Jedan mladi život je izgubljen, a njegova obitelji uništena. Bilo je to prije godinu dana, kada je motociklist preminuo na mjestu od ozljeda jer je zapeo za sajlu razvučenu između dva stabla. Umjesto da se zaustavi kome god takvo što padne na pamet, sajle, konopi i bodljikave žice razvlače se po šumama diljem Hrvatske.

Bio je vruć ljetni dan. Našli su se prijatelji i uživali u vožnji kroz šumu. Odvozili su cijelu stazu, a onda je jedan od njih naletio na sajlu postavljenu u visini vrata. Ozlijede glave i vrata za Doriana su bile preteške i preminuo je na mjestu. Imao je tek navršenu 21 godinu. Njegova nesreća za njegova je oca Damira sve teža iz dana u dan. To što vrijeme prolazi, kaže, nema učinka na bol.

"Nije mi dobro. Jednostavno mi nije dobro. Srce me boli od toga, zaista boli unutra", rekao je.

Policija je provela istragu, no ništa se godinu dana nije događalo. Točno na obljetnicu stradavanju, motociklisti i ljubitelji brdske vožnje iz cijele Hrvatske odlučili su pokazati svima da im je dosta toga da počinitelj nije pronađen.

"Trebali smo krenuti u prosvjednu vožnju koja bi trajala svaki vikend dok počinitelji ne bi bili nađeni. Međutim, dva dana nakon toga policija je podignula optužni prijedlog", rekao je Stipko Vitković iz udruge Karavana za život.

Prije nekoliko dana i Riječki je DORH izdao priopćenje kako su podignuli optužnicu protiv troje hrvatskih državljana zbog teškog kaznenog dijela. Godinu i pol trajao je cijeli proces da bi netko završio na optuženičkoj klupi, a tek sad predstoji još jedna bitka.

"Bez obzira kako to sve izađe, ja sam izgubio taj rat. Ne znam kako bi vam rekao, ali mislim da će pravda ipak pobijediti", rekao je Damir.

Žica ima na raznim dijelovima Hrvatske

Najstrašnije od svega je to što se takve stvari diljem Hrvatske još uvijek događaju kao da jedan oduzeti život nije dovoljan. Nije jasno zašto bi netko stavio bodljikavu žicu nasred šumskog puta nakon svega što se dogodilo. Ekipi Provjerenog javio se prijatelj ozlijeđenog mladića.

"Njemu je bilo sve u redu s obzirom kako je moglo završit. Išao je na šivanje, ali sve je završilo dobro", rekao je Borna Lolić.

Sve su prijavili policiji, koja je žicu uklonila, a motociklisti su nakon mjesec dana opet došli tamo te pronašli novu žicu na istom mjestu.

Takve žice se ne pojavljuju samo u Primorsko-goranskoj županiji. Ovo ljeto u Susedgradu dijete je, vozeći se na biciklu, naletjelo na sajlu kroz šumu i završilo u bolnici. Motociklist iz Varaždinske županije također je završio u bolnici.

"Ako je vidimo, vidimo je prekasno. Dečki koji voze kroz šumu to najbolje znaju. Prekasno je za bilo kakvu reakciju i jedino što možete napraviti je da vas skine s motora i moliti Boga da vam ne otkine glavu. Jedino vas ta sreća može spasiti", rekao je Vitković.

Mnogi su zbog žica stradali tijekom vožnje

Svašta su doživjeli ljubitelji brdskih vožnji. Za Provjereno su to ispričali desetak dana nakon što je Dorian izgubio život.

"Tri puta sam naletio na žicu prilikom vožnje. Kad sam zapeo, ja nisam ni znaš što se dogodilo. Ja sam tijelom zastao, motor je otišao, nezgodno sam pao i polomio se živ", ispričao je Josip Čavajda Baja.

"Bio sam krvav, rasječen, nabio sam kuk, natukao rebra. Imam ja opremu, ali je bodljikava žica – bodljikava žica. Jednostavno, sve je bilo rasječeno", dodao je.

