Vukovarka Iva Radić, zorno se sjeća i kaže – znam čovjeka koji je odveo mog oca 1991. iz Vukovara. Znaju ga, kaže, i sva tijela u Srbiji. Suočila se s njim i osobno. Ali i reporterka Provjerenog Ana Malbaša prije dvije godine kada ju je isti taj čovjek otjerao i zalupio vrata. No to ju nije obeshrabrilo da ponovno ode u Srbiju i postavi pitanje koje desetljećima visi u zraku. Zašto se ništa nije pomaknulo s mrtve točke?

Jovan Radan nekadašnji je pripadnik srpske paravojne formacije. Čovjek je to koji je za vrijeme rata u Vukovaru osiguravao Velepromet. U nepoznato je odveo civila, osobu s invaliditetom. O tome je Provjereno radilo priču prije dvije godine.

''Što se tiče samog slučaja pronalaska mog oca, nije se ništa promijenilo zato što jednostavno, čini mi se, pravosuđe nije uopće zainteresirano da napravi nešto po tom pitanju pronalaska nestalih za vrijeme rata, iako sam ja nastojala, uz vašu ogromnu podršku, da nešto učinim i da se nešto pokrene s mrtve točke'', govori Iva Radić.

Nema pomaka u istrazi

Ništa se nije pomaknulo ni po pitanju ratnog zločina silovanja koji smo također istraživali. ''Dajte vi mene ostavite, ženo, na miru. Izašao sam iz kupatila sada. Ništa ja nisam, s nikim nisam'', govorio je Radan u siječnju prošle godine.

Sav napor žrtava, istraživačkih novinara, ali i pojedinaca unutar pravosudnih tijela, komisija i službi u rješavanju ovih slučajeva, pokazao se dosad uzaludnim. Zato smo o tome pitali i samog predsjednika Srbije.

''Kao što znate, radili smo na tome. Čak sam se i osobno angažirao i borio da se to pitanje riješi. Što se tu točno dogodilo, zašto je netko odustao od svojih iskaza i tako dalje, to je drugo pitanje'', kaže.

''Pamtit ću to dok sam živa''

Prije nekoliko dana bilo je 30 godina otkako je posljednji put iz dvorišta Veleprometa Vukovarka Iva Radić gledala svojeg oca kako ga srpski vojnici u invalidskim kolicima smještaju u jedan automobil. ''Pogledom nas je pratio. Auto je izašao van, skrenuo desno. I tada sam zadnji put vidjela svog oca živog. I pamtit ću to dok sam živa. Tu scenu neću nikada zaboraviti'', priča Iva.

Kao ni pjesmu koja je tada svirala na radiju. ''To je pjesma: odlazim ti ja zauvijek. Oka tvoja dva, suzama ne daju da teku, noć je prokleta, medena, odlazim ti ja zauvijek...''

Bio je nepokretan i nemoćan. Ali i takvoga srpski vojnici htjeli su detaljno ispitati, kaže. Osoba za koju je vjerovala da će mu pomoći jer mu je dotad bio prijatelj, zapravo ga je samo odvezla i nikada ga nije vratila natrag.

Stravična svjedočanstva žrtve silovanja

Možda u to isto vrijeme, možda prije ili kasnije, u Velepromet je iz obiteljske kuće u Vukovaru dovedena i žena čiji smo identitet skrili jer je jedva i pristala razgovarati o strahotama koje je proživjela.

Iz Veleprometa su je, kao i brojne zatočene Hrvatice, srpski vojnici odveli u praznu kuću na Sajmištu. Bila je sluškinja srpskim civilima. Mučena i silovana. ''Ušao je unutra. Govorio mi je da uđem u sobu, ja sam ušla u sobu. On je zatvorio vrata. Izvadio je i pištolj kojim je psa ubio prije tog'', ispričala je u siječnju 2020. godina za Provjereno.

Njezin je suprug u tom trenu bio na ratištu, a Jovan Radan je taj koji ju je tjerao da uđe s njim u sobu. Jasno joj je dao do znanja da poznaje roditelje njezinog supruga. ''Niti se ti imaš kome obratit, niti ti možeš vikati. Možeš što god hoćeš, tebi nema spasa. Nema šanse da se oslobodiš, niti da on kaže da se predomislio. Onda je krenuo prema meni, silovao me'', ispričala je žrtva.

Gnjusan čin u njezinom je životu ostavio neizbrisiv trag. Svih se detalja ne želi detaljno ni prisjećati. Ali emocije joj se i danas vraćaju. ''Najradije bi da propadneš, da te nema, da umreš. Samo vapiš: Bože, spasi me, a vidiš da izlaza nema, tu si gdje si, čekaš'', ispričala je.

Sve što je rekla za Provjereno, zna i DORH. Slučaj je proslijeđen Tužiteljstvu za ratne zločine iz Beograda još 2019. godine kako bi oni preuzeli progon. Kako se tada ništa nije događalo sa slučajem, a on se nije odazivao na sudske pozive, ekipa Provjerenog otišla je pred njegovu kuću. Nije želio ništa reći.

Suočili se pred kamerama

Jovan Radan je osumnjičen za ubojstvo civila Dauta Ziberija i iako tvrdi da je živ, nalazi se i dalje na stranicama nestalih. Kao i otac Ive Radić.

