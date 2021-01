Gradonačelnik Požege i saborski zastupnik HDZ-a Darko Puljašić podnio je ostavku na saborski mandat nakon objave tajno snimljenih razgovora. U njima se čuje kako on i njegov zamjenik uvjetuju direktoru požeškog Komunalca kome će se dodijeliti poslovi energetske obnove zgrada. Slučaj je u rukama USKOK-a. Razgovarali smo s autorom snimke, sada već bivšim direktorom Komunalca.

Tajno je snimao svoje razgovore s gradonačelnikom i njegovim zamjenikom, sad bivši direktor požeškog Komunalca. I to kaže, kako bi zaštitio sebe, tvrtku, građane.

"Prijatelji, kolege koji su bili čak i predloženi od strane gradonačelnika i njegovog zamjenika informirali su me o ovom zahtjevu i ponudi koju su dobili od njega", govori Josip Vitez.

HDZ-ovi dužnosnici uvjetovali su kojim tvrtkama će se dodijeliti poslove energetske obnove zgrada. Pokazuje to snimka o kojoj Vitez ne želi govoriti jer slučaj provjerava USKOK.

"Zahtjev netransparentnog postupka nabave, to je ono što je bilo neprihvatljivo“, kaže Vitez. Gradonačelnika i njegova zamjenika naziva drumskim razbojnicima.

"Ovo je iskorištavanje svoga položaja, iskorištavanje same stranke", ističe. Zamjerili su mu što nije ušao u HDZ.

"Ono što sam ja odbijao je biti zajedno, slikati se zajedno i pojavljivati se zajedno s takvim osobama koje se ponašaju na takav način", kaže Josip Vitez.

Sve se dogodilo prije godinu dana, a otad je kaže bio izložen pritiscima. Dobio je otkaz. No, projekt je, objašnjava, proveden zakonito.

"I da smo građanima grada Požege omogućili najpovoljnije cijene u postupku izrade dokumentacije za energetsku obnovu", dodaje Vitez. A snimke su, tvrdi, predane USKOK-u krajem travnja.

"Moja prva reakcija na zahtjev provođenja netransparentne nabave bila je komunikacija s gosp. Glavićem koji me je uputio i dao mi podršku", objašnjava.

Plenković tvrdi da nije znao

Riječ je o predsjedniku gradskog vijeća i šefu županijskog HDZ-a. No, Andrej Plenković tvrdi nije znao.

"Gradonačelnik je podnio ostavku na svoj mandat i to nakon što sam se upoznao s novim elementima o kojima nažalost nismo imali saznanja bez obzira na jako istančane radare tko što radi, ovako nešto ne možete znati ako vam netko to ne kaže“, kazao je Plenković.

Da je premijer mogao znati sinoć je u Dnevniku o tome govorila gradska vijećnica iz Požege, dokazuje to mailom koji je slala o slučaju, još u svibnju.

"USKOK-u u Zagreb, premijeru i predsjedniku Sabora tako da se znalo prije izbora apsolutno o tome“, kazala je nezavisna vijećnica u Gradu Požegi Tamara Puač.

Inače, gradonačelnika Puljašića čeka suđenje za drugi slučaj. Optužen je za prijevare na subvencijama. Premijer ga je unatoč optužnici stavio na listu.

"Ne možemo svaki put pogoditi, evo možemo čak i greške priznati ako treba, to je velik iskorak, 77 milja", kazao je Plenković.

Čelnik SDP-a Peđa Grbin se pita: "Zašto je, ako je znao da ta snimka postoji, a po svim informacijama potpuno je jasno da je on to morao znati, svejedno to ignorirao. Očito je jedino bilo bitno je li neki podatak u javnosti ili ne, a ne postoji li odgovornost pojedinog člana HDZ-a."

I Puljašić i njegov zamjenik u četvrtak su nedostupni. U Požegi su se HDZ-ovci i sastali zbog ove afere. Ali, poručuju - konkretne poteze o stranačkoj sudbini dvojice HDZ-ovaca na čelu grada donosit će idući tjedan.

Niz afera u toj županiji

Niz je afera koje su se vukle protiv političara na visokim funkcijama iz Požeško-slavonske županije. Primjerice pravomoćnu presudu za nasilje nad suprugom ima župan Alojz Tomašević. Bivši saborski zastupnik HDZ-a Franjo Lucić nepravomoćno je osuđen na godinu dana zatvora zbog nuđenja mita novinaru, no kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro.



