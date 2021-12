Na dan borbe protiv korupcije, smijenjena je zviždačica Adrijana Cvrtila. Sada već bivša direktorica Eko Moslavine, upozoravala je na političke pritiske pri zapošljavanju. Apsurd koji u našoj zemlji nažalost nije nimalo čudan. Ipak smo pri europskom vrhu kada je riječ o korupciji.

No, postoje hrabri i savjesni pojedinci koji su odlučili o tome progovoriti, znajući da će si natovariti problem na leđa. Bez obzira na to, svi oni koji su nam ukazali na nepravilnosti i kriminal kažu – opet bi ponovili isto.



Da će za liječenje supruga morati dati mito, Ljubici Adžaić odmah je bilo jasno. Od Josipa Viteza se tražilo da namjesti natječaj, a od Adrijane Cvrtile da zaposli preko veze. O svemu tome su progovorili javno.

''Većina građana to odobrava i suglasna je s time i daju mi podršku. Međutim, kada treba istupiti, kada treba nešto glasnije reći, tu će se svi povući. I tu ostaješ sam'', govori Josip Vitez, bivši direktor Komunalca Požega.

''Na neki način ljudi razmišljaju: 'Pa što joj je to trebalo? Mogla je šutjeti. Zašto je baš sada?' Čula sam razno razne komentare'', kaže Adrijana Cvrtila, sad već bivša direktorica Eko Moslavine iz Kutine.

Nisu mogli šutjeti

Pobunili su se protiv sustava prožetog korupcijom, pogodovanjem i političkom trgovinom.

Oni su zviždači u jednoj od najkorumpiranijih država članica Europske unije – Hrvatskoj! I nisu jedini, niti prvi.

Bila je 2006. godina. Mjesec kolovoz. Sate i dane je provodila u riječkom Uredu za suzbijanje korupcije. Bivša rukometašica Ljerka Krajnović prijavila je da doktor Ognjen Šimić, koji je tada radio u KBC-u Rijeka, uzima mito. Otac joj je bio teško bolestan, a doktor je tražio novac da ga stavi na vrh liste za operaciju srca. Dala mu je 5000 eura, ali u suradnji s policijom.

''Htjela bih poručiti svim ljudima koji su dali mito ili poklon da se jave policiji i USKOK-u, da će biti zaštićeni i da njihova imena neće biti objavljivana. Neka se ohrabre. Ako sam mogla ja, mogu i oni'', poručuje Krajnović.

Gotovo jednaka priča iz Dicma

Mnogo godina poslije, redakciji Provjerenog se s gotovo jednakom pričom javila Ljubica Adžaip iz Dicma. ''Nisam ni razmišljala, nisam imala ni straha. Jednostavno miješali su se bol i bijes'', kaže. Ona je za spas supruga trebala dati novac kardiokirurgu, ali u javnoj bolnici na jugu Hrvatske.

''Prije nego što je umro zarekla sam se samoj sebi: 'Moj Ivica, ako mi umreš, neću stati na ovome, ovo ću tjerati dokle mogu''', rekla je. Mito je uzeo Cristian Bulat iz KBC-a Split i poslije ga vratio. Supruga joj nije uspio spasiti.

''Teško je bilo živjeti. Imaš smrtni slučaj. Izgubio si nekoga voljenog i još se boriš protiv korupcije, boriš se za neku pravdu'', govori Ljubica.

Između slobode i odgovornosti: ''Jesmo li zaslužili cjepiva? U Africi ih nemaju, a cijepili bi se. To je prava diskriminacija!''

I dok su Ljubica i Ljerka ukazale na korupciju u zdravstvu, Adrijana i Josip suprotstavili su se političkoj korupciji i namještanju poslova.

Josip Vitez je na mjesto direktora Komunalca došao iz privatnog sektora na molbu bivšeg dogradonačelnika Požege Marija Pilona. Tek što je zasjeo u fotelju, od njega se, tvrdi, tražilo nešto prilično neobično. ''Već po samom imenovanju, dobio sam jedan čudnovat zahtjev s njihove strane, da potpišem bjanko ostavku. I već u tim samim prvim trenucima mog stupanja na moju dužnost meni je bilo jasno i postalo jasno što će se od mene sve tražiti'', kaže.

Vodio je kćer u šetnju, a onda se srušio na stubištu: "Nisam znao što je, bojao sam se samo da ne umrem pred njom"

A u pravi sukob s bivšim dogradonačelnikom i gradonačelnikom Darkom Puljašićem ulazi kada je odbio, kaže, provesti namješteni ntječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada kako se to od njega tražilo. Na jednom sastanku uključio je snimač na svojem mobitelu. Prvo je početkom siječnja razgovarao s bivšim dogradonačelnikom.

