, Provjereno je kontaktiralo i hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu. Rekao je da zadnjih šest mjeseci nije ni u kakvom kontaktu s Franićem.

Nakon svega, jedna je obitelj umjesto novog doma, tj. najmodernije ekološke kuće koja im je obećana, i dalje u kontejneru.

Izgubio šaku, a od odštete ništa nije dobio

Luki Ercegu nakon susreta s Franićem ostao život s invaliditetom zbog kojeg više ne može osigurati ni vlastitu egzistenciju jer bez ruke nema mnogo poslova koje može raditi.

"Tražim nekakve načine da živim i dalje taj život nekako normalno i da prihvatim to što nemam šaku", rekao je.

Kazneni postupak sam po sebi ne donosi nužno nikakve materijalne benefite samom oštećeniku.

"Međutim, iz kaznene odgovornosti odgovornih osoba izvodi se naravno i odgovornost za štetu: za štetu od tjelesnog oštećenja, za štetu od smanjenja životne aktivnosti i od smanjenja radne sposobnosti i tako dalje. To sve može imati ishodište u kaznenoj odgovornosti direktora", rekao je Krešić.

No, direktor čija firma i dalje aktivno posluje je jasan – novca nema ni sebi za plaću.

"Ja nisam niti odradio taj posao jer ne mogu biti kraj strojeva. Ne mogu zvati ljude uopće sada da odrade taj posao jer su ljudi čuli što se desilo i nitko neće uopće prići tome", rekao je.

Iako se sve čini jasnim, godinu dana nakon nesreće za Ercega se ništa se nije dogodilo. Vlasnik firme i dalje posluje. Inspekcija rada tvrdi da su inspektori izašli odmah po prijavi. Utvrdili su nedostatke u zaštiti na radu i naplatili kaznu vlasniku. Ipak, mladić od 29 godina ostao je bez šake i bez ikakve odštete za to.

