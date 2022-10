Osveta ustaša! Hrvati objavili rat Srbiji! Treći hladni rat Srbije i Hrvatske, i to za samo tri mjeseca! Ovo su tek neke od naslovnica. Do svega je došlo nakon odluke EU da se Srbiji, u sklopu sankcija Rusiji, zabrani uvoz jeftine ruske nafte preko Hrvatske. Iako su za zabranu glasovale sve članice EU, Vučić je glavnim krivcima proglasio Hrvate. Nakon Putinove agresije na Ukrajinu, EU je donijela niz mjera protiv Rusije, dok je Srbija čekala i vagala. Kad je voda došla do grla, Vučić ponovno potpiruje vatru. Čime drugim nego našom zemljom! I nije to jedini put. Nema dana, ni prilike, a da u nekom od svojih govora ne spomene i nas. Zašto? Priča Barbare Majstorović Ivezić.

Srpski mediji, u žestokoj ofenzivi, prošlog su tjedna opleli po Hrvatskoj najavljujući citiramo „Treći hladni rat“.

"Osveta ustaša!". "Hrvati objavili rat Srbiji". "Treći hladni rat Srbije i Hrvatske, i to za samo tri mjeseca! Optužnice, Jasenovac, pa ruska nafta", samo su neki od natpisa tamošnjih medija.

Ni srpski političari nisu bili puno blaži.

"Hrvatska je samo radila svoj posao, sve ono što radi više desetljeća, od 1941. godine pa nadalje. Ništa se tu nije promijenilo", poručio je Aleksandar Vučić iz Praga. "Ovo je otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji", dodala je srpska premijerka Ana Brnabić. "Nije ustašama i njihovim saveznicima važno ima li nešto smisla, već hoće li to naškoditi Srbiji", zaključio je Vulin.

Do svega ovoga došlo je nakon odluku EU da se Srbiji, u sklopu osmog paketa sankcija Rusiji, zabrani uvoz jeftine ruske nafte preko Hrvatske. Iako su za zabranu glasale sve članica EU, Vučić je glavnim krivcima proglasio Hrvate.

"On uvijek mora naći nekoga tko je tradicionalni neprijatelj srpskog naroda kao što su Hrvati i onda će to izgledati mnogo dramatičnije", pojašnjava tu pojavu urednik Dragoljub Petrović.

"To je jedan od jeftinih propagandnih trikova koje kontinuirano koristi Vučić. Kada god ima nekakav unutarnji problem ili mora nešto temeljito objasniti svojim biračima odjednom se pojavljuje neprijatelj.

U većini slučajeva to su Hrvati koji ugrožavaju, koji prijete i on poziva na zbijanje redova samo kako ne bi morao polagati račune svojim biračima zbog svojih politika. To je klasično preusmjeravanje pozornosti, ali na prilično populistički i jeftin način", smatra profesor Božo Skoko.

Priča o zlim Hrvatima zamagljivanje je očiju

Dragoljub Petrović glavni je urednik beogradskog tjednika Danas. Ističe kako u tamošnjim medijima postoji jasna podjela na medije koji Vučića hvale, i na one koji ga kritiziraju.

"Mislim da oni tim ponašanjem i potenciranjem, Hrvatska je kriva za sankcije, ili za bilo što drugo, ustvari bude te neke najniže porive kod običnog svijeta koji gleda te televizije i čita te medije koje tu priču potenciraju.

Kod njih se javlja neki patriotizam koji je tinjao i konačno se sad razbuktava i oni, bože me sačuvaj, su spremni da sutra krenu da nas brane od tih zlih ustaša koji opet naviru poslije 30 ili 80 ili 70 godina", ustvrdio je Petrović.

Priča o zlim Hrvatima očito je zamagljivanje očiju građanima Srbije, jer je sam Vučić u srbijanskim medijima još u kolovozu najavio sankcije EU. No tada nije prozivao Hrvate.

"To je glupo, prostački, lažljivo. Mislim, zaista jedna strašna retorika, ali ja ne vidim da itko u Hrvatskoj to doživljava kao da to je to usmjereno prema nama nego kao da je to neka vrsta promjena tema, one teme koja bi trebala biti na dnevnom redu. A to je zašto Srbija, koja pripada u EU, ima vodstvo koje čini sve samo da onemogući da se ona pomakne u pozitivnom pravcu prema članstvu u EU", tvrdi Vesna Pusić.