''Mi smo zapisali ovdje tko bi što trebao raditi. Imaju reference. Imaju kompletno sve. Mi ćemo poslati javni poziv za bagatelnu nabavu. Onda ćeš poslati poziv za bagatelnu nabavu Soldi, Peri i Marku. Soldi za njegovih pet, ovome za njegovih pet. Ovome za njegovih pet zgrada'', kaže na snimci bivši dogradonačelnik Požege Marko Pilon.

''Ti si nebitan''

Razgovara onda s bivšim gradonačelnikom. ''Moraš shvatiti da nitko tebe ne želi dovesti u poziciju da sutra ti imaš problema, a ponovit ću sad zašto. To je moj grijeh. Ti uopće nisi bitan. Ti si nebitan u cijeloj priči. Ovo je sada politika. Ti ćeš i tako i tako napraviti što god ti budeš htio. A moraš znati da će iza toga ići posljedice'', na snimci govori bivši gradonačelnik Puljašić.

''Na toj samoj snimci jasno se vidi taj modus operandi koji je bio ustaljen u tadašnjoj gradskoj upravi i na koji su se način dijelili poslovi na ovom, a vjerojatno i na nekim drugim poslovima'', kaže Vitez.

Oni su objavili rat raku i postali inspiracija drugima: "Nisam mislio da ću biti Tonkina beba ćelavica"

Audio snimke Josipa Viteza pokazale su kako se poslovi dobivaju u Požegi. A one direktorice Eko Moslavine Adrijane Cvrtile kako se zapošljava u Kutini. ''Od mene se tražilo da zaposlim sina nezavisnog gradskog vijećnika'', kaže Cvrtila.

''Ako smo obećali, onda napravi to tako, šuti, okreni glavu, napravi, neka radi tamo, a ti prkosiš meni, Babiću...'', govori joj na snimci Davor Kljakić, bivši predsjednik Gradskog vijeća Kutine.

''A drugi slučaj je bio da u dva navrata predsjednik gradskog vijeća je tražio od mene da podignem koeficijent plaće za jednog gradskog vijećnika oporbenog na način da mu se omogući veća plaća kako bi, evo, digao ruku za proračun'', tvrdi Cvrtila.

Više puta napravila što su tražili

Priznala je ona da je više puta poslušala ono što se od nje tražilo. A na dan kada je snimka nastala prekipjelo joj je. Više nije mogla podnijeti pritiske i takav način upravljanja gradskim tvrtkama, kaže, bez obzira što je na funkciju i sama došla politički.

''Ni u jednom trenutku nisam krila da sam na mjesto direktora došla politički jer politika zapravo imenuje direktore. Ali isto tako, ako ih politika imenuje, nisam mišljenja da bi oni trebali postupati tako kako politika nalaže, nego bi trebali raditi u interesu društva koje predstavljaju. Znači ne možemo zapošljavati politički u trgovačko društvo gdje ne postoji uopće potreba za ranim mjestima'', govori Cvrtila.

Zašto jedan izgubljeni život nije bio dovoljan? ''Srce me boli od toga, zaista boli unutra"

Snimke je zajedno s kaznenom prijavom predala DORH-u. Paralelno se javila i novinarima 24sata Ivanu Pandžiću i Denisu Mahmutoviću koji su priču i snimke prvi objavili. Isto kao i one Josipa Viteza. Snimkama je, naime, raspolagao i tadašnji predsjednik gradskog vijeća Željko Glavić kojeg je Vitez, kaže, upozorio na namještanje natječaja.

USKOK je protiv Puljašića i Pilona podignuo optužnicu za kazneno djelo trgovanja utjecajem. Ekipi Provjerenog nisu pristali dati izjavu jer kažu da čekaju sudski proces. Mario Pilon se javio s nekoliko SMS-ova u kojima je također rekao da zbog sudskog postupka ne može davati izjave. Ta optužnica još treba biti potvrđena. A davno se to dogodilo s optužnicom protiv kardiokirurga Cristiana Bulata koji je mito uzeo od Ljubice Adžaip. No, suđenje se još čeka.

Trpe razne pritiske

Zviždači trpe razne oblike pritiska. Ljubici Adžaip je najteže bilo kada je shvatila da zbog davanja mita i sama može odgovarati. Upravo zbog toga su joj brojni pacijenti, koji su i dali mito istom liječniku, pružali samo moralnu podršku.

