Rijetki su oni koji nisu čuli za njega. Osobito za njegove propovijedi. Karizmatičan, glasan, često ponavlja aleluja. On je Damir Šićko Alić. Pastor Pentekostno-karizmatske crkve Riječ Života. Čovjek i zajednica koju slijedi najmanje 1500 ljudi u našoj zemlji. Ekipi Provjerenog su se javili oni koji s tom zajednicom nemaju lijepa iskustva. Tvrde da ih se ondje plašilo da služe demonima ako ne daju desetinu primanja crkvi. Da su ih kontrolirali u privatnom životu. Postoji i prijava za govor mržnje i to prema katolicima. Reporterka emisije Provjereno Ana Malbaša razgovarala je s tim ljudima, ali i vjernicima zajednice koji imaju posve drukčije viđenje crkve u koju idu godinama. Pred kameru je stao i pastor Šićko Alić i odgovorio na optužbe.

Kad govori o demonima i Mariji, Damir Šićko Alić, predsjednik Saveza crkava Riječ Života, kaže da govori "o demonskom duhu koji je ukrao njen identitet, njeno ime…" Neki smatraju da time vrijeđa Katoličku crkvu.

"Svaki put kada mi govorimo neku doktrinu, netko se može uvrijediti", odgovara Šićko Alić.

A neke je uvrijedilo, odustali su i izašli iz vjerske zajednice Riječ Života.

Neki daju iz straha, drugi iz ljubavi

"Naučavali su da Bog traži da svatko daje desetak od prihoda koje ima", kaže bivši sljedbenik i dodaje: "Prijetili su prokletstvima u Božje ime, ukoliko ljudi ne daju".

"Ljudi su davali iz straha", kaže drugi bivši član zajednice.

Oni koji su i danas članovi iste zajednice imaju posve suprotne stavove.

Đurđica Mostarčić, članica Riječi Života kaže da se nikad nije osjećala prisiljeno da mora dati novac.

Željka i Goran Andrašec, članovi Riječi Života dodaju kako su davali "iz ljubavi. Iz želje da ovo djelo napreduje".

Ljudi koji su prije mnogo godina izašli iz ove crkve obratili su se ekipi emisije Provjereno. Većina njih odlučila je progovoriti tajnog identiteta. Tvrde da im nije ugodno. Reporterka Ana Malbaša razgovarala je s njih sedam, a troje joj je dalo izjavu. U Kršćanskom centru Riječ Života koji je osnovao pastor Damir Šićko Alić, proveli su dugi niz godina. Bogoslužja su vesela, puna pjesme...

"Jednostavno me to privuklo", kaže Ivana Šimić, bivša članica Riječi Života.

"Na početku je jedno duže razdoblje slavljenja. Zatim je bila služba za prikupljanje priloga koja je trajala nekih 20-ak minuta. To se nazivalo službom za Bogu također, davanje novaca za širenje Božjeg kraljevstva", govori bivši član.

Škrtice služe vragu

Vjernike se uči o davanju desetka, odnosno deset posto mjesečnih primanja. Sugovornicima Provjerenog bila su sporna neka učenja, kao i način na koji se tražio novac.

"Ljude se plaši kako oni ako ne dadu, da će osiromašiti, da su oni prokleti…", kaže bivši član.

A ovako je o desetku pisao pastor Šićko Alić: "Oni koji ne vole Boga, buntovni su i nezahvalni, ne daju. Oni su škrtice i služe vragu".

Na pitanje smatra li da su takve izjave znale stvoriti strah kod vjernika Šiško Alić odgovara: "Nitko nikada nije u crkvi dao zbog toga što ga je netko prisilio. Uvijek je u pitanju dobrovoljni prilog".

Njegove riječi potvrđuju sadašnji članovi crkve.

"To je dobrovoljni prilog. Neki daju i više od desetka. To je osobna stvar", kaže Đurđica Mostarčić.

"Bog je Bog davanja, ja dajem iz ljubavi i vjerujem da sam stvarno blagoslovljena zbog toga", smatra Željka Andrašec.

Sporna učenja

Službeni naziv crkve je Savez Crkava Riječ Života. Predsjednik je Damir Šićko Alić koji je rođen i odrastao u Srebrenici. Preobratio se s islama na kršćanstvo i tada svoje službeno ime Husid promijenio u Damir. Tijekom Domovinskog rata, točnije 1993. u Hrvatskoj pokreće crkvu Riječ Života po uzoru na švedsku Crkvu Livets ord, ali hrvatska inačica od početka djeluje samostalno i neovisno. Nastupa godinama na lokalnoj televiziji. U svojim je nastupima energičan. Neka od tumačenja vjere, kao i pravila i ponašanja, vjernicima su bila sporna.

"Učenja su da se o duhovnom autoritetu ništa negativno ne smije govoriti, da je to dizanje ruke na Božjeg pomazanika", kaže sugovornik Provjerenog.