Deset godina od početka pregovora, Srbija je zatvorila samo dva od 35 poglavlja. Nakon Putinove agresije na Ukrajinu, EU je donijela niz mjera protiv Rusije, dok je Srbija čekala i vagala.

"Vučić ima tu njegovu supermarket politiku, malo imate za biračko tijelo koje voli Ruse, imate naše dobre odnose sa Rusijom, imate za biračko tijelo koje je europski nastrojeno, imate dobre odnose sa EU.

Za svakog ponešto, za svakog pomalo, nije konzistentna, nije jasna i to će se završiti tako što će on u jednom trenutku vjerojatno morati presjeći ono što će mu u tom trenutku omogućiti da ostane na vlasti. Nekako, građani Srbije uvijek između dva zla izaberu veće", objašnjava Petrović.

Politiku kroji kako vjetar zapuše

Vučić se politikom aktivno počeo baviti u stranci svog mentora Vojislava Šešelja. Na vlasti u Srbiji je posljednjih osam godina, što kao predsjednik, što kao premijer. Konstantno na rubu suza i žalosti, ukopan pred streljačkim strojem, usamljen i neshvaćen, napadan i ugrožen, ali opet jedini pošten i moralan. Ovako ga opisuje politički komentator Tomislav Klauški.

"On je stasao kao nacionalist devedesetih, onda kad mu je trebalo glumio europejca i nekog tko vuče Srbiju prema naprijed, onda se pretvorio u autokrata putinovskog tipa dok je cijelo vrijeme koketirao s trumpovskim, orbanovskim populizmom, dakle ja protiv elita, ja protiv zapadne elite, ja protiv međunarodnih organizacija kao što je sad recimo prijetnja Europska unija.

To je jedan koloplet svih mogućih stilova političkih koji se pojavljuju na ovim prostorima, on je to sve utjelovio i naravno vadi iz ladice pojedine likove kad mu odgovaraju, kad mu odgovara prema Kosovu, prema Bruxellesu, prema Zagrebu i tako dalje", smatra Klauški.

Jedna od odrednica njegovog vođenja države je kontrola medija.

"Prije svega sve radi zbog birača. On je čovjek koji svako jutro čita svoje rejtinge i čita istraživanja o tome kako je javno mnijenje reagiralo na neke njegove izjave. Čovjek razumije koliko je bitno da ima svoje medije, ima propagandu, biračko tijelo koje cilja, zna koje televizije mora držati pod kontrolom, koji mediji mu služe da bi se održao na vlasti.

Zna biti slatkorječiv, zna od sebe napraviti nekog heroja, junaka, to smo viđali bezbroj puta, naravno preko tih medija i on zna zavarati tradicionalnog srpskog birača koji glasa od devedesetih na ovamo uvijek za najgore moguće opcije koje su postojale u Srbiji", tvrdi Petrović.

"Pa on je tipičan autokrat koji je uzurpirao politički prostor koji je zapravo uništio bilo kakvu oporbu u medijima, koji je uništio onaj duh građanske Srbije i koji zapravo stalnim nametanjem straha stvara sebi prostor za djelovanje. On je uzurpirao medije, zapravo uništio je demokraciju u Srbiji i vratio je nekoliko desetljeća unatrag", govori Skoko.

Plaši građane, pa ih spašava

Bivša ministrica vanjskih poslova ističe kako se promijenio način vođenja politike. Nekada su političari, kako bi se održali na vlasti morali pridobiti razum i osjećaje glasača da bi ih podržali. Danas se koriste isključivo strahom.

"Strah je postao tako dominantno oruđe suvremene politike. Dakle, stalno neko nekog, birače, plaši, građane plaši. Plaši ih sa susjedima, plaši ih sa neimaštinom. Plaši ih sa sobom, šta ću vam ja napraviti ukoliko me ne budete slušali. I takva retorika ide u tom pravcu", priča Pusić.

Tako su i Vučićeve poruke prema javnosti kreirane tako da se neprestano najavljuje apokalipsa.

"Strah me je veći nego ikada od onoga što se pred Srbijom nalazi. Ostaje pitanje gdje ćemo mi Srbi, što ćemo sa sobom. Hoćemo li uspjeti sačuvati i lijevu i desnu obalu Dunava za sebe i svoj narod, a ne za nekog drugog", poručivao je građanima.