Tom se žicom tobože štite privatni posjedi. Pravo prolaza kroz šumu ima svatko, a posjed se štititi može na svakakve načine, no ne i na onaj od kojeg netko može stradati.

"To su mladi dečki. Život je pred njima bio. Ne znam kome smeta to što se netko vozika. Ako mu i smeta, označi to kako treba je će netko nastradati. Jučer je bio moj sin, sutra će bit vaš prijatelj, sin, muž", rekao je Damir.

Ima onih, tvrde motociklisti, koji su neodgovorni i koji to neće poštivati, ali takvi su u promilima. Većina njih odgovorno uživa u svom sportu i hobiju, a komad konopa, sajle ili žice uživanje pretvori u horor.

Zbog toga je nastradao i Martin: "Izgleda da nekog to jako muči. S druge strane, masovno se ruše te iste šume i masovno se uništavaju putevi i priroda. Na to ljudi okreću glavama", rekao je.

"Uništio je obitelj, uništio je njegove prijatelje"

Motociklisti voze po već stvorenim stazama i po putevima gdje su već prošli traktori koji su izvlačili drva. To ističu jer ih često ih nazivaju divljacima i štetočinama, a njihova su vozila su lakša od bilo kojeg traktora ili debla. Jedino stvaraju buku, koja doslovce prođe u par minuta. Kažu da će poštuju i da će poštovati sva pravila, ali apeliraju i da drugi čine isto.

"Da konačno jednom počinitelji shvate što su napravili. Oduzeli su jedan mladi život. Zašto? Zato da se ne vozi šumi? Što je s tim dobio? Uništio je obitelj, uništio je njegove prijatelje i samo je pokazao koliko je podmukao čovjek", rekao je Vitković.

Dorianov tata Damir želi biti jak i želi istjerati pravu na čistac. Želi da nitko nikada više ne strada i da Dorianova smrt ne bude uzaludna, već presedan.

"Ne želim ni pomišljat kako se osjećao kad se gušio", rekao je.

Bol je prevelika. Ne može ni misliti o tome. Fokusiran je jedino na pravdu. Ne ulazi u sjećanja, ne gleda njegove slike. Kaže da to jednostavno ne može.

Krivolovci i drvokradice ne žele biti viđeni

Prije godinu dana, kada je ekipa Provjerenog radila prvi prilog o ovoj temi, vozači su se žalili da policija ne prihvaća njihove prijave ili ne poduzima ništa. Sama policija je napisala da za takve slučajeve nisu čuli i da ne znaju čak ni kako ih okarakterizirati. Ipak, do pomaka je došlo.

"U međuvremenu smo mi bili tamo još jednom. Žica je bila opet stavljena nakon što smo je mi opet skinuli. Obavijestili smo opet tog policajca i onda je on nakon nekog vremena mene zvao i obavijestio da je počinitelj nađen i da to sad ide dalje pravnim postupkom", rekao je Lolić.

Policija je pokrenula i kampanju dojavljivanja opasnih zapreka u šumi jer one se tiču svih rekreativaca, biciklista, šetača i motociklista. Ponekad se uopće ne radi vozi li se netko vozi po privatnom posjedu, već o ljudima koji borave u šumi.

"Nije nikakav problem da se voze kroz tjedan, a da se u lov ide subotom i nedjeljom, ali krivolovci ne žele biti viđeni u šumi. I drvokradice isto ne žele biti viđeni u šumi i mi isto tako to znamo, ali policija zatvara oči", rekao je Vitković.

Svatko tko razvuče žicu može odgovarati za kazneno djelo dovođenja u opasnost opće opasnom radnjom, pa čak i ubojstvo. Za to su predviđene kazne zatvora od jedne do osam godina.

"Čovjek se nauči. Moraš s time živjeti", rekao je Damir.

Nakon što je izgubio sina, on sada želi spasiti živote drugih. Ograđivanje ili zabrana vožnje po privatnim šumskim parcelama može se i mora napraviti na siguran način. Ovo što sada postoji u šumama vjerojatno diljem Hrvatske nije samo žica, nego i potencijalno smrtonosna zamka.