Vjernici ne idu samo na bogoslužja, već se i privatno druže na kućnim druženjima.

"Na tim kućnim timovima se ljudi profiliraju na neki način. I, onda prenose pastoru i starješinstvu tko je kakav", kaže bivša članica Šimić.



"Gledalo bi se što se čita, što ti je obješeno na zidu, čije je što, što slušaš, itd", dodaje.

Sadašnja voditeljica kućnog tima kaže da se ne nadzire vjernike, ali objašnjava da postoji određeni koncept.

"Mi puštamo da ljudi govore ono što ih tišti, što je u njihovom životu da bi se iza toga mogli moliti za tu situaciju", kaže Katarina Šošić, članica Riječi Života.

Vjernicima u Riječi Života se, kažu bivši članovi, sugeriralo da partnera pronađu unutar crkve.

"Indirektno ili čak direktno se utjecalo, ali nije sad da su oni pisali ovaj će biti s ovim, ovaj s onim", kaže bivši član.

"Tu sam ja upoznala jednog dečka s kojim sam se stvarno planirala vjenčati. Međutim mene je pastor bio pozvao u kancelariju na samo da on mene upozori na njega. Da mu je Bog rekao da mora Jozefa izbaciti van. Kad sam ja pitala pastora zašto je Jozef izbačen, odgovor je bio zato što je bio buntovan i pod utjecajem demona", kazala je Šimić.

Sadašnji članovi, tvrde, namjera jest da se spoje kršćani međusobno, ali ne nužno iz iste zajednice.

"Vaše je kao roditelja da zapravo gledate da, najveća ti je radost da ti je dijete s nekim koga voli i koga tvoje dijete voli. Ali da bi to netko trebao biti unutar… Riječ Života, definitivno ne", govori Mostarčić.

Željki i Goranu Andrašecu se dogodila ljubav unutar crkve Riječ Života. U braku su više od 20 godina.

"Postoji predbračno savjetovanje. Ljudi koji se žele uključiti u to predbračno savjetovanje, pomažu im stariji i iskusniji bračni parovi kako bi ih na neki način pripremili i kako bi oni na najbolji način ušli u svoj brak", govore supružnici.

Jedan od bivših članova tvrdi da je njegova veza s djevojkom unutar crkve bila predmet rasprave.

"Vidili su nas blizu crkve, odmah su utjecali da se raskine, ona mi je došla, raskida, plače… Rekoh, u redu. Da bi ja saznao da je vršen pritisak", rekao je bivši član.

Odveli su ga, kaže, i na razgovor.

"I to je trajalo do 12, 1 u noći… Ispitivao me kako je bilo, više je on držao monolog kako je to nemoralno, nezrelo, kako sam ja psihički nestabilan. To je bio užas, ljudi moji, to je meni bila trauma", dodaje.

Pastor Šićko Alić tvrdi da vodstvo crkve nije utjecalo na to tko će biti s kim.

Bivši članovi istraumatizirani

"Tko bi danas dozvolio da mu se određuje koga će ženiti ili da se razvodi. Ja sam čak vjenčavao ljude iako sam vidio da imaju probleme i svađaju se prije braka. Nitko njima nije branio da se oni ožene, dapače", govori Šićko Alić.

Nije tajna da je u Riječi Života bilo onih koji su odlazili. Čak je i jedan pastor udaljen iz službe. Ali, jedan od sugovornika tvrdi da je bio istraumatiziran, ponajviše zbog onoga što je doživio od vjernika koje je donedavno zvao braćom.

"Gadiš mi se. Sram te bilo, brzo se vraćaj! Ti si otišao iz najbolje crkve, ti ćeš biti ovakav, ti ćeš biti proklet, znaš što si ti uradio, ti si uvrijedio Boga, brzo idi i ispričaj se Šićku, apostolu Šićku. Rekoh zlostavljate me već dugo, otkako sam došao, zlostavljate me, neću to zlostavljanje više trpjeti", kaže bivši član.

Pastor Šićko Alić objašnjava da se iz crkve može izbaciti nekog člana ako loše utječe na zajednicu svojim ponašanjem, ali da se nikome ne brani da svojevoljno ode iz crkve.

"U crkvu dolazi tko hoće, kada hoće, koliko hoće. Nema kontrole apsolutno nikakve, u sektama vam postoji kontrola, ispiranje mozga i ne znam svakakve druge stvari gdje su ljudi navedeni da rade stvari pod prisilom. Toga kod nas ovdje nema", tvrdi predsjednik Riječi Života.

A baš su se neki bivši članovi obratili i Hrvatskom centru za informiranje o sektama i kultovima. I opisali svoje iskustvo u Riječi Života i pitali ima li to što su opisali obilježja sektaškog ponašanja.