"Što nekog više zaplašite nečim u životu on će reći da smo ipak dobro prošli. A naravno u ovoj situaciji će Vučić reći da, iako je sve dramatično, neće biti ovoga, neće biti onoga, bit će najgora zima od 42., 46., 45. Ali on će se kao spasilac pojaviti u jednom trenutku tamo negdje na kraju zime i reći to ipak nije bilo tako kako je najavljivao zato što je on uspio sve to omogućiti", smatra Petrović.

A za plašenje često posluže i Hrvati. Pogotovo ako im se, ne daj bože, nešto dobro dogodi.

"Recimo kada je bilo najavljeno da ćemo službeno ući u eurozonu od prvog siječnja iduće godine, bilo je ono cirkusiranje s ulaskom, s novinarskom ekipom iz Bosne u Jasenovac bez ičega protokola, bilo čega", kaže Pusić.

Napada i vrijeđa gdje stigne

I tako je, cijelim kaosom oko Jasenovca počela kampanja protiv Srba koji ljetuju u Hrvatskoj. Nakon toga, Vučić se okomio i na pistarsku Malvaziju.

"Ovdje je sad došlo do toga da se prebrojava tko ide u Hrvatsku na more, da se nekako obilježavaju ti ljudi koji su na ljetovanju u Hrvatskoj, jedan od njih sam i ja", objašnjava Petrović.

A bila je i srpska premijerka i Vučićeva desna ruka Ana Brnabić.

"Ona čak kao žena koja je ljetovala na Krku prije, gdje ima kuću, sad je postala ta koja se gadi ljetovanju u Hrvatskoj", ističe.

No misli li Vučić o tome kakve posljedice njegove hajke ostavljaju na dobrosusjedske odnose između Hrvata i Srba, a pogotovo na Srbe koji žive u Hrvatskoj?

"Ako smo nešto mogli naučiti zadnjih 30 godina to je da takvi ljudi nikada ne misle o svojim građanima u svojoj zemlji, a kamoli o ljudima iste nacionalnosti koje žive u susjedstvu. Oni misle samo o sebi, to je jedino što njih interesira, ostati na poziciji moći, ostati izvan zatvora, i spriječiti svako istraživanje bilo kakve korupcije, nelegalnog funkcioniranja", smatra Pusić.

"Postoje ljudi u Hrvatskoj koji živi od takve retorike, koji stalno gledaju jednim okom prema Srbiji i traže opravdanje za svoje ponašanje, svoju retoriku, dakle Vučić hrani hrvatski radikalizam ovdje. Zadnjih dvadesetak godina se odnosi Hrvatske i Srbije normaliziraju i biznis, i turisti dolaze i građani odlaze, dolaze i uvijek se pojavi politika koja to kontaminira i koja to sabotira", tvrdi Klauški.

Koliko će još Vučić vladati?

Iako opoziciju praktički niti nema, prognoze o njegovom opstanku na vlasti su različite.

"Vučić sada dijeli već nekoliko dana tim penzionerima i mladima neke pare što očigledno znači da opet računa na to da ovo staro biračko tijelo polako odlazi u povijest, a dolazi novo biračko tijelo i on se nada da će bar još 20 godina vladati, dok ne bude imao negdje 70", smatra Petrović.

"Mislim da je dobar poučak za Vučića gubitak izbora Bakira Izetbegovića. Sjetimo se da se Izetbegović pokušao prodati kao veliki otac bošnjačke nacije, počeo je zveckati oružjem, huškati, prebrojavati ljude koji bi išli u rat i naravno izgubio je izbore. To je jasna poruka da je ljudima pun kufer tog ratnog huškanja jer imamo još uvijek svježa iskustva i traume svega onoga što smo prošli. Mislim da Vučić bi se mogao opeći na toj vlastitoj retorici", zaključio je Skoko.

Nakon dvogodišnje pandemije u kojoj su mnogi ljudi izgubili živote, zdravlje i egzistenciju, mislili smo da konačno možemo odahnuti. A onda je Rusija napala u Ukrajinu, iz koje mjesecima već slušamo najstrašnije vijesti.

Poskupljenja su svakim danom veća, kao strah od nestanka plina i nemogućnosti plaćanja računa za struju. Sasvim je to dovoljno za prosječnog građanina Hrvatske, ali i Srbije. Ne trebaju im još i političari, koji u nedostatku ideja potpiruju uvijek istu vatru!