''Pa nisam, ženska glavo, nisam vozio njegov auto, nikad ništa nisam radio'', rekao je Radan Ivi prije dvije godine kada mu je pred kamerama rekla da je pred njezinim očima odveo njezina oca.

Dvije godine poslije toga, Provjereno je otišlo u Srbiju doznati je li bilo pomaka u ovim slučajevima. Veran Matić, koji je kao specijalni izaslanik predsjednika Srbije pokušao natjerati Jovana Radana da progovori, kaže da se ni jedan korak naprijed nije dogodio sve ovo vrijeme.

Na ceremoniji otvaranja gradnje jedne ceste Provjereno je čekalo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji se, tvrdi, i sam angažirao u rješavanju ovog slučaja. ''A što god mislite da postoji konkretno gdje bismo mogli napraviti, ja sam spreman to napraviti. I uvjeren sam da će naši nadležni organi razgovarati s obitelji Radić i da se vidi kako, što god misle da možemo pomoći, mi smo spremni pomoći'', poručio je.

Ali Iva Radić je već bila i pred kućom Jovana Radana i u Tužiteljstvu za ratne zločine u Beogradu. Uzalud.

U njezinoj kući zato se više ne osjeti tuga, već ljutnja. ''Ja ne mogu shvatiti da Tužiteljstvo baš ništa ne želi napraviti da ih pritisne na neke druge načine zato što su to ratni zločinci, dokazani ratni zločinci. To su ljudi koji su silovali, koji su krali'', kaže..

Nema reakcije iz Tužiteljstva

O slučaju silovanja Vukovarke pitali smo i Tužiteljstvo za ratne zločine iz Srbije i hrvatsko Državno odvjetništvo.

Iz DORH-a je brzo stigao odgovor da su sukladno sporazumu, 29. kolovoza 2019. Tužiteljstvu u Srbiji dostavili presliku predmeta zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Oni su trebali donijeti odluku o mogućem preuzimanju kaznenog progona, budući da Jovan Radan ima prebivalište na području Republike Srbije.

''Međutim, kako nismo zaprimili povratnu informaciju, 4. siječnja 2021. godine DORH je uputio požurnicu Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije radi dostavljanja odgovora u svezi navedenog prijedloga. Do danas navedeno tijelo Republike Srbije nije dostavilo svoj odgovor. Slijedom toga za daljnje informacije izvolite se obratiti Tužiteljstvu za ratne zločine Republike Srbije'', odgovaraju iz DORH-a.

Ali od tog Tužiteljstva iz Srbije nema reakcije sve ove godine koliko Provjereno prati ovu priču.

Milanović: Vučić mulja

U Hrvatskoj se, prema podacima Službe za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, traga za 1853 osobe.

I predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović se osvrnuo na Vučićeve izjave. ''On mulja. Nije u poziciji da pregovara s nama. Tu neće biti pregovora. To će se ili riješiti ili se neće riješit. Ako Srbija želi u Europsku uniju, to mora riješiti. Zahtjevi koje postavljamo pred Srbiju su minimalni. Da će 2000 ljudi za koje znamo da su ubijeni, zakopani u Hrvatskoj i prebačeni u Srbiju prije dolaska UNPROFOR-a, da će ostati na ovome – neće. To će biti istjerano na čistinu'', poručio je Milanović.

Zločinci postaju heroji

Pitanje rješavanja ratnih zločina i nestalih trebalo bi biti humanitarno pitanje, ali nerijetko smo svjedoci da se od toga stvara političko pitanje, ističe Veran Matić. Aktualizira se obično pred izbore ili obljetnice.

''Imamo jednu vrstu revizije povijesti u kojoj neki ratni zločinci, dokazani i osuđeni, postaju opet heroji. I onda to snažno opterećuje našu dnevnu politiku i to je nešto što sigurno predstavlja jednu od najvećih prepreka da se ovo što je humanitarno pitanje realizira na jedan normalan način'', kazao je Matić.

U kući Ive Radić došlo je do radosnih životnih promjena. Rodila je djevojčicu Miju koja nosi ime po svojem nestalom djedu.

''Ja zaista vjerujem da je on moj anđeo čuvar. I onda kada sam ostala u drugom stanju, kada sam saznala da nosim curicu, to nije bilo dvojbe i čak je moj suprug, Mijin otac predložio da se ona zove Mija, što sam ja naravno jedva dočekala. Nisam htjela da dođe ideja s moje strane i čini mi se da on i dalje živi kroz nju'', govori Iva.

''Tu me sve podsjeća na njega...''

Ekipu Provjerenog dočekala je i s tužnom vijesti o smrti majke koju su snimali u njihovoj rodnoj kući u Vukovaru. ''Kada me uhvati neka tuga, ne možeš, pričam kao da smo se sreli. Možda glupo djeluje, ali. Samo djeca to ne znaju. Onda mi tek ne bi dali da budem ovdje. A ja volim biti ovdje. Tu me sve podsjeća na njega. Eto'', rekla je tada reporterki.

Obiteljima nestalih i žrtvama ratnih zločina ne preostaje ništa drugo nego moliti, inzistirati, tražiti odgovore. Koliko se može vjerovati onima koji tvrde da su učinili sve, ali da nailaze na zidove u traženju istine? Mnogi poput majke Ive Radić odgovore nisu dočekali. A ona dok je živa ne misli odustati. Nije svih 30 godina, pa neće, kaže, ni sad.