"Mi nakon što smo ih uputili policiji, smatrali smo da ima elemenata koji bi se mogli procesuirati, ali to se mora dokazati. Međutim, čim se netko povuče, to je za nas završena priča. I to nije vjerodostojno", kaže Branka Dujmić-Delcourt, predsjednica Centra za informiranje o sektama i kultovima.

Da bi nešto imalo obilježja sektaškog ponašanja, kaže, mora zadovoljiti niz kriterija - od manipulacije, odvajanja od obitelji, pa do napada na privatnost i proganjanja nakon odlaska.

"Ukoliko je prisutno samo jedno, to ne znači da su oni žrtve sektaškog ponašanja. To mora biti u jednom sustavu gdje je uvršteno nekoliko elemenata koje su protuzakonite ili koje idu protiv ljudskih prava", kaže Dujmić-Delcourt.



I to se sve mora dokazati na policiji, državnom odvjetništvu jer Centar nije zakonodavno tijelo.

Ono što se pastoru Šićku nerijetko spočitava su njegove propovijedi u kojima opisuje vjere i pripadnike drugih vjera, osobito katolike. Zbog jedne takve propovijedi, prijavljen je saborskom odboru za ljudska prava.

U videu - "Zašto ne moliti krunicu" koji je objavljen na YouTubeu prijavljen je osim saborskom odboru, još i GONG-u i Kući ljudskih prava. U prijavi se tvrdi da katolike javno izvrgava ruglu na granici s govorom mržnje.

"20 puta ponavlja 'halelujah', a onda kaže da bi dijete koje mu dođe ponavljajući jedno te isto poslao na psihijatrijsko liječenje, što se zapravo odnosi na katolika koji na taj način moli Boga, čime želi nametnuti stav o mentalnoj inferiornosti katolika", piše u prijavi.

"Ja nisam rekao takve osobe su lude, za psihijatriju. Da vam kažem, da vama vaše dijete non-stop dolazi i govori jedno te isto, non-stop, jel bi se vi upitali što je s vašim djetetom…", kaže Šićko Alić.

Savez Crkava Riječ Života ima oko 15 crkava diljem Hrvatske. Broji oko 1500 vjernika, dok je prema posljednjem popisu stanovništva u našoj državi oko 10.000 protestanata.

"Od onih tradicionalnijih, evangelika, luterana, možemo reći reformiranih, kalvinista. Preko nekakvih srednjih opcija kao što su metodisti, baptisti, pa adventisti, pa sve do pentekosno karizmatskih orijentiranih kršćana", objašnjava Lidija Matošević, voditeljica Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik.

Takva je Riječ Života - pentekostno-karizmatska crkva.

Napustili crkvu, ali ne i vjeru

"To su crkve koje naglašavaju nešto više, ja bih rekla nego druge crkve, druge kršćanske crkve, iako sve to naglašavaju, važnost darova Duha Svetoga, kao što je npr. govorenje u jezicima. Ali ja ne bi rekla da je to nešto što je ograničeno na taj krug crkava, to je nešto što kršćanstvo poznaje od svojih početaka i što je daleko šire od ovog pokreta", dodaje Matošević.

Jedna od sugovornica Provjerenog je nakon izlaska iz Riječi Života nastavila ići u drugu protestantsku crkvu u kojoj je zadovoljna. Drugi zbog razočaranja više ne ide u crkvu, ali nisu izgubili vjeru u Boga.

"Ja mogu sebe nazvati samostalnim vjernikom više. Izgradio sam se kao osoba da se ne dam manipulirati drugima, gdje god sam vidio manipulaciju, ne samo u crkvama, nego i poslovima gdje sam radio nisam se dao manipulirati", kaže bivši član.

Stotine njih su baš ondje doživjele, kažu, životnu promjenu.

"Mi dolazimo ovdje da bi se izgradili, da bi štovali Boga, da bi primili pouku, molitvu, dali molitvu, itd", kažu supružnici Andrašec.

Ekipa Provjerenog kontaktirala je i saborski odbor i udruge gdje je pastor Damir Šićko Alić prijavljen zbog govora o moljenju krunice. Do emitiranja ove reportaže nisu odgovorili je li tu riječ o govoru mržnje kako prijavitelj sumnja. U policiji su pokušali provjeriti je li itko nakon što je prijavio sektaško ponašanje udruzi, to isto prijavio i na MUP-u. I taj odgovor još čekaju. A na sudu u Zagrebu čeka se odluka u procesu koji je crkva Riječ Života pokrenula protiv bivše članice Ivane Šimić koja je prije nekoliko godina na YouTube kanalu prenijela svoje iskustvo i ono drugih bivših članova.

Crkva tvrdi da je riječ o kleveti, a ona drži da je iznijela samo istinu. Sud će na kraju donijeti odluku tko je u pravu.

