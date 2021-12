O sinoćnjem pokušaju bijega iz zatvora u Remetincu oglasilo se Ministarstvo pravosuđa, a iz Uprave za zatvorski sustav i probaciju otkrili su da zatvoreniku slijedi stegovni postupak.

Ministarstvo pravosuđa oglasilo se o sinoćnjem pokušaju bijega iz zatvora u Remetincu.

Navode kako je strani državljanin koji je na izdržavanju kazne tijekom večernje šetnje s većim brojem zatvorenika krenuo u bijeg vanjskom stranom zgrade zatvora, što je pravosudni policajac i primijetio.

Zatvorenik se, doznaje Dnevnik Nove TV, preko klima uređaja i rešetki na prozorima popeo iznad drugog kata gdje ga je dočekala bodljikava žica. Policajci su osigurali prostor u slučaju pada ili bijega, dok nisu u pomoć stigli vatrogasci i spustili ga. Iz Uprave za zatvorski sustav poručuju da zatvoreniku slijedi stegovni postupak.

"Incident su odmah vidjeli naši službenici pravosudne policije koji nadziru tu šetnju. Zatvorenik koji je počeo s penjanjem je osiguran na način da ne dođe do pada i na način da se ne nastavi kretati. Mi imamo osiguranje na našim krovovima na različite načine. Nije došlo do ugroze sigurnosti naših građana, nije došlo do mogućnosti bijega. Pozvana je vatrogasna služba, s obzirom na to da se radilo o visini, kako bi se na siguran način zatvorenik spustio'', kaže Jana Špero, ravnateljica Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Ovom temom, pokušajem bijega zatvorenika, ali i drugim tegobama zatvorskog sustava, bavit će se i Dnevniku Nove TV u 19:15 čiji je gost je pravosudni policajac koji godinama upozorava na probleme u zatvorima.

