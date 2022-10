Provjereno je još prije godinu dana upozoravalo na stvari koje se događaju u Velikom Rujnu na Velebitu. Ondje čak osam ilegalno izgrađenih građevina čeka istu sudbinu. Tri mjeseca nakon objave prve priče u Provjerenom DORH je protiv vlasnika Ante Koića podigao kaznenu prijavu, a ovih dana i Državni inspektorat podiže optužnicu.

Zvuk prirode na Velebitu nadjačava zvuk bagera. Na teren su izašli Građevinska inspekcija, policija, ali i investitor Ante Koić. Kamioni s Velebita odvoze tone i tone građevinskog materijala. Jedan po jedan, pod bagerom nestaju bespravno izgrađeni objekti i sve to o trošku vlasnika.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata započela je postupak izvršenja rješenja o uklanjanju osam bespravno izgrađenih građevina na lokaciji iz Vašega upita, a nakon što je utvrđeno da izvršenik nije postupio po rješenjima o uklanjanju predmetnih građevina kao niti po rješenjima kojim ga se prisiljavalo na izvršenja rješenja o uklanjanju trima novčanim kaznama", stoji u odgovoru Građevinske inspekcije na upit Provjerenog.

Ista inspekcija podignula je protiv Ante Koića i kaznenu prijavu, i to zbog protupravne gradnje u zaštićenom području. Nakon toga Državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu.

Zbog prijave gradnje trpio uvrede i prijetnje

Ante Koić, čovjek koji je bespravno gradio na Velebitu, reporterki Sanji Jurišić nije se htio javiti na telefon iako ga je kamera Provjerenog snimila na Velebitu. Dok Koić šuti, govori onaj koji je među prvima progovorio o ovoj devastaciji prirode.

"Da je ovo ostalo ovako, iza toga bi nastupilo još gore stanje, bio bi uništen cijeli Velebit. Isto kao zaseok Jatara, to je uništeno do krajnje granice. Bez pritiska medija, bez Provjerenog, Nove TV to je nemoguća situacija", rekao je Ante Milovac.

Kaže da nije bilo lako i trpio je i uvrede i prijetnje ubojstvom.

"Jako puno živaca, nespavanja. Ja doslovno nisam spavao godinu i šest ili sedam mjeseci. Ja tog čovjeka izbjegavam radi svoje sigurnosti. On je meni bliži rod, a ja ne želim susretat se s njim i idem u širokom luku oko njega", dodao je Milovac.

Stoka još uvijek luta Velebitom

Milovac tvrdi da Koić ništa ne bi mogao sagraditi da nije imao potporu lokalne vlasti. Prstom upire u načelnika Starigrada. Načelnik negira svako nezakonito sudjelovanje u ovoj priči i lopticu prebacuje onima koji ga prozivaju.

"Lažu, obični lažovi. Općina je dala suglasnost Koiću i još sedam drugih OPG-a da na području obavljaju ispašu stoke", rekao je Krste Ramić, načelnik Općine Starigrad.

Stoke za koju je Koić od države dobio milijune kuna poticaja, a koja bez nadzora luta Velebitom dok bageri ruše bespravno izgrađene objekte.

Provjereno je o ovoj priči izvještavalo prije godinu dana. Reportažu s Velebita iz listopada 2021. godine možete pogledati >>OVDJE.