''Molila sam ih da to USKOK-u prijave. Svatko mi je rekao da mu je žao, ne može ići na to, bit će osuđen. Bili su mi moralna podrška, Ali nije me nitko podržao u tome da prijavi svoj slučaj jer su morali zaštiti sebe'', kaže Ljubica.

Vitezu su silu pokazivali pred frizerskim salonom gdje mu radi supruga. ''U šestom, sedmom mjesecu kada je gospodin gradonačelnik imao rođendan, njegov prijatelj je došao pred frizerski salon moje supruge i izvukao sablju. Kako bi sad to čovjek sebi trebao protumačiti? U tom trenu me je nazvala. Bila je uznemirena'', ispričao je.

Društvenim mrežama šire se gnjusne scene zlostavljanja i zanemarivanja, ali zlostavljačima se ne dogodi - ništa: "Imamo jako dobar zakon koji se jako dobro ne provodi''

Adrijana Cvrtila je, kaže, trpjela mobbing na poslu kada je ukazivala na namješteni natječaj u istoj tvrtki Eko Moslavina još 2014. godine. ''To se obilježavalo na način da sam dolazila na radno mjesto, da nisam dobivala apsolutno nikakve radne zadatke, da mi se nitko nije obraćao, nitko sa mnom nije smio razgovarati'', kaže.

Onda je dobila otkaz. Našli su, među ostalim, da joj nedostaju, kaže, putni radni listovi u kamionima za smeće koji su nakon otkaza pronađeni.

''Znači nitko me u Kutini nije htio zaposliti zbog te afere i ja sam tada pronašla posao u Zagrebu i svaki dan sam putovala u Zagreb. Dizala se u četiri ujutro. I dolazila navečer u sedam'', govori. Tada je bila u HDZ-u. Iz te stranke je izašla, a onda se učlanila u HSLS misleći da će biti nešto drugačije. HSLS onda koalira s HDZ-om i ona je morala slušati. Kako nije, smijenili su je s mjesta direktorice baš na međunarodni dan borbe protiv korupcije. Obistinilo se obećanje sa snimke.

Vukovarka 30 godina traži istinu o svom ocu, a onaj koji ga je odveo krije se u Srbiji: Vučić reporterki Provjerenog tvrdi da će se osobno angažirati oko ovog slučaja

Kljaić, nakon što je snimka puštena u javnost, više nije predsjednik gradskog vijeća Kutine, ali je i dalje gradski vijećnik. Nije želio ništa komentirati na ovu temu.

Josip Vitez je ostao bez posla u Komunalcu. Iz Komunalca su pak, među ostalim, kazali da nije htio surađivati s nadzornim odborom.

Bez obzira na sve to, isplati se, kažu zviždači, boriti se jer neke promjene su nakon što su oni progovorili o korupciji ipak nastale. Kardiokirug Cristian Bulat još radi. Licencu izgubiti ne može dok ne dobije pravomoćnu presudu, ali je promijenjen cijeli način rada na splitskoj kardiokirugiji.

Sve bi ponovili

Požeški dogradonačelnik ostao je bez svoje funkcije. Isto kao i gradonačelnik. Zamijenio ga je na tom mjestu čovjek koji je od Josipa Viteza prvi dobio snimku.

Nadu ne valja gubiti. I nikada ne valja odustati od borbe, govori Adrijana Cvrtila. ''Ako nitko neće o ničemu progovarati i zagovarati nekakve promjene onda se nemamo čemu ni nadati'', kaže.

''Ja ne žalim što sam napravio i ja bih napravio to i danas i sutra i prekosutra'', govori Vitez.

''Ponovno bih napravila isto, ali mi je žao što sam u tome svemu pojedinac i voljela bih da se kao društvo uključimo u borbu protiv korupcije. Da tko god ima neki slučaj da prijavi. Ako se boji prijavit institucijama, pa neka prijavi medijima'', rekla je Ljubica Adžaip.

Njegova obećanja mami i još nerođenoj seki slamaju srca, no ovi ljudi nisu mogli sjediti prekriženih ruku: ''To je dijete sa srcem za cijelu Hrvatsku"

Svi vi potencijalni zviždači koji znate za nepravilnosti u sustavu – znamo da nije lako, znamo da se kroz svašta može proći. Ali na kraju se, kažu to svi s kojima je ekipa Provjerenog razgovarala, ipak isplati. Tvrde da je bolje pasti kao heroj, nego živjeti kao kukavica.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr