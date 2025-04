Ivana Petrović o odlasku slovačkog premijera u Moskvu: "Sigurno će se sastati s Putinom, a o čemu će razgovarati...

Robert Fico stigao je u Zagreb. Primili su ga i premijer i predsjednik Republike, a u Banskim dvorima jasno je bilo da kolege o pitanju Ukrajine ne dijele mišljenja.

Slovačkoj je početkom godine prekinut dotok ruskog plina. U ožujku je Europsko vijeće pristalo na kompromis pa je Slovačkoj odobrena opskrba ruskim plinom preko Ukrajine, a oslobođena je i financijske pomoći Ukrajini. Zato je Orban ostao sam, a Fico pristao na sve zaključke Europskog vijeća o Ukrajini.

"S obzirom na te okolnosti zanimljivo je u kojoj ulozi Fico ide na proslavu u Moskvu. On će se sigurno sastati bilateralno s Putinom, i sad je pitanje, hoće li on s njim razgovarati isključivo o energentima, odnosno o plinu s kojim Slovačka objektivno ima problema ili možda ide kao svojevrstan katalizator koji će konačno uspostaviti off diplomatske kanale između Brisela i Moskve", smatra Ivana Petrović, urednica vanjske politike Nove TV.

Riječ je o proslavi Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu na koju je Robert Fico već najavio odlazak. Slovački premijer sastao se i s predsjednikom Milanovićem koji je drugi put u dva dana domaćin susreta. Jučer poljski predsjednik Duda, danas Fico.

"Što se predsjednika Republike tiče meni je zanimljivo da je u dva dana primio dvojicu državnika koji su antipod jedan drugome, poljskog predsjednika Dudu koji je izrazito antiruski i Fica koji je u percepciji proruski", komentirala je Petrović.

