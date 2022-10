Mještani Andrijaševaca nezadovoljni su načinom dodjele poljoprivrednog zemljišta u toj općini. Željko Pritaković jedan je od njih. Nakon što mu je rečeno mu je da ne zadovoljava kriterije, on je iznio svoje sumnje u natječaj pa je odjednom došlo do preokreta i dodijeljena mu je mala parcela. On se sada pita kako je to moguće.

Mještani Andrijaševaca nezadovoljni su zbog natječaja za zakup poljoprivredne zemlje koji je u Općini Andrijaševci raspisan u svibnju. Tvrde da je namješten. U prilog tome Valentina i Željko Pritaković za Provjereno su ispričali kako je prošla njihova ponuda za zakup zemlje. Nakon glasina u selu da je zemlja podijeljena, Valentina je otišla u općinu pitati jesu li dobili zemlju u zakup.

"Rekli su da ne prolazi i ne zadovoljava. Ja sam pitala zašto i rekli su mi da Željko sebi ne plaća doprinose. Međutim, to nije zakonom obavezno i to nije razlog da ne možeš dobiti ni jutro zemlje", rekla je Valentina.

"Nazvao sam Ministarstvo poljoprivrede i tražili su pismeno obrazloženje zašto nemam pravo na zemlju. Ja sam zatražio u Općini da mi napismeno daju da nemam pravo na zemlju zbog neplaćanja mirovinskog. Onda su mi rekli da moji papiri još nisu obrađeni, a jutros je supruzi u devet sati i meni nakon poziva rečeno da nemam prava nikakva", ispričao je Željko.

Njega je zbunilo što im je prvo rečeno da nemaju pravo na zakup zemlje, a nakon par sati na telefonski poziv iz Općine odgovaraju da im zahtjev još uopće nije obrađen. Razgovori s Općinom odvijali su se u petak.

"U subotu mi je došla poruka sa slikom parcele od hektar i pol i brojem čestice koji mi je dodijeljen. Šalje predsjednik komisije Zlatko Kobašević. U međuvremenu me zove, ali ja sam rekao da mi nemamo što razgovarati jer ne možeš ti meni pričati o zakonu kad ga ja ne razumijem. On dolazi do broja moje supruge", rekao je Željko.

"Rekla sam da jučer nismo imali pravo na zemlju, a on kaže: 'Evo našlo se, našlo se.'", dodala je Valentina.

Čestica mu je ponuđena da ga ušutka?

U telefonskom razgovoru za Provjereno, predsjednik Povjerenstva za dodjelu zemlje novinarki Provjerenog Danki Derifaj je rekao da se radi o nesporazumu.

"Mi smo radili tu analizu nakon koje se pokazalo da su ostale male čestice. Pitao sam je li zainteresiran pošto je mala čestica. On je rekao da ne zna gdje je. Našao sam sliku i rekao da je to negdje u Andrijaševcima, na Šurakovcu, jer ne znam ni ja napamet. I ja sam njemu poslao čisto da on vidi", rekao je Kobašević te dodao da nije istina da im je dan ranije rečeno da nisu dobili zemlju.

Tvrdi da je problem u nerazumijevanju propisa te da će rado odgovoriti na upite poslane u Općinu, ali da pred kameru ne želi stati. Željko tvrdi da mu je čestica bila ponuđena da se primiri.

"Mene samo zanima po kojim kriterijima i po kojem zakonu se odjednom u subotu popodne izrodilo hektar i pol zemlje, da bi još do mraka iste subote slali čovjeka iz Općine da me on obavijesti. Koje ja sad odjedanput imam privilegije da se subotom rješava moj problem i šalju čovjeka u moje dvorište da me on obavijesti", rekao je.

"Ja sam tom čovjeku rekao da nije njegov radni dan niti je vrijeme niti mjesto da mi odlučujemo o zemlji. I dogovor je bio da se nađemo 16. 8. u Općini. Nikoga tamo nije bilo. Ja sam došao da se izjasnim hoću li tu česticu uzeti ili neću. Nisam se izjasnio, ona je meni dodijeljena", dodao je.

Nakon što je osvanuo na popisu ponuditelja kojima je dodijeljena čestica, on se sa još sedam natjecatelja za zakup zemlje obratio odvjetniku sa sumnjom da je natječaj namješten.

"Njega se na taj način pokušalo podmititi. Radi se o 1,5 hektara zemlje koji su vjerojatno predviđeni za takve slučajeve. Što se tiče daljnjih propusta, sva zemlja koja je dodijeljena, dodijeljena je po posebnim kriterijima. Znači, vi imate opće kriterije koji za pravo prvenstva i onda imate kriterije koji se tiču posebnih", objasnio je odvjetnik Tihomir Posavčić.

"Tako je, npr., jedan OPG dobio zemlju, a da su u gospođa koja je nositelj OPG-a i njezin muž zaposleni u Osatini. Oboje rade i uopće nisu u poljoprivredi, nemaju ništa od stoke i marve i to je u poljoprivrednicima koji su se meni obratili izazvalo sumnju", rekao je.

Ti su poljoprivrednici pred kamerom Provjerenog objasnili svoje nezadovoljstvo.

"Jesam pogriješio što u papirima? 'Ne jednostavno nisi prošao.' I to je bio sav odgovor", rekao je Ivica Bosnić i dodao da nije dobio nikakvo pismeno obrazloženje.

"Nisam morao ja, nije morao on. Ok, nemam pravo, ali zašto su dobili oni koji već imaju 100 hektara zemlje, stalni radni odnos. Nemaju kod kuće mačku jednu, kokoš, ništa i dobiju 15 hektara zemlje. Znači, mi moramo sve rasprodati i ići u Irsku", rekao je Duško Pavlik.

Tko nije dobio zemlju, ostat će bez posla

Budući da žive od poljoprivrede i stočarstva, ljudima koji nisu dobili zemlju preostaje jedino da sve prodaju u odsele jer naprosto neće imati od čega živjeti. Sugovornici Provjerenog redom tvrde da postoji samo jedan razlog zašto za njih zemlje nema.

"Stranački sam nepodoban, a na vlasti je HDZ", rekao je Zoran Smolković.

Do prije godinu dana u Andrijaševcima je načelnik bio HDZ-ov Damir Dekanić, aktualni Vukovarsko-srijemski župan poznat po skandalu s pijanom vožnjom. Na mjestu načelnika Općine Andrijaševci ga je naslijedio njegov zamjenik Ante Rajković. On tvrdi da je dodjela zemlje napravljena u skladu sa zakonom.

"Ja sam u potpunosti siguran da predsjednik nije Povjerenstvu rekao da se dodjeli hektar i pol zemlje zato što je netko počeo prijetiti tužbom ili bilo kakvim oblikom stegovnih mjera. Jednostavno, kroz kriterije koji su kao takvi bili propisani javnim pozivom, gospodinu je dodijeljena zemlja, što je u odluci i navedeno i kao takvo je dostavljeno u Ministarstvo poljoprivrede, za što očekujemo suglasnost", rekao je Rajković.

Općina Andrijaševci prvi je natječaj poništila zbog probijanja propisanog roka za obradu i analizu ponuda, a ponovljeni natječaj objavljen je u rekordnom roku, samo dva dana nakon Odluke o ponavljanju.

"Natječaj je izašao 27.5., a 28. u ponoć je nastupio novi zakon koji uvodi bodovanje. Ovi koji su sad dobili po tom starom zakonu ni ne bi imali privilegije po novom zakonu", rekao je Pavlik.

"Novi zakon totalno drugačije boduje one koji se prijavljuju za zemlju na način da su uveli tablicu sa sto bodova. Ovi koji su sada trenutno dobili, to njima ide na štetu. Tako da su ti natječaji išli s namjerom da se što prije raspišu da na snagu ne stupi novi zakon", pojasnio je Posavčić.

Dodjela je problem u cijeloj Hrvatskoj

Dodjela poljoprivrednog zemljišta problematična je u cijeloj Hrvatskoj, o čemu je Provjereno već izvještavalo. Novi zakon donosi jasnije bodovanje prava na zemlju. Ono što je ključno jest da novim zakonom u slučaju probijanja rokova pri dodjeli zemljišta – osim u slučaju više sile ili drugog opravdanog razloga – odlukom ministra mogu ostati bez prava da raspolažu zemljom. Njihovu ulogu, kao i prihode od tog natječaja, preuzima, Ministarstvo poljoprivrede.

"To je u svakoj županiji jedna te ista stvar. Dobivaju zemlju članovi vladajuće stranke ili simpatizeri, a mali gospodarstvenici, mali stočari ne mogu doći do zemlje. I što se događa: ako niste dobili zemlju u zakup na 25 godina, vi nakon toga više niste ovdje. Ili ste iselili ili ste se prestali baviti poljoprivredom", rekao je Posavčić.

Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da su, od ukupno 194 odluke o najboljim ponuditeljima, za zakup zemljišta na razini Hrvatske uskratili suglasnost na njih 39. Među njima je I općina Andrijaševci. No to ne poništava natječaj, već Povjerenstvo mora donijeti novu odluku o najboljim ponuditeljima.

Usprkos novom zakonu i usprkos uskraćivanju suglasnosti od strane Ministarstva, ispada da je natječaj nemoguće pobiti. Za vrijeme trajanja nema mogućnosti žalbe, a svi koji sumnjaju u način dodjele pravdu mogu potražiti na sudu i to tek nakon što zakupci sklope ugovor s Republikom Hrvatskom.

